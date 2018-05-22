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24 Haziran seçimleri öncesi şok gelişme! Cumhur ittifakında BBP çatlağı: Oyuna, satışa geldik!

SEÇİM HABERLERİ  | 22.05.2018 10:35 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimlerine AK Parti listelerinden giren Büyük Birlik Partisi'nde (BBP) büyük isyan var. Büyük Birlik Partililer, 'seçilebilir yerden' yalnızca Genel Başkan Mustafa Destici'nin yer bulduğunu belirtirken, bugün durum değerlendirmesi yapmak adına olağanüstü toplanıyor. 'Oyuna, satışa geldik' geldik diyen BBP yönetiminin masasında 'listelerden çekilmek dahil' birçok formül bulunuyor.

AKP ve MHP’nin oluşturduğu ‘Cumhur İttifakı’na, AKP listelerinden dahil olan BBP’de huzursuzluk hakim. Listede ‘seçilebilir’ yere sadece parti lideri Mustafa Destici’nin konulması partide tepkilere neden oldu. Partililer; Destici dışındaki BBP’li adayların, AKP listelerinde ‘seçilebilir yerden’ gösterilmediği görüşünde.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, Parti Başkanlık Divanı bugün olağanüstü toplanıp adaylıklardan çekilmeyi tartışacak. Divan’da; AKP’ye, BBP adaylarının sıralarının değiştirilmesinin teklif edileceği kabul görmemesi halinde de adaylıkların geri çekilmesinin masaya yatırılacağı öğrenildi.

“SATIŞA GELDİK”

Rahatsızlığı doğrulayan bir genel merkez yönetici Sözcü’ye yaptığı açıklamada “Sıralamanın düzeltilmesi talebi çok yüksek, mevcut listeyi kabullenen yok. Tabanda büyük infial var. Yönetime kırgınlık ve kızgınlık hakim. Saaadet Partisi kadar olamadık. Hemen teslim olduk. Bir tek başkan (Destici) kesin seçilecek yerde. Oyuna, satışa geldik.” diye konuştu.

Aynı yetkili, AKP ile yapılan ittifak görüşmelerinde tek yetkili olarak Mustafa Destici’yi görevlendirdiklerini hatırlatarak “Hata yapmışız” yorumunda bulundu.

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BBP Büyük Birlik Partisi 24 haziran seçimleri erken seçim ak parti akp

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Okuyucu Yorumları 50 yorum
Asıl satışı yapan Destici dir,kendini sağlama alıp BBP yi satmıştır.
mustafa destici vekil olmak varken maaş yemek varken çekilir mi hiç saçmalamayın. partiden istifa eder yine çekilmez
CIKAR amaçlı birlikteliginiz gun yüzüne cikti TÜRKİYE nin çıkarlarını dusunmuyorsunuz Amaciniz MEMLEKETI SOMURMEK MHP de buna dahil MILLEYETCI OLAMAZSINIZ HERSEYINIZ PAZARLIK
Yapmayın, etmeyin destiyi kırmayın, sonra sıcaklarda size lazım olacak, yaz geldi, susuz kalırsınız!
:)))
BU DEVLET AKP İKTİDARINDAKİ KADAR SAHTEKARLIK,DÜZENBAZLIK GÖRMEMİŞTİR.
@akpkoyun Yalancının Allah(cc) belasını versin mi?
@akpkoyun AYNEK KATILIYORUM AMA SONLARI AZKALDI AMA MİLLETTE BİTECEK ÇOK KÖTÜ GÜNLER GELİYOR GÖRÜYORUZ HEPSİ AÇIKTA FREN PATLADI DURMUYOR OTOBÜS YOLCULAR PANİK İÇİNDE
siz de mi aldatıldınız yani şimdi...
hahaha çok komiksiniz.satışa anca mı anladınız .akp kendisini kurtarmak için sizi maşa olarak kullanıyor .bu kadar mı ahmaksıınız
RAHMETLİ YAZICIOĞLU'NUN KEMİKLERİNİ DAHA FAZLA SIZLATMAYIN...YANLIŞTAN DÖNÜN...ADAMCAĞIZ BASBAS BAĞIRMADI MI NE ÇABUK UNUTTUNUZ
akp'li değilim am Duyan da %10 oyu var sanacak :D aldığınız oy %0.5 ne bekliyordunuz ki? Uydurma bi haber bence...
@isorkum kesinlikle katılıyorum.. profilimden tüm yorumlarıma bakılabilir bende akpli değilim ama mantık çerçevesinde düşünülmeli biraz.. zaten tek başına girsen 1 kişi bile meclise sokamazlar bağımsız girseler sadece 1 kişi girer.. normal yani akpye bu yüzden kimse bişey diyemez.. dememeli.. haa desticiye söylenecek çok söz var.. muhsin reisin koltuğunu sattığı için ama onuda ben demicem..
Rahmetli tabi ölünce herkes koltuk sevdasına kapıldı.ama sizde ettiğiniz bulacaksınız.bu dava için ölen reisin hatırına bile dik duramadınız.
Basın açıklamalarında da hepsi vatan için uğraşıyoruz der.Ama koltuk olmayınca hepsi isyan!
Oyuna geldiyseniz Desticinin bölgesi dışında oy vermezsiniz. Sanki kaç oyunuz var da tepiniyorsunuz.
çekilmediğiniz hata
hepsi bogazının derdinde yiyin birbirinizi lanet olsun tüm siyasetçilere
sizin akp ile ne işiniz ne menfaatiniz olabilir yapmayın nizamı alem dünyasının güzide insanları
birgün bir fabrikada müdürün biri patrona gidip işçilere zam istemiş patronda zammı müdüre yapmış müdür işçilere zam için patrona söyledim vermiyor lakin bana zam yaptı demiş DESTİCİ de reisden kendisi için millet vekilliği istemiş gibi
adamın sizi taktığı yok haberinizde yok :)
komediye bak. destici kendi bile giremezdi meclise bbp olarak seçime girse.
Adamlar satış konusunda uzman!!! Günaydın BBP! iyi uykular MHP!!!!!
Sözcü gazetesinin yayın hayatı hep akp de çatlak hep böyle akp liler içinde kavga gürültü akp den ayrılıp yeni parti kurma oyunları peşinde koşturmakla geçti ama ne kendileri ne okuyucuları anlayamadı gitti bunların boş nafile işler olduğunu
Ne olacaktı ya. Kılavuzunuzun kim olduğu burnunuzun bokundan belli..
çok bile bence en azından senin yerin garanti bbp nin akp ye en iyi ihtimalle 40 bin oy kazandırır gerisi hikaye.
madem hepiniz vekil olmak istiyorsunuz ittifak yapmasaydiniz zaten bi potansiyeliniz yok bide kalkmis hepiniz milletvekilligi istiyonuz ne ala memleket lideriniz buyuk olcude vekil olacak bu bile yeterli sanki her secim 10 vekil sokuyomussunuz gibi meclise bide itiraz ediyorlar
İki satılık parti diye Mhp Ve bbp tarihe geçecek.
hani bunu cumhur için yapıyordunuz , şimdi menfaatiniz geri plana düşünce tutuştunuz değil mi . DİMYATA PİRİNÇE GİDERKEN EVDEKİ BULGURDAN OLDUNUZ :) :) . siyasetçi değilmisiniz hepiniz iki yüzlü hırsızsınız . ama suç sizin değil ,size inanan salaklarda . gerçi onlarda menfaatleri peşinde ama yine de salaklar...
yerli milli kerevzeler utanmadan bide Muhsin beyin partisinde bunu yapıyorsunuzya yatacak yeriniz yok...
Rahmetli Muhsin YAZICIOĞLU'ndan da mı utanmadınız...
Zaten meclise giremiyodunuz oyunuz kac sizin. Akp sayesinde baskaniniz mebus olacak size verilen bir lütuftur. Tesekkur edecegine Kalkmis birde kizginiz diyor
Ne olacağını sanıyorlardı,tek başına seçime girseler ne yapacaklardı,bence kendilerini bitirdiler Destici sattı umutları ,destekçilerin bu sisteme oy vereceğinide sanmıyorum
20 Yıl çalışsanız barajı geçemezsiniz daha satışa geldik diyorsunuz.
:) SİZ PARTİYİ EVET HAYIRDA SATTINIZ ZATEN İYİ MEVKİ VERİLMEYİNCEMİ ANLADINIZ
satışa mı gelmişler haha ne olacaktı ya kendin den olmayanlar ne bekliyor du akp den
günaydın ;)) aylar yıllar hatta haftalar öncesinden belliydi satılacagınız...
VİCDANINIZ RAHAT MI...RAHMETLİ YAZICIOĞLU HİÇ Mİ AKLINIZA GELMİYOR EY BBP...
Yahu bırakın da bi kere akp kandırsın yahu :) kendi acılarını anca böyle küçük partilerden çıkarır anca zaten.
HER İKİ TARAFIN SEÇMENİDE ASLA AKP YE OY VERMEZ CUMHUR İTTİFAKINASDA MÜMKÜNDEGİL NASIL VERSİN ORTALIK YANGI YERİNE DÖNDÜ HERŞEY BAŞINI ALMIŞ GİDİYOR OTOBÜSÜN FRENİ PATLADI YOLCULAR PANİK İÇİNDE MHP DE OLSUIN BBP DE TABAN UYANDI OY YOK
bunlar şimdiden birbirlerine düştüler çıkar ittifakı :)
Daha durun siz neler çıkacak... Bu hiç bir şey değil...
MERHUM YAZICIOĞLU HAYATTA OLSA SİZLERİ BBP BİNASINA TEMİZLİKÇİ OLARAK BİLE ALMAZDI...
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