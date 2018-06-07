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Gezici araştırma şirketinden 24 Haziran seçimleri için son anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

SEÇİM HABERLERİ  | 07.06.2018 22:32 | Son Güncelleme

Gezici araştırma şirketinin 24 Haziran seçimlerine yönelik son anketine göre cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalıyor. ‘Cumhur ittifakı’ milletvekili seçimlerinde parlamentodaki çoğunluğunu kaybediyor. 16 Nisan referandumunda ilk defa oy kullananların yüzde 64’ünün 'Hayır' dediğini hatırlatan Gezici, “Şu an ise ilk kez oy kullananların yüzde 70’i Sayın Erdoğan ve partisine oy vermiyor” saptamasında bulundu.

Gezici araştırma şirketinden 24 Haziran seçimleri için son anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Reuters’ın Gezici şirketinden edindiği anket, 18 yaş ve üstü seçmen nüfusunu temsil eden, yaklaşık yarısı kadın olmak üzere 12 il 67 ilçe ve 378 mahallede toplam 6 bin 811 katılımcı üzerinden 25-26 Mayıs’ta yapıldı.

Diken'in aktardığına göre, ankete katılanların cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylığını açıklayan isimlerden hangisine oy vermek istediğine ilişkin dağılım incelendiğinde, kararsızların da dağılımı yapıldığında yüzde 48.7’si AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 25.8’i CHP’nin adayı Muharrem İnce, yüzde 14.4’ü İYİ Parti’nin adayı Meral Akşener, yüzde 10.1’i HDP’nin tutuklu adayı Selahattin Demirtaş, yüzde 0.6’sı Saadet Partisi adayı Temel Karamollaoğlu ve yüzde 0.4’ü Vatan Partisi adayı Doğu Perinçek’i seçti.

'CUMHUR İTTİFAKI'NA DESTEK YÜZDE 48.7'

Milletvekili seçiminde ise AK Parti ile MHP’nin kurduğu 'cumhur ittifakı'nın yüzde 48.7 oy aldığı görülürken, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’nin oluşturduğu ‘millet ittifakı’ toplam 38.9 oranında oy alıyor.

Parlamentoya girmek için gerekli olan yüzde 10 seçim barajını geçip geçemeyeceği önemli görülen HDP ise aynı ankete göre yüzde 11.5 oranında oya ulaşıyor.

'İKTİDARIN MECLİS ÇOĞUNLUĞUNU KAYBETTİĞİ GÖRÜLÜYOR'

Anketin milletvekili seçimiyle ilgili tablosunda şu yoruma yer veriliyor: “(Ankete göre) İktidarın Meclis çoğunluğunu kaybettiği görülüyor. 24 Haziran seçimlerden sonra TBMM’de yer alacak ittifaklara rağmen hiçbir parti ya da ittifakın salt çoğunluğu sağlayamayacağı öngörülmektedir. Ankete katılanlara ittifak içindeki partiler için tercihleri ayrı ayrı sorulduğunda ise oy oranlarının biraz arttığı gözlemleniyor. Buna göre AK Parti yüzde 43.1, MHP yüzde 6.2, CHP 25.7, İYİ Parti yüzde 13, Saadet Partisi 0.5.”

'SEÇMEN, İTTİFAKA SICAK BAKMIYOR DİYEBİLİRİZ'

Reuters’a bu durumu değerlendiren araştırmanın yöneticisi Murat Gezici, şöyle konuştu: “Seçmen ittifaka sıcak bakmıyor diyebiliriz. Örneğin ittifaklı sorduğumuzda Cumhur İttifakı yüzde 48.7 alırken, ‘ittifak içinde kime oy vereceksiniz?’ sorusunda partiler özellikle AK Parti ve MHP ayrı ayrı hesaplanıp toplamı alındığında daha fazla oy alıyorlar.”

'KOPAN SEÇMENİN EKONOMİK GİDİŞATIN İYİ OLMADIĞINI DÜŞÜNEREK MUHALEFETE OY VERDİĞİ GÖRÜLÜYOR'

Gezici, AK Parti ile MHP’nin 1 Kasım seçiminde aldığı oy oranının yüzde 62 olduğunu, şu an ise oylarının yüzde 48.7 olduğunu belirterek, şunları kaydetti: “Bu kopan oylar merkez seçmenler, AK Parti ve MHP’ye sadık seçmenler değil. Bu kişilerin ülkenin ekonomik gidişatının iyi olmadığını düşünerek muhalefete oy verdiği görülüyor.”

16 Nisan referandumunda ilk defa oy kullananların yüzde 64’ünün 'Hayır' dediğini hatırlatan Gezici, “Şu an ise ilk kez oy kullananların yüzde 70’i Sayın Erdoğan ve partisine oy vermiyor” saptamasında bulundu.

'SEÇMENLERİN YÜZDE 12.8'İ KARARSIZ'

Gezici seçmenlerin yüzde 12.8’nin kararsız olduğunu ve kendini gizlediğini belirterek, şöyle konuştu: “Sosyolojide ‘utangaç seçmen’ olarak ifade ettiğimiz topluluk bunlar. Bu kararsız seçmenlerin yüzde 85’inin 1 Kasım’da AK Parti ve MHP’ye oy verdiğini görüyoruz. Bu seçmen suskunluk sarmalı yaşıyor, yani görüyor, duyuyor ve konuşmuyor. Bu seçmen dip dalga seçmenidir.”
Bu kararsız seçmenleri bilimsel yöntemle partilerin veya cumhurbaşkanı adaylarının aldığı oy oranlarına göre ağırlığınca dağıttıklarını söyleyen Gezici, bu seçmenin yarıdan fazlasının şu anda ‘düşünmeye geçtiğini’ ve muhalefete oy verebileceğini kaydetti.

Gezici sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu kitleler iktidarı değiştirebilir. Bu kitleden dolayı bu genel ve cumhurbaşkanlığı seçimleri Türkiye’nin son 20 yıldaki en zor seçimi olacak. Birçok araştırma şirketi yanılacak.”

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
Dip dalga çok fena geliyor yıkıcı etkisi olacak.
ne mal adamlarsınız siz ya bu sonuç mümkünmü
yıl 2018.buzdolabını gelişmişlik ölçüsü sayan zihniyetle işim olmaz.TAMAM
Gezici referandum anketini en yakın bilen şirketlerdendir. %51.3 evet çıkar demiştir. Burdan da anladıgımız üzere akp mecliste yok. Erdoğan 2. turda seçilse bile 1000 odalı sarayında oturur artık. Meclis gücü gitti.
inşalahhh aminnnnn
ınsanlar aç parasız erdogan yaptıkları yanlışı hep mılleten cıkarttı butun mıllet erdogana calısıyor erdogan mılletı somuruyor yeter essek gıbı calısıp borc batagında olmaktan sıkıldım
TAMAM ARTIK
18-25 yaş arasındaki gençler kendi aralarında siyasi sohbet ettiklerinde akp liyim demeye utanıyor çekiniyor , direk gömüyorlar çünkü . Üniversitelerde durum böyle .
gezici hep karavana atar muhalefet kendini düzeltemedi ekonomiyimi düzeltecek
meclisi almasi imkansiz zaten ins baskan da olamaz
İnanırsak olur bence... kahkihkohh..
Sn Gezicinin Tespitleri xFirmasının güvenilirliği bakımından çok etkili ancak Kararsız olan seçmen Melesef AKP Li seçmenler bu bakımdan partilere göre değil kararsızları da cumhura yazmanız gerekli ve buna rağmen Yüzde 49 zor alacaklar kim hangi tarafta olursa olsun ülke battı akp ülkeyi batırdı mhp ile birleştiğinde çok daha ağır batacağından ben eminim ulan akaryakıt 7 lira olmuş sen hala oyunu mhp ya da akp ye veriyorysun yazık sana
millet bahçesi millet kıraathanesi milli suriyeliler eee geriyede milli işsizlik ve içi boş milli buzdolabı
VERSİN EKONOMİK VAADİ GÖRSÜN OYU, 9.AYDAN BERİ %35 ZAM MAAŞA GELİNCE %3,5 BUNU ANLAYACAK KADAR APTAL DEĞİL BU MİLLET
Gezici bile erdoğana 48 diyorsa gerisini siz düşünün.Önceki seçimlerde her zaman akp ve erdoğanı az göstermiştiler.
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