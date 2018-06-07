Gezici araştırma şirketinden 24 Haziran seçimleri için son anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Reuters’ın Gezici şirketinden edindiği anket, 18 yaş ve üstü seçmen nüfusunu temsil eden, yaklaşık yarısı kadın olmak üzere 12 il 67 ilçe ve 378 mahallede toplam 6 bin 811 katılımcı üzerinden 25-26 Mayıs’ta yapıldı. Diken'in aktardığına göre, ankete katılanların cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylığını açıklayan isimlerden hangisine oy vermek istediğine ilişkin dağılım incelendiğinde, kararsızların da dağılımı yapıldığında yüzde 48.7’si AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 25.8’i CHP’nin adayı Muharrem İnce, yüzde 14.4’ü İYİ Parti’nin adayı Meral Akşener, yüzde 10.1’i HDP’nin tutuklu adayı Selahattin Demirtaş, yüzde 0.6’sı Saadet Partisi adayı Temel Karamollaoğlu ve yüzde 0.4’ü Vatan Partisi adayı Doğu Perinçek’i seçti. 'CUMHUR İTTİFAKI'NA DESTEK YÜZDE 48.7' Milletvekili seçiminde ise AK Parti ile MHP’nin kurduğu 'cumhur ittifakı'nın yüzde 48.7 oy aldığı görülürken, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’nin oluşturduğu ‘millet ittifakı’ toplam 38.9 oranında oy alıyor.

Parlamentoya girmek için gerekli olan yüzde 10 seçim barajını geçip geçemeyeceği önemli görülen HDP ise aynı ankete göre yüzde 11.5 oranında oya ulaşıyor. 'İKTİDARIN MECLİS ÇOĞUNLUĞUNU KAYBETTİĞİ GÖRÜLÜYOR' Anketin milletvekili seçimiyle ilgili tablosunda şu yoruma yer veriliyor: “(Ankete göre) İktidarın Meclis çoğunluğunu kaybettiği görülüyor. 24 Haziran seçimlerden sonra TBMM’de yer alacak ittifaklara rağmen hiçbir parti ya da ittifakın salt çoğunluğu sağlayamayacağı öngörülmektedir. Ankete katılanlara ittifak içindeki partiler için tercihleri ayrı ayrı sorulduğunda ise oy oranlarının biraz arttığı gözlemleniyor. Buna göre AK Parti yüzde 43.1, MHP yüzde 6.2, CHP 25.7, İYİ Parti yüzde 13, Saadet Partisi 0.5.” 'SEÇMEN, İTTİFAKA SICAK BAKMIYOR DİYEBİLİRİZ' Reuters’a bu durumu değerlendiren araştırmanın yöneticisi Murat Gezici, şöyle konuştu: “Seçmen ittifaka sıcak bakmıyor diyebiliriz. Örneğin ittifaklı sorduğumuzda Cumhur İttifakı yüzde 48.7 alırken, ‘ittifak içinde kime oy vereceksiniz?’ sorusunda partiler özellikle AK Parti ve MHP ayrı ayrı hesaplanıp toplamı alındığında daha fazla oy alıyorlar.”