24 Haziran seçimleri öncesinde gündem yaratacak iddia! İsmet Özçelik yazdı: Anketler AKP'de moral bozuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran seçimlerine ilişkin olarak yapılan anket sonuçlarını iyi okuduğunu belirten Özçelik, "Yakın çevresi Erdoğan’ın uzmanlığını örneklerle anlatıyor. Kendisine gelen şişirilmiş anketlere olan tepkisine dikkat çekiyorlar. Toplantıda azarladığı şirket yöneticilerine vurgu yapıyorlar" görüşünü dile getirdi.

"Anketler AKP’de moral bozuyor" başlıklı yazısında Özçelik, sözlerine şöyle devam etti:

"Son günlerde AKP’de moraller bozuk. Partinin kurmay kadrosu gergin. Ekonomide yaşanan kriz endişeleri artırıyor. Peş peşe açıklanan 'seçim paketleri' de moralleri düzeltebilmiş değil. AKP’yi izleyen bir gazeteci dostumla sohbet ettim. Kendisi de AKP’ye yakın. 'AKP’de moraller mi bozuk, yoksa ben mi öyle görüyorum?' diye sordum.

İsminin yazılmaması kaydıyla şunları söyledi: 'Anketler iyi değil. Yapılan tüm hamlelere rağmen bir türlü toparlanma olmadı. Sonuçlar herkesin moralini bozdu. Partililer nasıl olsa ‘Reis devreye girer sorun çözülür’ diye düşünüyordu. Ama bu kez öyle olmadı. Gerçi daha zaman var, ama gidişat ümit vermiyor. 2002 seçimlerinden beri AKP’yi yakından takip ederim, ilk kez böyle bir durum görüyorum. Herkes çok tedirgin.'"

