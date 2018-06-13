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24 Haziran seçimleri öncesi SAMER'den son anket! Kürt seçmenin tercihi ne olacak? İşte partilerin oy oranları!

SEÇİM HABERLERİ  | 13.06.2018 17:08 | Son Güncelleme

SAMER Kürt seçmen nüfusunun yoğun olarak yaşadığı 18 ilde yaptığı 24 Haziran seçimlerine yönelik son anketinin sonuçlarını açıkladı. 2 bin 100 kişi ile yapılan araştırmanın sonuçlarına göre HDP 1 Kasım seçimlerine göre oyunu yükselterek doğu illerinde ilk parti durumuna geldi. Anket sonucunda Selahattin Demirtaş ile Recep Tayyip Erdoğan arasında sadece 1 puanlık fark oluştu. Katılımcıların çoğu seçimlerin ilk turda sonuçlanacağı yönünde cevap verdi.

24 Haziran seçimleri öncesi SAMER'den son anket! Kürt seçmenin tercihi ne olacak? İşte partilerin oy oranları!

SAMER (Siyasal Ve Sosyal Araştırmalar Merkezi) 24 Haziran seçimlerine ilişkin seçmenin ‘siyasal algı’, ‘tutum’ ve ‘eğilimleri’ne yönelik araştırmasını açıkladı.

1-5 Haziran 2018 tarihlerinde aralarında Erzurum, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Muş, Van, Diyarbakır, Mardin, Kars gibi şehirlerin de yer aldığı 18 bölge ilini kapsayan araştırma, hanelerde 2 bin 100 kişiyle yüz yüze görüşülerek gerçekleştirildi. Araştırma için yüzde 95 ‘güven aralığı’ ve yüzde 2 ‘hata payı’ olduğu belirtildi.

SAMER’in raporuna göre açığa çıkan ilk sonuç; araştırma grubunun yüzde 65,9 gibi bir çoğunluğunun, “Tüm aday ve siyasi partilerin seçim sürecinde eşit koşullara sahip olmadıklarını” düşündükleri oldu. Yüzde 26,6 ise ‘eşit koşullara sahip olunduğunu’ beyan etti. En çok AK Parti’ye oy verecek seçmenler koşulların eşit olduğuna dair görüş bildirdi.

DOĞU İLLERDE HDP BASKIN ÇIKTI

“Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna araştırmaya katılanların yüzde 39’u HDP, yüzde 33,7’si AK Parti, yüzde 8,4’ü CHP, yüzde 6,6’sı KARARSIZ, yüzde 4,7’si MHP, yüzde 3,7’si İYİ Parti, yüzde 1,5’u SAADET Partisi yanıtlarını verdi.

samer 24 haziran seçim anketi

KATILIMCILAR 1 KASIM SEÇİMLERİNDE NE YAPMIŞTI?

Aynı örneklem grubunun 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 36,5’inin AK Parti’ye, yüzde 34,3’ünün HDP’ye, yüzde 6,7’sinin CHP’ye, yüzde 4,7’sinin MHP’ye oy verdiği yüzde 14,4’ünün oy kullanmadığı belirtilirken HDP’nin 1 Kasım 2015 seçimlerine göre oyunu 4,7 oranında artırarak örneklem alanında ilk sıraya yerleştiği görüldü.

1 Kasım 2015 verilerine göre AK Parti seçmeninin yüzde 82,5’i tekrar AK Parti’ye oy vereceğini beyan ederken; HDP seçmeninin yüzde 93,9’u tekrar HDP’ye, CHP seçmeninin yüzde 84,4’ü tekrar CHP’ye, MHP seçmeninin yüzde 67,7’si tekrar MHP’ye oy vereceğini beyan etti.

SEÇMENİNİ EN FAZLA KORUYAN PARTİ HDP

Seçmenini en fazla koruyan parti HDP olurken; yüzde 4,5 gibi bir oranla en çok kararsız seçmen AK Parti’de ölçüldü. Oylarının yüzde 23,2’sini İYİ Parti’ye, yüzde 6,1’ini AK Parti’ye kaptıran MHP’nin bölgede en fazla oy kaybeden parti olduğu tespit edildi. İYİ Parti’nin en çok seçmen aldığı ikinci partinin CHP olduğu görüldü.

samer seçim anket

SELAHATTİN DEMİRTAŞ VE ERDOĞAN ARASINDA 1 PUAN FARK

“Bu pazar cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?” sorusuna katılımcıların; yüzde 39’u Selahattin Demirtaş, yüzde 38’i Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 9,5’i Muharrem İnce, yüzde 5,2’si Meral Akşener, yüzde 1,3’ü Temel Karamollaoğlu yanıtlarını verdi. Yüzde 5,3’ü ‘kararsız’ olduğunu bildirdi.

samer seçim anketi

“10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri’nde kime oy verdiniz?” sorusu sonuçlarına göre ise, 2014 yılında Recep Tayyip Erdoğan’a oy verenlerin yüzde 83,3’ü tekrar aynı adaya oy vereceklerini belirtirken, yüzde 4,5’i Meral Akşener, yüzde 4,4’ü Muharrem İnce yanıtını verdi. Selahattin Demirtaş’a oy verenlerin yüzde 93,4’ü yine aynı adaya oy vereceklerini belirtirken, yüzde 3,2’si Muharrem İnce’ye vereceğini, yüzde 1,1’i ise oy kullanmayacaklarını belirtti.

SEÇMEN GURUBUNU EN FAZLA KORUYAN ADAY SELAHATTİN DEMİRTAŞ

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Ekmeleddin İhsanoğlu’na oy verenlerin yüzde 60,3’ü Muharrem İnce’ye, yüzde 17,8’i Meral Akşener’e, yüzde 13,7’si de Recep Tayyip Erdoğan’a oy vereceklerini belirtti. Seçmen grubunu en fazla koruyan aday Selahattin Demirtaş oldu. Yine bugün Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılsa:

Recep Tayyip Erdoğan’a oy vereceklerini söyleyen katılımcıların yüzde 87,8’si AK Parti’ye, yüzde 7,4’ü MHP’ye oy vereceklerini;

Selahattin Demirtaş’a oy vereceklerin yüzde 97,1’i HDP’ye oy vereceklerini;

Muharrem İnce’ye oy vereceklerin yüzde 80,8’i CHP’ye, yüzde 9,1’i HDP’ye, yüzde 3’ü MHP’ye oy vereceklerini;

Meral Akşener’e oy vereceklerin yüzde 64,8’i İYİ Parti’ye, yüzde 22,2’si MHP’ye oy vereceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı adayı- Parti seçmeni ilişkisinde en güçlü bağın Selahattin Demirtaş ile HDP seçmeni arasında olduğu görülürken, yüksek gelir grubunun Muharrem İnce’yi, orta gelir grubunun Recep Tayyip Erdoğan’ı, düşük gelir grubunun ise Selahattin Demirtaş’ı ağırlıklı olarak tercih ettiği belirtildi. Yine ağırlıklı olarak genç yaş grubunun Demirtaş’ı, orta yaş grubunun İnce’yi, ileri yaş grubunun ise Erdoğan’ı desteklediği tespit edildi.

2. TUR OLUR MU?

Kamuoyunda çokça tartışılan bir başka konu Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalıp kalmayacağına ilişkindir. Bu bağlamda araştırma grubuna yönelttiğimiz “Sizce Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalır mı?” sorusuna, katılımcıların yüzde 53,2’si ‘Hayır’ derken, yüzde 46,8’i ‘Evet’ yanıtını verdi.

“Cumhurbaşkanlığı 2. tura kalır” diyen görüşmecilerin; yüzde 46,2’si Selahattin Demirtaş’a, yüzde 23,3’ü Muharrem İnce’ye, yüzde 16,7’si Recep Tayyip Erdoğan’a, yüzde 6,2’si Meral Akşener’e, yüzde 4,6’sı Selahattin Demirtaş kalamazsa Muharrem İnce’ye oy vereceklerini söyledi.

Selahattin Demirtaş’ın 2. tura kalmasına dönük seçmeninin önemli bir kısmı görüş bildirmiş olmakla birlikte Demirtaş’ın kalmaması halinde İnce’ye oy verme eğiliminin çalışma sürecinde en çok dillendirilen tercih olduğu gözlendi. Araştırmanın ayrıntılarına ssamer.com adresinden ulaşılabilir.

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
SEÇİMİ 2 KİŞİDEN BİRİNİN KAZANMA İHTİMALİ ÇOK YÜKSEK SYN MUHARREM İNCE VEYA SYN MERAL AKŞENER O YÜZDEN SORUN YOK KÜRT HALKIDA BUNUN BİLİNCİNDE TAMAM
@bilal_gara_1980 ailenin akıl küpü
@salih_kamaci_1979 ismim bilal gara değil malasef akpden ve tayyip erdoğandan korkumdan herkes gibi sahte isim kullanıyorum
Tabi ki pkk yı. Her kürdün bir pkk sempatizanlığı vardır.
@jamesbont; okudun mu kürtlerin oy dağılımını?? %38 akp. Ne diyeceksin?
inşallah Kürtler akıl almışlardır.
sallamayın, doğu illerinin çoğunda anket bile yapamazsın,anket yaptıklarında yanlarında her zaman dikilen birileri olduğundan doğruyu söylemez.
%80 %20 hdp akp farkı varken selahattin ile recep tayyip erdoğan arasında sadece 1 puanlık fark olması erdoğanın oylarını yükselttiğini göstermez mi?
kim neyi desteklerse desteklesin, CUMHUR İTTİFAKI %65 GÜMBÜR GÜMBÜR GELİYOR
@iyisef arkadaş sen beynini bir yerde düşürdün heralde :D
Bu saltanat son bulacak ilk tur da bye bye Recep diyoruz.
bu kürtler satıcıdır tabi ki o yüzden akepeye oy verecekler
akpye doğudaki araplar oy veriyor.Kürt seçmenin akp oyu çok düştü.göçmen memurlar da akp mhp ve chpye verir..
meral,ince ve pkk trolleri korkunun ecele faydası yok eze eze 1. turda bitecek bu iş o kadarrrr
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