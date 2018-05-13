24 Haziran seçimleri öncesi Kandil operasyonu mu geliyor? Flaş iddia

Farklı araştırma şirketlerince yapılan anketlerde, AK Parti- MHP ittifakının oy oranının yüzde 45.5 - 48.5 bandında göründüğünü belirten Aydıntaşbaş, "Peki iktidar seçim öncesi oyları zıplatmak için Afrin benzeri ikinci bir harekât yapar mı? Kolay değil" ifadesini kullandı.

Aslı Aydıntaşbaş, "Dışarıda olan seçimi nasıl etkiler?" başlığıyla yayımlanan (13 Mayıs 2018) yazısında sözlerine şöyle devam etti:

KANDİL'E OPERASYON OLUR MU?



"Geniş çaplı bir askeri operasyon için şu anda ciddi bir hazırlık yok. Afrin’in dibindeki Tel Rıfat bölgesine bir operasyon olabilir ancak ona da Rusya ve Esad rejiminin rızası yok. Son 2-3 seçim öncesi iktidarın Kandil bölgesinde bir operasyon yapma niyetinde olduğu dedikodusu vardı. Ancak bu sefer AKP’nin asıl sıkıntılı olduğu alanın Kürt seçmenin teveccühünü kaybetmesi olduğu düşünülürse, bunun da çok anlamı olmayabilir. "



