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24 Haziran seçimleri öncesi son anket sonuçları! AK Parti'nin oy oranı yüzde kaç?

SEÇİM HABERLERİ  | 07.06.2018 12:59 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimleri öncesi yapılan son anket sonuçları merak ediliyor. Partilerin yetkili isimlerinden de oy oranlarına ilişkin açıklamalar geliyor. Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, partisinin son anketlerde çıkan oy oranını paylaştı. Yıldız, AK Parti'nin 54-56 bandından bir oy oranına sahip olduğunu söyledi.

24 Haziran seçimleri öncesi son anket sonuçları! AK Parti'nin oy oranı yüzde kaç?

AK Parti'den tekrar aday olan Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulundu. Ekonomik değerlendirmelerde de bulunan Yıldız, alım gücünün arttığını kaydederek, "Şimdi bunun daha iyisi olmaz mı, asgari ücretin daha iyisi olmaz mı, döviz değerleri daha iyi olmaz mı? Tabi ki daha iyi olabilir, ama bu Türkiye’nin imkânlarıyla, şartlarıyla beraber değerlendirilmeli" dedi.

AK Parti’nin Kayseri milletvekili aday listesine yönelik eleştirileri de yanıtlayan Yıldız, şöyle konuştu:

"Ben her seçimde kendimden daha iyi olduğuna inandığım 3 ismi, sürekli Başbakanımıza verdim. Siyasi etik gereği yapılması lazım gelen bir davranış olduğu için verdim. Sırf bugün değil, geçmişteki bütün seçimler için verdim. Çünkü biz, yani ben bulunmaz Bursa kumaşı mıyım? Olmazsam burası olmaz diyen bir anlayış içerisinde değiliz. 2002’de seçildikten sonra ilk beş yıllık dönemde 168 tane arkadaşımız bir sonraki milletvekilliğine geçmedi. İlla eksisi olduğu için değil değişim. En son döneme 21 kişi kaldı. 2002’den başlayıp sürekli bulunan 10 kişi kalmış ve içlerinden bir tanesi de biziz. Dolayısıyla yani isimlerin direk belirleyici olsun diye bir kaygımız yok. Ben kendi üzerime düşen görev gereği başkasına işaret etmem lazım."

'BİRİNCİ TURDA SEÇİMİN BİTECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM'

24 Haziran seçim sonuçlarına yönelik de tahminini açıklayan Yıldız, "Kayseri’de yüzde 70’in altında oy alacağımızı düşünmüyoruz. Türkiye genelinde de yapılan anketlerde 54-56 bandında olduğunu 3 ayrı ankette söylediler. Ben birinci turda seçimin biteceğine inanıyor ve düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

DHA

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Atma Recep Din Kardeşiyiz..
ver mehteri, başbakanın da dediği gibi tamamdır TAMAM, yala dolan, din istismarı 24 haziranda bitiyor. sırat sonrası hesap dönemi inşallah
sayın vekilim, insanların alım gücü arttı diyorsunuz ancak eskiden bir aileyi bir kişi geçindirirdi.şimdilerde bir aileden en az 2kişi çalışmak zorunda.tespininiz yanlış ve insanları yanıltıcı
İNŞALLAH
helal olsun sanada bu oy oranını açıklamak yakışırdı.biraz ramazan günü az atalım.oruçluyuz kim inanır bu oy oranına ha diyebilirsinizki aya dört seritli yol yapılsa inanırız diyenlerle kadir inanır kesin inanır
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