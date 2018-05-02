24 Haziran seçimleri öncesi İYİ Parti Trabzon İl Başkanı Hasan Saka istifa etti

İYİ Parti Trabzon Kurucu İl Başkanı Saka, yazılı açıklama yaparak, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

İSTİFASINI BÖYLE DUYURDU



İYİ Parti Trabzon Kurucu İl Başkanı Saka, yazılı açıklama yaparak, görevinden istifa ettiğini duyurdu. Saka, açıklamasında, "Davam, ülkem ve tüm inandığım değerler adına. 5,5 aydır büyük bir şeref ve onurla yürütmekte olduğum İYİ Parti Trabzon İl Başkanlığı görevimden istifa ediyorum" dedi.

DHA

