24 Haziran seçimleri öncesi flaş iddia: Bağcılar’ı kazanmak Türkiye’yi kazanmak demek

Duvar'dan Hacı Bişkin'in haberine göre, Bağcılar’daki seçim çalışmaları insanların yoğun olarak kullandığı Bağcılar Meydanı’nda sürüyor. Metrodan çıktığımızda karşımıza ilk olarak AKP standı çıkıyor. Bağcılar AKP İlçe Teşkilatı’ndan Yahya Çağlayan’la seçim çalışmalarını konuşuyoruz: “Bağcılar AKP’nin hizmetlerinden gayet memnunlar. İnsanlar yeni adımların atacağından şüphe duymuyor. Bize karşı bir samimiyet var. Diğer partilerden seçmenler de yanımıza gelerek sıkıntılarını anlatıyor. Bağcılar’da yaşayan tüm insanlarımızın ihtiyaçlarına anında cevap veriyoruz. Bütün bu saydıklarımdan dolayı biz AKP olarak bu seçimlerde yüzde 55-60 arası bir oy bekliyoruz.” Çağlayan’a Bağcılar seçmeninin AK Parti’ye neden oy vereceğini soruyoruz, şöyle yanıt veriyor: “Çünkü biz çalışıyoruz. Vatandaşlarımıza samimiyetle yaklaşıyoruz. İnsanların bizden başka dostlarının olmadığını da biliyoruz. Bağcılar, İstanbul’un kaderini değiştiriyor. Buradaki oy da İstanbul’un kaderini değiştirecek. AK Parti olarak geçmiş dönemlerdeki oy oranımıza baktığımız zaman hep yükselmişiz. O zaman Türkiye’nin ve İstanbul’un kaderini biz değiştireceğiz.”

‘İktidara siz gelirseniz bize ne verecektiniz' Çağlayan’la sohbetimizin ardından Saadet Partisi standında geçiyoruz. Stantta görevli Resul Boyraz özellikle Bağcılar seçmeninde yeni bir şey gördüğünü belirterek, “İnsanlar parti arayışı içerisinde” diyoro. İnsanların buradaki en büyük sorununun işsizlik olduğunu belirten Boyraz şöyle konuşuyor: “Şu an insanlar bize çok sıcak davranıyorlar. Bağcılar kendi kaderini ve Türkiye’nin kaderini değiştirecek bir parti arıyor. Bizim daha önce burada 26 bin oyumuz vardı. 24 Haziran’da Bağcılar’da bu sayı giderek aratacak. Bağcılar insanı bize dertlerini, sıkıntılarını gelip anlatıyor. İnsanların en büyük sorunu geçimsizlik. Bu insanlar bizlere, ‘siz gelirseniz bize ne vereceksiniz?’ diye soruyorlar. Biz de kendilerine biz iktidara gelirsek Türkiye’nin durumu daha güzel olacak. Derdinize derman olacağız diyoruz. Buradaki haksızlığı insanlar görüyor. En basit haksızlığı size anlatıyım: Bu meydanda seçim stantları kurulduğunda bizim standımız insanların en fazla geçtiği yerdeydi. Ama kaymakam bizi oradan kovdu. Caminin önünde stant kurulmaz dediler. Şu an BBP’nin standı caminin önünde kurulmuş. Bu haksızlık değil mi? İşte 24 Haziran’da bütün haksızlıklara biz son vereceğiz.”

‘Bağcılar'ı almak İstanbul'u almak' Bağcılar birçok Anadolu kentlerinden göç alan bir ilçe. Ayrıca İstanbul’da kentsel dönüşümün yoğun olduğu bir ilçe olan Bağcılar Belediyesi’ni de yıllardır AK Parti’li belediye yönetiyor. İYİ Parti çadırına girdiğimizde görevli Umut Usta’yla konuşuyoruz. Bağcılar seçmeninin belediye hizmetlerinden memnun olup olmadıklarını sorduğumuz Usta şunları söylüyor:

“Bağcılar’da yaşayan insanlar yerel hizmetlerden memnun değiller. Burada imar sıkıntısı var. Kentsel dönüşümle ilgili çok haksız kazançlar var. Belediye başkanı için buradaki insanlar iyi şeyler söylemiyor. 24 Haziran’dan sonra bu haksızlıklara son vereceğiz.” ‘Seçime ilk kez girecek olan İYİ Parti’ye Bağcılar seçmeni nasıl bakıyor?’ sorusuna Usta; “Şu an gidişat çok iyi. İnsanlarda bir korku var. İktidarın baskılarından korkuyorlar herkes bir ikilem yaşıyor. Bu ikilemleri kendi lehimize çevireceğiz” yanıtını veriyor. Usta, şöyle devam ediyor: “2002’ye kadar Bağcılar birçok insanın farklı farklı partilere oy verdiği bir yerdi. Seçimlerde geniş bir alanı vardı. 2002’den sonra AK Parti, Bağcılar’da hakim oldu. Esenler, Bağcılar, Güngören… eğitim seviyesi düşük olan insanların yaşadığı bölgeler. AK Parti’nin buralarda hakim olmasının nedeni budur. Bu eğitim seviyesini de biz yükselteceğiz. Bağcılar’da yüzde 25 oy bekliyoruz. Seçimlerde Bağcılar’ı almak demek İstanbul’u almak demek, İstanbul’u almak demek de Türkiye’yi almak demek. O zaman ilk olarak Bağcılar’ı almamız gerek. 24 Haziran’da Bağcılar’ı biz alacağız.”