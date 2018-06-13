24 Haziran seçimleri öncesi flaş gelişme! HDP'den Levent Gültekin'in iddiasına yalanlama

Gazeteci Levent Gültekin , dün katıldığı KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'nın programında HDP'den milletvekili adaylığı için dolaylı yoldan teklif geldiğini ve gelen teklifi reddettiğini açıkladı. "Türkiye'yi değil, kendimi düşünmüş olsaydım aday olurdum" diyen Gültekin, " HDP 'li olduğumda Türkiye'nin yüzde 90'ı artık bana kulak vermeyecek, dinlemeyecekler, bu HDP 'li diyecekler" ifadelerini kullandı.

HDP, Levent Gültekin 'in iddiasını yalanladı. HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Nadir Yıldırım , sosyal medya hesabından "Levent Gültekin’e, HDP’den ne resmî ne gayri resmî ne direk ne de dolaylı hiç bir adaylık teklifi yapılmamıştır. Olmayan teklif nasıl Red edilir anlayamadım" açıklaması yaptı.

Gültekin ise Yıldırım'a "Benim böyle bir açıklamam, sözüm var mı? Kimliğinizde eş genel başkan yardımcısı yazıyor, böyle gayrı ciddilik olur mu? Başlığa bakarak açıklama yapmak ayıp değil mi? HDP genel başkan yardımcısı ile konuştum onun sözünün bir anlamı yok dedi, ne olacak şimdi?" yanıtını verdi.

Ancak görüntülerde sunucunu " HDP 'den geldi mi teklif" sorusuna Gültekin "dolaylı yoldan geldi, benim arkadaşlarıma 'Levent düşünürse teklif etmeyi düşünüyoruz' diye geldi" yanıtını verdiği görüldü.

