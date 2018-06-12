24 Haziran seçimleri öncesi mühürlü oy pusulası skandalı!

Türkiye’de 24 Haziran’da yapılacak Milletvekili Genel Seçimi ve Cumhurbaşkanlığı Seçimi için Paris’teki konsolosluk binasına oy kullanmaya giden bir kişiye, sandık görevlileri tarafından pusula ve zarf kapalı bir şekilde teslim edildi. İddiaya göre; oy kullanmak için kabine giren vatandaş, oy pusulasında AK Parti’nin bulunduğu yere mühür basılı olduğunu gördü ve hemen duruma itiraz etti.

İtirazının ardından video çekip olayı anlatan vatandaş, “Cumhurbaşkanlığı için hazırlanan pusulada herhangi bir sorun yoktu. Ama partilerin yer aldığı oy pusulasında AK Parti’ye mühür vurulmuştu. Ben hiçbir seçimde AK Parti’ye oy vermedim. Gerekli itirazlarımı da gerçekleştirdim” dedi.

“MÜHÜR SEHVEN VURULDU" İDDİASI



Sözcü'de yer alan habere göre, sandık görevlileri tarafından tutulan tutanakta ise pusulaya mührün ‘sehven’ vurulduğu iddia edildi. Sandık başkanı ve 4 sandık görevlisi tarafından imza altına alınan ve resmi mühürle onaylanan tutanakta şu ifadelere yer verildi:

“11.06.2018 Pazartesi günü sandıkta sehven milletvekili pusulası üzerine evet mührü vurulmuştur. Bu pusula kenara ayrılmıştır. Fakat sandık memuru tarafından bu pusula gelen bir seçmene verilmiştir. Seçmenin uyarısı ile bu pusula tekrar muhafaza altına alınmış tutanak tutulmuştur. Seçmene yeni bir pusula verilerek seçmenin oyunu kullanması sağlanmıştır”