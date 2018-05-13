HABER

24 haziran seçimleri için TRT hangi siyasi partiye ne kadar süre ayırdı?

SEÇİM HABERLERİ  | 13.05.2018 08:47 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimlerine az bir süre kalırken Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun (TRT) siyasi partilere ayırdığı süre dikkat çekti.

24 haziran seçimleri için TRT hangi siyasi partiye ne kadar süre ayırdı?

Cumhurbaşkanlığı ve genel milletvekili seçimine bir buçuk aydan az süre kala Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun (TRT) siyasi partilere ayırdığı süre tartışma konusu oldu. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nda (RTÜK) yapılan ve seçimlerin 24 Haziran 2018'e çekildiğinin belli olduğu 17 Nisan ile 6 Mayıs tarihlerini kapsayan çalışmaya göre TRT; Saadet Partisi ve HDP’ye yayın akışında hiç yer vermedi. İyi Parti ise TRT ekranlarında 9.5 dakika yer alabildi.

AK Parti-MHP ittifakına ayrılan süre, 37 saat 40 dakika 2 saniye.

Türkiye, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 17 Nisan tarihinde yaptığı “seçimler için 3 Kasım 2019’u beklemeye gerek yok” yönündeki açıklaması ile erken seçim atmosferine girdi.

Her seçim döneminde olduğu gibi RTÜK, özel televizyon kanalları ve TRT’nin tek yönlü, taraf tutan yayın yapıp yapmadıklarını YSK adına denetleyecek.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, RTÜK’te bu konudaki çalışmalar başladı. Ancak elde edilen ilk sonuçlar; TRT ekranlarının iktidar ve iktidara yakın isimlere daha çok ayrıldığını gösterdi.

SAADET VE HDP HİÇ YOK

Seçimlerin erken yapılacağının netleştiği 17 Nisan ile 6 Mayıs tarihleri arasında TRT, haber yayınları hariç sadece canlı yayınlarda; Cumhurbaşkanı adayını kendisi çıkaran Saadet Partisi ve HDP’ye hiç yer vermedi. Bu tarihler arasında Millet İttifakı ile vekil seçimine giren ve kendi cumhurbaşkanı adayını çıkaran İYİ Parti’ye ise sadece 9 dakika 30 saniye yayın ayrıldı.

CHP'YE 3 SAAT 4 DAKİKA

CHP’ye TRT ekranlarında ayrılan süre ise 3 saat 4 dakika 28 saniye olarak hesaplandı. Bu toplamın büyük çoğunluğunu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun TBMM Grup konuşması oluşturuyor. Bu kapsamda CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce için 6 Mayıs’a kadar 27 dakika 20 saniye yayın yapıldı.

AK PARTİ-MHP İTTİFAKI ZİRVEDE

TRT bu dönemde AK Parti ile ilgili yayınlara 36 saat ayırdı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ülke tarihini değiştiren açıklamalarına verilen payın ise 1 saat 40 dakika 2 saniye olduğu görüldü.

Böylece TRT; AK Parti-MHP ittifakını 37 saat 40 dakika 2 saniye, muhalefet partilerine ve bu partilerin Cumhurbaşkanı adaylarına ise toplamda 3 saat 13 dakika 58 saniye yer verdi.

24 Haziran erken seçimleri bahis oranları açıklandı24 Haziran erken seçimleri bahis oranları açıklandı
TRT'de partilere ayrılan süre tartışma yarattıTRT'de partilere ayrılan süre tartışma yarattı
'İnce yol aldı, Akşener geri kaldı''İnce yol aldı, Akşener geri kaldı'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
24 haziran 24 haziran seçimleri TRT Türkiye Radyo Televizyon Kurumu HDP ak parti MHP İYİ parti Saadet Partisi CHP

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'de 120 vekil hakkında karar verildi

AK Parti'de 120 vekil hakkında karar verildi

Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye 'af' yanıtı: Parti lideri olacağıma, psikopat bir mafya lideri olsam daha iyiymiş

Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye 'af' yanıtı: Parti lideri olacağıma, psikopat bir mafya lideri olsam daha iyiymiş

Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'a kanser teşhisi konuldu

Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'a kanser teşhisi konuldu

Sıla'nın en zor konseri! O şarkısını söylerken hüngür hüngür ağladı

Sıla'nın en zor konseri! O şarkısını söylerken hüngür hüngür ağladı

Eurovision 2018'in kazananı belli oldu! Eurovision'u hangi ülke kazandı?

Eurovision 2018'in kazananı belli oldu! Eurovision'u hangi ülke kazandı?

Eurovision 2018'de skandal olay! Sahneye çıkan seyirci...

Eurovision 2018'de skandal olay! Sahneye çıkan seyirci...

İlginizi Çekebilir

ANAR Genel Müdürü, 24 Haziran seçimleri için son anket sonucunu açıkladı

ANAR Genel Müdürü, 24 Haziran seçimleri için son anket sonucunu açıkladı

Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklanan mal varlığı

Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklanan mal varlığı

Son seçim anketi sonucu MAK Danışmanlık'tan! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin olay araştırma

Son seçim anketi sonucu MAK Danışmanlık'tan! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin olay araştırma

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yapılan son anket Ankara'yı sarsacak!

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yapılan son anket Ankara'yı sarsacak!

Gezici'nin 24 Haziran seçim sonuçları için son anketinde bomba sonuçlar

Gezici'nin 24 Haziran seçim sonuçları için son anketinde bomba sonuçlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İYİ Partili Aytun Çıray 24 Haziran seçim sonuçları için son anketi paylaştı! Twitter'dan dikkat çeken yorum

İYİ Partili Aytun Çıray 24 Haziran seçim sonuçları için son anketi paylaştı! Twitter'dan dikkat çeken yorum

'İnce yol aldı, Akşener geri kaldı'

'İnce yol aldı, Akşener geri kaldı'

AK Parti'de 120 vekil hakkında karar verildi

AK Parti'de 120 vekil hakkında karar verildi

Meral Akşener seçim kampanyasına start veriyor

Meral Akşener seçim kampanyasına start veriyor

Eski BBP Genel Başkan adayı Yavuz Ağıralioğlu İYİ Parti'ye katıldı

Eski BBP Genel Başkan adayı Yavuz Ağıralioğlu İYİ Parti'ye katıldı

YSK kesin listeyi açıkladı! İşte cumhurbaşkanı adayları...

YSK kesin listeyi açıkladı! İşte cumhurbaşkanı adayları...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.