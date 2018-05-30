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24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

SEÇİM HABERLERİ  | 30.05.2018 10:08 | Son Güncelleme

Metropoll Araştırma Şirketi 24 Haziran seçimleriyle ilgili son anket sonucunu açıkladı. "Türkiye’nin Nabzı Mayıs’18" başlığıyla yayınlanan ankete göre, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın 'görev onayı' düştü 3,4 düştü. Yapılan ankette Erdoğan'nın MHP seçmeninin sadece yüzde 30'undan onay alabildiği ortaya çıktı.

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerine ilişkin yapılan son seçim anketi sonucu açıklandı. Metropoll Araştırma Şirketi'nin "Türkiye’nin Nabzı Mayıs’18" başlığıyla yayınladığı kamuoyu araştırmasının sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görev onayı geçtiğimiz aya göre yüzde 3.4 düşerek 46.3’e gerilerken ,onaylamayanların onayı yüzde 3.7 artarak yüzde 47.8’e çıktı.

MHP SEÇMENİNDEN ERDOĞAN'A DESTEK AZ

Erdoğan AK Parti seçmeninin yüzde 89.2’sinin onayını alırken, MHP seçmenininse sadece yüzde 30’unun onayını alabildi.

Erdoğan’ın görev onayı 15 Temmuz darbe girişiminin bastırılması sonrası yüzde 67.6’ya çıkmış, bu oran 16 Nisan referandumunda yüzde 52.4 seviyesine inmişti.

ERDOGAN ONAY ORANI

KILIÇDAROĞLU YÜKSELİŞE GEÇTİ

Aynı araştırmaya göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun görev onayıysa geçtiğimiz aya göre yüzde 1.6 artarak yüzde 25 oldu.

KILICDAROGLU GUCEN

DİĞER PARTİLERDEN DE ONAY ALIYOR

Kılıçdaroğlu kendi partisinin seçmeninden yüzde 67.7 düzeyinde onay alırken, HDP seçmeninden yüzde 16.5, diğer partilerden yüzde 24.5 onay aldı.


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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Sayın Erdogan : % 48 Sayın İnce : % 32 Demirtaş : % 10 Akşener : % 8 Karamollaoğlu : % 0,9 diğer : % 1,1 partiler Ak parti : % 42 CHP : % 25 Hdp : % 12 Mhp : % 8 İy parti : % 5 sadet : % 1 kararsız ve diğerler . % 7
ÜLKEMİZİN CUMHUR BAŞKANI OLACAK ADAYLARDA YAPACAKLARINI ANLATIYORLAR FAKAT KAÇIRDIKLARI KÜÇÜK BİR DETAY VAR HEMŞİRE, POLİS, ÖĞRETMEN ŞUBE MÜDÜRÜ TOPLAMI BAKAN AÇIKLADI 1 MİLYON 300 BİN CİVARINDA KAMUDA İSE 3 MİLYON PERSONEL VAR ŞEF, VHKİ. MEMUR, HİZMETLİ, ŞOFÖR,GARDİYAN V.b. BUNLARDA 1 700 BİN KİŞİ AİLELERİ- AKRABALARIYLA BİRLİKTE 10 MİLYON KİŞİ YAPAR ACABA BU ÖNEMSEMEDİĞİNİZ KİŞİLER OY KULLANMAYACAKLAR MI VEYA BU İNSANLARIN OYLARI ÖNEMSİZ Mİ BU İNSANLAR İÇİN BİR PROJENİZ YOK MU BİZLER BAŞKA ÜLKENİN VATANDAŞLARI MIYIZ CUMHUR BAŞKANI ADAYLARINA DUYURULURRRR.10 milyon OYY
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