24 Haziran seçimleri son anket sonucu! 'Kürt seçmeni Erdoğan'ı destekliyor' dedi oy oranlarını açıkladı

24 Haziran seçimlerine 12 gün kalırken, siyasetin nabzı giderek artıyor. Liderler oy oranlarını yükseltebilmek için meydanlarda vaatlerini tek tek açıklarken anket sonuçları da paylaşılmaya devam ediyor.
'İLGİNÇ OY KAYMALARI SÖZ KONUSU'
Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, uzun zaman sonra ilk kez bu kadar baş başa devam eden bir yarışa tanıklık edildiğini belirtti. Seçimlere günler kala seçmen eğilimlerinde ilginç kaymalar söz konusu olduğunu söyleyen " Seçimlere katılımın yüksek olacağı gözleniyor. Kararsız seçmen sayısı hızla azalıyor. Çünkü seçmenler cumhurbaşkanı adayları ve partiler hakkında kararlarını büyük ölçüde netleştirmiş durumdalar. Ancak ittifakların içindeki oy geçişleri sürüyor." ifadelerini kullandı.
PARTİLERİN OY ORANI
Seçimlerin Erdoğan-İnce arasında ikili bir yarışa dönüştüğünü ve hiçbir partinin Meclis seçiminde işinin kolay olmadığını belirten Selvi, "‘Cumhur ittifakı’ açısından yüzde 45, ‘millet ittifakı’ için yüzde 38 ve HDP için yüzde 10 sınırları aşılmış değil, milletvekili seçiminde psikolojik eşik sürüyor, bıçak sırtı bir durum söz konusu." ifadelerine yer verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti’ye oy vermeyeceğini söyleyen seçmenden dahi oy aldığını iddia eden Selvi, Erdoğan ile AK Parti oyları arasında bir makasın olması beklendiğini belirtti.
ERDOĞAN İLK TURDA
"Erdoğan oylarını yüzde 50’nin üzerinde tutmaya çalışırken, AK Parti’yi de sırtında taşıyor." diyen Selvi, Erdoğan’a, Kürt seçmenin destek verdiğini belirterek "Erdoğan’ın ilk turda seçilmesinin önünde bir engel gözükmüyor. Meclis’te ise MHP etkisi ittifakın lehine gelişiyor. ‘Cumhur ittifakı’ MHP’nin katkısıyla Meclis’te çoğunluğu sağlıyor." diye yazdı.
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