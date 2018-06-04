24 Haziran seçimleri öncesi ORC'nin anket sonuçları açıklandı! Erdoğan'ın oy oranı... HDP barajı geçecek mi?

ORC araştırma şirketi, 28 Mayıs–1 Haziran 2018 tarihleri arasında 37 ilde toplam 3 bin 410 kişiyle yüz yüze gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını “Seçmen tercihleri araştırması - Haziran 2018” başlığıyla kamuoyuna duyurdu.

Akşam Gazetesi'nde yer alan anket sonuçlarına göre, anketin sonuçları Türk halkının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Cumhur İttifakı’na olan güvenini ortaya koydu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN OY ORANI YÜZDE KAÇ?



Ankete katılanların yüzde 53,4’ü Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki adayının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi. Ankete göre CHP’nin adayı Muharrem İnce yüzde 23,8, İYİ Parti’nin adayı Meral Akşener ise yüzde 11,5’te kaldı.

CUMHURBAŞKANI ADAYLARININ OY ORANLARI YÜZDE KAÇ?



Ankete göre Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde diğer adaylara verilen oy oranları şu şekilde:

HDP’nin adayı Selahattin Demirtaş yüzde 8,7, Saadet Partisi adayı Temel Karamollaoğlu yüzde 2,1, Vatan Partisi adayı Doğu Perinçek yüzde 0,5

HDP BARAJ ÜSTÜNDE



Genel Seçimler için oy tercihlerinde de Cumhur İttifakı rakiplerinin açık ara önünde. Buna göre ankete katılanların yüzde 52,8’i Cumhur İttifakı'na, yüzde 35,6’sı Millet İttifakına oy verirken HDP’ye oy verenler yüzde 10,9 diğer partilere oy verenler ise yüzde 0,7’de kaldı.

ORC 16 NİSAN'DA YÜZDE 59.4 DEMİŞTİ



ORC Araştırma şirketi, 16 Nisan referandumlarından 3 gün önce açıkladığı ankette ise anayasasa değişikliğine yüzde 59,4 'Evet' çıkacağını açıklamıştı.



