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24 Haziran seçimlerinde 1 oy da Putin' e çıktı

SEÇİM HABERLERİ  | 24.06.2018 20:57 | Son Güncelleme

Türkiye'de cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin ardından ilk sonuçlar belli olmaya başladı. 24 Haziran seçimi renkli manzaralara da sahne oldu. Antalya'nın Manavgat ilçesinde yapılan oy sayımında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e 1 oy çıktı. Cumhurbaşkanlığı oy pusulasının üstüne Putin'in adının yazılıp, üzerine 'Evet' mührünün basıldığı oy geçersiz sayıldı.

24 Haziran seçimlerinde 1 oy da Putin' e çıktı

Türkiye'de bugün yaklaşık 56 milyon seçmen cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için sandık başına gitti. Saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi 17.00'de tamamlandı. Seçmenler, Türkiye genelinde kurulan 180 bin 65 sandıkta oylarını kullandı.

GEÇERSİZ SAYILDI

Türkiye'nin önde gelen turizm merkezlerinden Manavgat'ta 485 sandıkta 159 bin 121 seçmen, Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci Dönem Milletvekilliği seçimi için sandık başına gitti. Olaysız tamamlanan oy kullanma işlemlerinin ardından sayıma geçildi. Manavgat Anadolu Lisesi'nde bulunan 1045 numaralı sandıkta cumhurbaşkanlığı için oy kullanan seçmenlerden birinin, oy pusulasına Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin'in adını yazıp üzerine 'Evet' mührünü bastığı görüldü. Oy pusulası, sandık kurulu tarafından geçersiz sayıldı.

1045 numaralı sandıkta 329 geçerli oy kullanılırken, Muharrem İnce 150, Recep Tayyip Erdoğan 111, Meral Akşener 51, Selahattin Demirtaş 11, Temel Karamollaoğlu 3 oy aldı. 3 oy da geçersiz sayıldı.

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