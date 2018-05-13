24 haziran seçimleri için TRT hangi siyasi partiye ne kadar süre ayırdı?

Cumhurbaşkanlığı ve genel milletvekili seçimine bir buçuk aydan az süre kala Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun (TRT) siyasi partilere ayırdığı süre tartışma konusu oldu. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nda (RTÜK) yapılan ve seçimlerin 24 Haziran 2018'e çekildiğinin belli olduğu 17 Nisan ile 6 Mayıs tarihlerini kapsayan çalışmaya göre TRT; Saadet Partisi ve HDP’ye yayın akışında hiç yer vermedi. İyi Parti ise TRT ekranlarında 9.5 dakika yer alabildi.

AK Parti-MHP ittifakına ayrılan süre, 37 saat 40 dakika 2 saniye.

Türkiye, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 17 Nisan tarihinde yaptığı “seçimler için 3 Kasım 2019’u beklemeye gerek yok” yönündeki açıklaması ile erken seçim atmosferine girdi.

Her seçim döneminde olduğu gibi RTÜK, özel televizyon kanalları ve TRT’nin tek yönlü, taraf tutan yayın yapıp yapmadıklarını YSK adına denetleyecek.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, RTÜK’te bu konudaki çalışmalar başladı. Ancak elde edilen ilk sonuçlar; TRT ekranlarının iktidar ve iktidara yakın isimlere daha çok ayrıldığını gösterdi.