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24 Haziran seçimleri iptal mi edilecek? Çok konuşulacak iddia

SEÇİM HABERLERİ  | 14.05.2018 07:59 | Son Güncelleme

Türkiye 24 Haziran seçimlerine hazırlanırken, Sözcü Gazetesi yazarı Can Ataklı 'Seçimler yapılmayabilir mi?' başlıklı yazısında çok konuşulacak bir iddiayı köşesine taşıdı.

24 Haziran seçimleri iptal mi edilecek? Çok konuşulacak iddia

24 Haziran seçimleri için geri sayım devam ediyor. Seçimlere 1,5 aydan az bir süre kalırken meydanlarda ısınmaya başladı. Liderler 24 Haziran sonrası vaatlerini açıklarken, Sözcü Gazetesi yazarı Can Ataklı çok konuşulacak bir iddiayı köşesine taşıdı.

İktidara yakın bir kaynaktan aldığı bilgileri aktaran Ataklı, 24 Haziran seçimlerinin iptal olabileceğini belirtti.

'ERDOĞAN HAYAL BİLE ETMEDİ'

Kaynağının kendisine; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Saadet Partisi, İYİ Parti ve CHP'nin yan yana gelebileceğine ihtimal vermediğini aktardığını belirten Ataklı "Erdoğan Saadet Partisi'nin karşısına geçeceğini, İyi Parti ile işbirliği yapabileceğini hiç düşünmezken buna CHP'nin de katılacağını hayal bile etmedi. Baskın bir seçimle cumhurbaşkanlığını kesin kazanacağına inandı. Şimdi her şeyi kaybetme riskiyle karşı karşıya. Bir anda seçimi iptal edebilir" ifadelerini köşesine taşıdı.

Ataklı yazısının devamında konuşmanın detaylarını şöyle aktardı;

“nasıl iptal edecek ki, kolay mı?” dedim.

“Oooo düşündüğün şeye bak, bahane mi yok. İran krizi, Suriye'deki durum bahane edilerek seferberlik ilan edilse, ordu alarma geçse, millet seçim mi düşünecek.”

Her şeye rağmen şunu merak ediyorum “Peki Erdoğan ne kazanacak?”

Ankaralı kaynağım “Ne kazanacağı var mı?” dedikten sonra telefonu kapamadan şunu söyledi; “Zaman kazanacak, rakiplerinin terini soğutacak, yükselen morallerini bozacak, sonra da ne yapması gerektiğini daha ciddi biçimde düşünecek.”

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