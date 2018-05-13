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24 Haziran seçimleri öncesi Kandil operasyonu mu geliyor? Flaş iddia

SEÇİM HABERLERİ  | 13.05.2018 11:17 | Son Güncelleme

ürk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte Afrin'e yönelik düzenlediği "Zeytin Dalı" harekâtı sırasında yükselen oy oranının daha sonra düşüşe geçtiğini savunan Cumhuriyet yazarı Aslı Aydıntaşbaş, son 2-3 seçim öncesi iktidarın Kandil'e operasyon yapma niyetinde olduğu iddialarının altını çizdi.

24 Haziran seçimleri öncesi Kandil operasyonu mu geliyor? Flaş iddia

Farklı araştırma şirketlerince yapılan anketlerde, AK Parti- MHP ittifakının oy oranının yüzde 45.5 - 48.5 bandında göründüğünü belirten Aydıntaşbaş, "Peki iktidar seçim öncesi oyları zıplatmak için Afrin benzeri ikinci bir harekât yapar mı? Kolay değil" ifadesini kullandı.

Aslı Aydıntaşbaş, "Dışarıda olan seçimi nasıl etkiler?" başlığıyla yayımlanan (13 Mayıs 2018) yazısında sözlerine şöyle devam etti:

KANDİL'E OPERASYON OLUR MU?

"Geniş çaplı bir askeri operasyon için şu anda ciddi bir hazırlık yok. Afrin’in dibindeki Tel Rıfat bölgesine bir operasyon olabilir ancak ona da Rusya ve Esad rejiminin rızası yok. Son 2-3 seçim öncesi iktidarın Kandil bölgesinde bir operasyon yapma niyetinde olduğu dedikodusu vardı. Ancak bu sefer AKP’nin asıl sıkıntılı olduğu alanın Kürt seçmenin teveccühünü kaybetmesi olduğu düşünülürse, bunun da çok anlamı olmayabilir. "


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24 haziran seçimleri operasyon aftin oy oranı

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
iktidar için bunlar mekkeyi bile bombalar
tamam recep’de sonu gördü çırpınıyor ne saçmalıyacağını artık şaşırdı...bi aralar her yerde Petrol buluyorlardı hatırlayın
Biz unutmadık ve unutmayız...... PKK'ya karşı operasyon yapmak isteyen jandarmaya çözüm süreci nedeniyle izin vermeyenleri....
rte senin selamın yaptığın el simgesi milli değil. Arap kızın direniş sembolünü kendi sembolun gibi oy devşirme onlar üzerinden. MİLLİLİK SENDE YOK SEN TAKLİT CAKA SATAN ELİT PARTİSİNDEN BAŞKA BİRŞEY DEĞİLSİN.
ya bırakın bu algıyı ünsanlar artık sizlerden befret ediyor
liderlerin lideri gelmiş geçmiş en büyük lider.RECEP TAYYİP ERDOĞAN.
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