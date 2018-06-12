HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

24 Haziran seçimleri son anket sonucu! 'Kürt seçmeni Erdoğan'ı destekliyor' dedi oy oranlarını açıkladı

SEÇİM HABERLERİ  | 12.06.2018 07:46 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimleri için son anketler paylaşılırken, gazeteci Abdulkadir Selvi partilerin son oy oranlarını açıkladı. 'İttifakların içindeki oy geçişleri sürüyor. Bıçak sırtı bir durum söz konusu' diyen Selvi, MHP'den beklediği desteği alamayan Erdoğan'a Kürt seçmenin desteğini sürdürdüğünü iddia etti.

24 Haziran seçimleri son anket sonucu! 'Kürt seçmeni Erdoğan'ı destekliyor' dedi oy oranlarını açıkladı

24 Haziran seçimlerine 12 gün kalırken, siyasetin nabzı giderek artıyor. Liderler oy oranlarını yükseltebilmek için meydanlarda vaatlerini tek tek açıklarken anket sonuçları da paylaşılmaya devam ediyor.

'İLGİNÇ OY KAYMALARI SÖZ KONUSU'

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, uzun zaman sonra ilk kez bu kadar baş başa devam eden bir yarışa tanıklık edildiğini belirtti. Seçimlere günler kala seçmen eğilimlerinde ilginç kaymalar söz konusu olduğunu söyleyen " Seçimlere katılımın yüksek olacağı gözleniyor. Kararsız seçmen sayısı hızla azalıyor. Çünkü seçmenler cumhurbaşkanı adayları ve partiler hakkında kararlarını büyük ölçüde netleştirmiş durumdalar. Ancak ittifakların içindeki oy geçişleri sürüyor." ifadelerini kullandı.

PARTİLERİN OY ORANI

Seçimlerin Erdoğan-İnce arasında ikili bir yarışa dönüştüğünü ve hiçbir partinin Meclis seçiminde işinin kolay olmadığını belirten Selvi, "‘Cumhur ittifakı’ açısından yüzde 45, ‘millet ittifakı’ için yüzde 38 ve HDP için yüzde 10 sınırları aşılmış değil, milletvekili seçiminde psikolojik eşik sürüyor, bıçak sırtı bir durum söz konusu." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti’ye oy vermeyeceğini söyleyen seçmenden dahi oy aldığını iddia eden Selvi, Erdoğan ile AK Parti oyları arasında bir makasın olması beklendiğini belirtti.

ERDOĞAN İLK TURDA

"Erdoğan oylarını yüzde 50’nin üzerinde tutmaya çalışırken, AK Parti’yi de sırtında taşıyor." diyen Selvi, Erdoğan’a, Kürt seçmenin destek verdiğini belirterek "Erdoğan’ın ilk turda seçilmesinin önünde bir engel gözükmüyor. Meclis’te ise MHP etkisi ittifakın lehine gelişiyor. ‘Cumhur ittifakı’ MHP’nin katkısıyla Meclis’te çoğunluğu sağlıyor." diye yazdı.

YAZININ TAMAMI İÇİN TIKLAYIN

PARTNERSırtında yağ kapsülü çıkınca...Sırtında yağ kapsülü çıkınca...
Kılıçdaroğlu: 4 yılda terörü bitirmezsem siyaseti bırakırımKılıçdaroğlu: 4 yılda terörü bitirmezsem siyaseti bırakırım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan OHAL açıklamasıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan OHAL açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
24 haziran 24 haziran seçimleri son oy aranları son anket anket kürt seçmen erdoğan oy oranları

En Çok Okunan Haberler

Kıyamet alameti mi? Haziran ayında 4 metre kar yağdı

Kıyamet alameti mi? Haziran ayında 4 metre kar yağdı

24 Haziran erken seçimi sonuçları için bir garip anket! Oylara operasyon yapıldı

24 Haziran erken seçimi sonuçları için bir garip anket! Oylara operasyon yapıldı

Erdoğan'a Niğde mitinginde Muharrem İnce şoku! AK Partililere sorduğu soruya istediği cevabı alamayınca...

Erdoğan'a Niğde mitinginde Muharrem İnce şoku! AK Partililere sorduğu soruya istediği cevabı alamayınca...

Meral Akşener'in Elbistan mitinginde gerginlik! Vatandaşın sorduğu soruyu duyunca çıldırdı

Meral Akşener'in Elbistan mitinginde gerginlik! Vatandaşın sorduğu soruyu duyunca çıldırdı

Çukur sezon finalinde kimler öldü? Hangi oyuncular Çukur'dan ayrıldı? Selim, Medet ve İdris öldü mü?

Çukur sezon finalinde kimler öldü? Hangi oyuncular Çukur'dan ayrıldı? Selim, Medet ve İdris öldü mü?

Nusret'in annesini ilk defa görüntülendi

Nusret'in annesini ilk defa görüntülendi

İlginizi Çekebilir

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son anket! İşte liderlerin oy oranları

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son anket! İşte liderlerin oy oranları

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Seçim anketi sonuçları art arda açıkladı! İşte 24 Haziran öncesi oy oranlarında son durum

Seçim anketi sonuçları art arda açıkladı! İşte 24 Haziran öncesi oy oranlarında son durum

Piar Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan bu rakamları daha önce görmemişti

Piar Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan bu rakamları daha önce görmemişti

Gezici araştırma şirketinden 24 Haziran seçimleri için son anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Gezici araştırma şirketinden 24 Haziran seçimleri için son anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Muharrem İnce 'enerjisinin kaynağını' açıkladı

Muharrem İnce 'enerjisinin kaynağını' açıkladı

Kılıçdaroğlu: 4 yılda terörü bitirmezsem siyaseti bırakırım

Kılıçdaroğlu: 4 yılda terörü bitirmezsem siyaseti bırakırım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan OHAL açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan OHAL açıklaması

24 Haziran erken seçimine günler kala Akhisar İYİ Parti’de toplu istifa

24 Haziran erken seçimine günler kala Akhisar İYİ Parti’de toplu istifa

Başbakan Binali Yıldırım Habertürk TV canlı yayınında 24 Haziran seçimleri öncesi açıklamalarda bulundu

Başbakan Binali Yıldırım Habertürk TV canlı yayınında 24 Haziran seçimleri öncesi açıklamalarda bulundu

SAMER'den dikkat çeken 24 Haziran seçim anketi! AK Parti'nin oyları İYİ Parti'ye kayıyor!

SAMER'den dikkat çeken 24 Haziran seçim anketi! AK Parti'nin oyları İYİ Parti'ye kayıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.