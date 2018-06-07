Gezici araştırma şirketinden 24 Haziran seçimleri için son anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Reuters’ın Gezici şirketinden edindiği anket, 18 yaş ve üstü seçmen nüfusunu temsil eden, yaklaşık yarısı kadın olmak üzere 12 il 67 ilçe ve 378 mahallede toplam 6 bin 811 katılımcı üzerinden 25-26 Mayıs’ta yapıldı.
Diken'in aktardığına göre, ankete katılanların cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylığını açıklayan isimlerden hangisine oy vermek istediğine ilişkin dağılım incelendiğinde, kararsızların da dağılımı yapıldığında yüzde 48.7’si AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 25.8’i CHP’nin adayı Muharrem İnce, yüzde 14.4’ü İYİ Parti’nin adayı Meral Akşener, yüzde 10.1’i HDP’nin tutuklu adayı Selahattin Demirtaş, yüzde 0.6’sı Saadet Partisi adayı Temel Karamollaoğlu ve yüzde 0.4’ü Vatan Partisi adayı Doğu Perinçek’i seçti.
'CUMHUR İTTİFAKI'NA DESTEK YÜZDE 48.7'
Milletvekili seçiminde ise AK Parti ile MHP’nin kurduğu 'cumhur ittifakı'nın yüzde 48.7 oy aldığı görülürken, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’nin oluşturduğu ‘millet ittifakı’ toplam 38.9 oranında oy alıyor.
Parlamentoya girmek için gerekli olan yüzde 10 seçim barajını geçip geçemeyeceği önemli görülen HDP ise aynı ankete göre yüzde 11.5 oranında oya ulaşıyor.
'İKTİDARIN MECLİS ÇOĞUNLUĞUNU KAYBETTİĞİ GÖRÜLÜYOR'
Anketin milletvekili seçimiyle ilgili tablosunda şu yoruma yer veriliyor: “(Ankete göre) İktidarın Meclis çoğunluğunu kaybettiği görülüyor. 24 Haziran seçimlerden sonra TBMM’de yer alacak ittifaklara rağmen hiçbir parti ya da ittifakın salt çoğunluğu sağlayamayacağı öngörülmektedir. Ankete katılanlara ittifak içindeki partiler için tercihleri ayrı ayrı sorulduğunda ise oy oranlarının biraz arttığı gözlemleniyor. Buna göre AK Parti yüzde 43.1, MHP yüzde 6.2, CHP 25.7, İYİ Parti yüzde 13, Saadet Partisi 0.5.”
'SEÇMEN, İTTİFAKA SICAK BAKMIYOR DİYEBİLİRİZ'
Reuters’a bu durumu değerlendiren araştırmanın yöneticisi Murat Gezici, şöyle konuştu: “Seçmen ittifaka sıcak bakmıyor diyebiliriz. Örneğin ittifaklı sorduğumuzda Cumhur İttifakı yüzde 48.7 alırken, ‘ittifak içinde kime oy vereceksiniz?’ sorusunda partiler özellikle AK Parti ve MHP ayrı ayrı hesaplanıp toplamı alındığında daha fazla oy alıyorlar.”
'KOPAN SEÇMENİN EKONOMİK GİDİŞATIN İYİ OLMADIĞINI DÜŞÜNEREK MUHALEFETE OY VERDİĞİ GÖRÜLÜYOR'
Gezici, AK Parti ile MHP’nin 1 Kasım seçiminde aldığı oy oranının yüzde 62 olduğunu, şu an ise oylarının yüzde 48.7 olduğunu belirterek, şunları kaydetti: “Bu kopan oylar merkez seçmenler, AK Parti ve MHP’ye sadık seçmenler değil. Bu kişilerin ülkenin ekonomik gidişatının iyi olmadığını düşünerek muhalefete oy verdiği görülüyor.”
16 Nisan referandumunda ilk defa oy kullananların yüzde 64’ünün 'Hayır' dediğini hatırlatan Gezici, “Şu an ise ilk kez oy kullananların yüzde 70’i Sayın Erdoğan ve partisine oy vermiyor” saptamasında bulundu.
'SEÇMENLERİN YÜZDE 12.8'İ KARARSIZ'
Gezici seçmenlerin yüzde 12.8’nin kararsız olduğunu ve kendini gizlediğini belirterek, şöyle konuştu: “Sosyolojide ‘utangaç seçmen’ olarak ifade ettiğimiz topluluk bunlar. Bu kararsız seçmenlerin yüzde 85’inin 1 Kasım’da AK Parti ve MHP’ye oy verdiğini görüyoruz. Bu seçmen suskunluk sarmalı yaşıyor, yani görüyor, duyuyor ve konuşmuyor. Bu seçmen dip dalga seçmenidir.”
Bu kararsız seçmenleri bilimsel yöntemle partilerin veya cumhurbaşkanı adaylarının aldığı oy oranlarına göre ağırlığınca dağıttıklarını söyleyen Gezici, bu seçmenin yarıdan fazlasının şu anda ‘düşünmeye geçtiğini’ ve muhalefete oy verebileceğini kaydetti.
Gezici sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu kitleler iktidarı değiştirebilir. Bu kitleden dolayı bu genel ve cumhurbaşkanlığı seçimleri Türkiye’nin son 20 yıldaki en zor seçimi olacak. Birçok araştırma şirketi yanılacak.”
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