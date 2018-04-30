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24 Haziran seçimleri öncesinde kritik uyarılar! Cübbeli Ahmet'in ailesinin kaydı bakın nereden çıktı

SEÇİM HABERLERİ  | 30.04.2018 12:09 | Son Güncelleme

Eski İstanbul Barosu Başkanı Avukat Turgut Kazan, 24 Haziran seçimleri öncesinde gündem yaratacak uyarılarda bulundu. Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Kazan, "Bir noter işlemi sırasında, müvekkilimizin adresine başkasının yazıldığını öğrendik. Belgelerimizi sunarak kaydı düzelttirdik. Kayıtlara bakılırken bir İGDAŞ faturasıyla, müvekkilimizin adresine CÜPPELİ AHMET EFENDİ ailesinin yazıldığını gördük" dedi.

24 Haziran seçimleri öncesinde kritik uyarılar! Cübbeli Ahmet'in ailesinin kaydı bakın nereden çıktı

Eski İstanbul Barosu Başkanı Avukat Turgut Kazan, kişisel Twitter hesabından seçmenlere önemli uyarılarda bulundu. Bir müvekkilinin adresine kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün ailesinin kayıt edildiğini öğrenip düzelttiklerini belirten Kazan, "Eğer, bu durumu tesadüfen öğrenmeseydik, müvekkilimiz ve onun yerine yazılanlar oy kullanamayacaktı." ifadelerini kullandı.

Turgut Kazan'ın tweetleri şöyle:

Tüm seçmenleri uyarıyoruz. İktidarın memuru bir nüfus müdürlüğü, oturduğunuz eve başkasını kaydetmiş olabilir. O durumda siz oy kullanamazsınız. Evet, bir noter işlemi sırasında, müvekkilimizin adresine başkasının yazıldığını öğrendik. Tabii, noter işlemi yapılamadı.

Belgelerimizi sunarak kaydı düzelttirdik. Ve bu gerçeğe aykırı işlemi kimin / nasıl yaptırdığını öğrenip haklarımızı kullanmak için İlçe Nüfus Müdürlüklerine başvurduk. Cevap veremeyeceklerini bildirdiler.

Ama kayıtlara bakılırken bir İGDAŞ faturasıyla, müvekkilimizin adresine CÜPPELİ AHMET EFENDİ ailesinin yazıldığını gördük. Belki onlar da kendi adreslerinden silinmişti. Eğer, bu durumu tesadüfen öğrenmeseydik, müvekkilimiz ve onun yerine yazılanlar oy kullanamayacaktı.

Sizler için de benzer bir işlem yapılmış olabilir. Nitekim, biz başka bir örneğe de rastladık. Ailemizin oturduğu eve başkalarını da yazmışlardı. YSK’nın internet sitesine (https://secmen.ysk.gov.tr/ysk/secmenBilgiYurtici.jsp …) girip kaydınıza bakın. Eğer yoksa veya oyunuzu başka yerde kullanmak istiyorsanız, gerekli belgelerle İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne başvurup beyanname onaylatmanız ve onu İlçe Seçim Kurulu’na sunmanız gerekiyor.

Ne olur, bir oydan ne çıkar demeyelim. Her oy demokrasi için, korkusuz yaşama hakkı için, çocuklarımızın geleceği için büyük değer taşıyor.

Mutlaka görevimizi yapalım. Önce YSK sitesine, sonra 2 Mayıs - 12 Mayıs arası muhtarlıklara asılacak seçmen listelerine bakalım. Ve 24 Haziranda, eğer kalırsa 8 Temmuzda mutlaka oylarımızı kullanalım.

kazan-twitter-mesajlari

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Turgut Kazan Cübbeli Ahmet 24 haziran seçimleri erken seçim

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
bi defol git e devlet denen bişle var uyarıyormuş işiniz gücünüz sahtekarlık hem kayıt olan hem kaydı silinen kullanamayacaktı diyo bırakın bu işleri, artık
cübbeli en az 100 yere adını yazdırmıştır... güel tezgah açar kendileri...
BU KADAR HIZLI (saate bağlı) BİR SEÇİM TAKVİMİNDE TÜM ŞEYTANİ TEZGAHLAR YAPILMIŞTIR. VATANDAŞA VE SİYASİ PARTİLERE ÇOK İŞ DÜŞÜYOR.
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