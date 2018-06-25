24 Haziran seçimleri sonrası CHP'de 'yönetim istifa' sloganları yükseliyor!

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerini parti genel merkezinden takip eden CHP'liler seçim sonuçlarının belli olmaya başlamasıyla birlikte parti yönetimine tepki gösterdi. Bir süre genel merkezde oturma eylemi yapan partililer ardından kendilerine gerekli açıklamanın yapılmadığını söyleyerek, yönetim aleyhine sloganlar attı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanlarına inmesini istedi. Seçim sonuçlarından memnun olmadıklarını dile getiren bir grup partili, parti yöneticilerinin istifa etmesini istedi.
PARTİLİLERİN BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR
CHP Genel Başkan Yardımcıları Onursal Adıgüzel ve Tuncay Özkan slogan atan partilileri sakinleştirmek için konuşma yaparak grubun parti genel merkezinden ayrılmasını istedi. Partililerin genel merkez bahçesinde bekleyişi sürüyor.
İHA
CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan: 'Erdoğan, seçimi alacak'
Ertuğrul Özkök'ten CNN Türk canlı yayınında dikkat çeken seçim açıklaması: Türkiye'nin bundan sonra oyun kurucusu milliyetçiler!
Rodrigo Alvez şaşkına çevirdi! Meğer zayıflamak için
Antalya'da yabancı gelinler böyle oy kullandı
Suudi Arabistan'da bir ilk!
Kadın avukat, iki hafta önce aldığı tabancayla intihar etti
İsrail askerlerinin yarıdan fazlası uyuşturucu kullanıyor
İnanılmaz keşif! Gök bilimciler 80 öte gezegen keşfetti
Lefkoşa'da akıl almaz kaza: 2 ölü, 1 yaralı
Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce hakkında tartışma yaratacak sözler
Aysel Tuğluk tanınmayacak halde! Cezaevi fotoğrafları ortaya çıktı
Milli Eğitim Bakanı'ndan binlerce öğrenciye müjde! Devamsızlıktan kalan 9 bin öğrenci bu yıla mahsus mezun edildi
Okuyucu Yorumları 1 yorum