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24 Haziran seçimleri öncesi ORC'nin anket sonuçları açıklandı! Erdoğan'ın oy oranı... HDP barajı geçecek mi?

SEÇİM HABERLERİ  | 04.06.2018 11:22 | Son Güncelleme

ORC Araştırma Şirketi, 24 Haziran seçimlerine yönelik çok anketini açıkladı. Son seçim anketine göre 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı yüzde 53,4.

24 Haziran seçimleri öncesi ORC'nin anket sonuçları açıklandı! Erdoğan'ın oy oranı... HDP barajı geçecek mi?

ORC araştırma şirketi, 28 Mayıs–1 Haziran 2018 tarihleri arasında 37 ilde toplam 3 bin 410 kişiyle yüz yüze gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını “Seçmen tercihleri araştırması - Haziran 2018” başlığıyla kamuoyuna duyurdu.

Akşam Gazetesi'nde yer alan anket sonuçlarına göre, anketin sonuçları Türk halkının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Cumhur İttifakı’na olan güvenini ortaya koydu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN OY ORANI YÜZDE KAÇ?

Ankete katılanların yüzde 53,4’ü Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki adayının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi. Ankete göre CHP’nin adayı Muharrem İnce yüzde 23,8, İYİ Parti’nin adayı Meral Akşener ise yüzde 11,5’te kaldı.

CUMHURBAŞKANI ADAYLARININ OY ORANLARI YÜZDE KAÇ?

Ankete göre Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde diğer adaylara verilen oy oranları şu şekilde:

HDP’nin adayı Selahattin Demirtaş yüzde 8,7, Saadet Partisi adayı Temel Karamollaoğlu yüzde 2,1, Vatan Partisi adayı Doğu Perinçek yüzde 0,5

HDP BARAJ ÜSTÜNDE

Genel Seçimler için oy tercihlerinde de Cumhur İttifakı rakiplerinin açık ara önünde. Buna göre ankete katılanların yüzde 52,8’i Cumhur İttifakı'na, yüzde 35,6’sı Millet İttifakına oy verirken HDP’ye oy verenler yüzde 10,9 diğer partilere oy verenler ise yüzde 0,7’de kaldı.

ORC 16 NİSAN'DA YÜZDE 59.4 DEMİŞTİ

ORC Araştırma şirketi, 16 Nisan referandumlarından 3 gün önce açıkladığı ankette ise anayasasa değişikliğine yüzde 59,4 'Evet' çıkacağını açıklamıştı.


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Okuyucu Yorumları 12 yorum
yine bir yandaş anketçi
kesinde öyledir yapan şirket inandımı acaba....
akp binalarının önünde anket yaprsan bu bile şaşırtıcı ????
neymiş bu güven..?? dış politikadaki muhteşem başarımı!!! yoksa rekor kıran cari açıkmı.. veya 7 diye dayanan benzin fiyatımı
AKP BİNASININ önünde anket yaparsan çıkan sonuç bile enteresan ?? ?X[?1,^??[?[H^[?][?HR?H?q'?Hp훰??Z?H0?1g????[\?[H\?1,^[܈
bu şirketin adından (ORC) nasıl bir şirket olduğunu ve neyin kısaltması olduğunu anlayabilirsiniz.kayle almaya bile değmez;)
bu seçimin kazananı mhp dir..Anlayan anlar..
!6 nisan referandumunda 8 puan atmış. Dememkki şimdi 8 i çıkarmmız gerekiyor. Elde kaldı 45. O da şuan için. Bir düşüş trendini düşünürrseniz alacağı en fazla 43 olacaktır. İkinci Turda yolcudur abbas bağlasan durmaz.
neden diğer anket şirketlerinin nisan ayında yapılan referandum için yaptıkları oy tahmin oranlarını yazmıyorsunuz da sadece bu şirketin yaptığı tahmini yazıyorsunuz.
yalan soyleyenın ben ıftarda sonra taaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ......................................................................................................
daha önce 59 dediğiniz 51 cikmis :) demekki durum vahim. :D
kime sordunuzda yüzde 53 leri buldunuz
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