24 haziran seçimleri için TRT hangi siyasi partiye ne kadar süre ayırdı?

Cumhurbaşkanlığı ve genel milletvekili seçimine bir buçuk aydan az süre kala Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun (TRT) siyasi partilere ayırdığı süre tartışma konusu oldu. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nda (RTÜK) yapılan ve seçimlerin 24 Haziran 2018'e çekildiğinin belli olduğu 17 Nisan ile 6 Mayıs tarihlerini kapsayan çalışmaya göre TRT; Saadet Partisi ve HDP’ye yayın akışında hiç yer vermedi. İyi Parti ise TRT ekranlarında 9.5 dakika yer alabildi.
AK Parti-MHP ittifakına ayrılan süre, 37 saat 40 dakika 2 saniye.
Türkiye, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 17 Nisan tarihinde yaptığı “seçimler için 3 Kasım 2019’u beklemeye gerek yok” yönündeki açıklaması ile erken seçim atmosferine girdi.
Her seçim döneminde olduğu gibi RTÜK, özel televizyon kanalları ve TRT’nin tek yönlü, taraf tutan yayın yapıp yapmadıklarını YSK adına denetleyecek.
Cumhuriyet'te yer alan habere göre, RTÜK’te bu konudaki çalışmalar başladı. Ancak elde edilen ilk sonuçlar; TRT ekranlarının iktidar ve iktidara yakın isimlere daha çok ayrıldığını gösterdi.
SAADET VE HDP HİÇ YOK
Seçimlerin erken yapılacağının netleştiği 17 Nisan ile 6 Mayıs tarihleri arasında TRT, haber yayınları hariç sadece canlı yayınlarda; Cumhurbaşkanı adayını kendisi çıkaran Saadet Partisi ve HDP’ye hiç yer vermedi. Bu tarihler arasında Millet İttifakı ile vekil seçimine giren ve kendi cumhurbaşkanı adayını çıkaran İYİ Parti’ye ise sadece 9 dakika 30 saniye yayın ayrıldı.
CHP'YE 3 SAAT 4 DAKİKA
CHP’ye TRT ekranlarında ayrılan süre ise 3 saat 4 dakika 28 saniye olarak hesaplandı. Bu toplamın büyük çoğunluğunu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun TBMM Grup konuşması oluşturuyor. Bu kapsamda CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce için 6 Mayıs’a kadar 27 dakika 20 saniye yayın yapıldı.
AK PARTİ-MHP İTTİFAKI ZİRVEDE
TRT bu dönemde AK Parti ile ilgili yayınlara 36 saat ayırdı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ülke tarihini değiştiren açıklamalarına verilen payın ise 1 saat 40 dakika 2 saniye olduğu görüldü.
Böylece TRT; AK Parti-MHP ittifakını 37 saat 40 dakika 2 saniye, muhalefet partilerine ve bu partilerin Cumhurbaşkanı adaylarına ise toplamda 3 saat 13 dakika 58 saniye yer verdi.
Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye 'af' yanıtı: Parti lideri olacağıma, psikopat bir mafya lideri olsam daha iyiymiş
Eurovision 2018'in kazananı belli oldu! Eurovision'u hangi ülke kazandı?
Eurovision 2018'de skandal olay! Sahneye çıkan seyirci...
Sosyal medyada 'Yok laiklik elden gidiyor' sözüyle viral olan yaşlı adam yine objektiflere yansıdı!
Lefkoşa'da bunalıma giren liseli genç kız intihar etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan misafir öğrencilere müjde
Bafa Gölü uzmanları şaşırttı: 'Bu kadarını ben bile beklemezdim'
Youtuber Mervan Tepelioğlu'na suçüstü! Fenomen kaçakçı çıktı!
Google Chrome kullanıyorsanız bu uygulamaları hemen silin!
Karabük'te 70 üniversite öğrencisi berberin kendilerini dolandırdığı iddiasıyla polise şikayette bulundu
Kültür ve Turizm Bakanlığı kapatılıyor mu?
Ünlü sunucudan olay itiraf: Göğüslerim öyle sarktı ki...
Okuyucu Yorumları 0 yorum