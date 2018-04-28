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24 Haziran seçimlerinde Abdullah Gül aday olacak mı?

SEÇİM HABERLERİ  | 28.04.2018 05:59 | Son Güncelleme

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun, muhalefetin ortak adayı olarak ismi tartışılan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e “Erdoğan’ın karşısına çıkarsanız yanlış yaparsınız” dediği belirtildi.

24 Haziran seçimlerinde Abdullah Gül aday olacak mı?

Muhalefetin ortak adayı olarak ismi tartışılan ancak aday olma ihtimali giderek azalan, 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün bugün yapacağı açıklama ile tartışmalara son noktayı koyması bekleniyor. Kulislerde, Gül’ün “Aday değilim” diyeceği belirtilirken, geçtiğimiz günlerde Gül ile yaptığı görüşmeyi yakın çevresine anlatan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun, “Bana adayım ya da değilim demedi” görüşünü aktardığı öğrenildi.

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, Gül’ü yakından tanıyan isimlerin aktardığına göre, “Gül’ün sıfır riskle” hareket etmek istemesi, ancak muhalefet cephesinde yaşanan çatlak nedeniyle, “Aday olmak fikrinden” vazgeçtiği belirtiliyor. Kulislerde yapılan değerlendirmelerde, Gül’ün bugün yapacağı basın toplantısında, olayların “kendi inisyatifi” dışında geliştiğini, ancak aday olmayı düşünmediğini söyleyeceği görüşü dile getiriliyor.

“KAYBETTİREN KİŞİ” OLMA

Tüm gözler, Gül’ün bugün yapacağı açıklamaya çevrilirken, geçtiğimiz günlerde Gül ile Davutoğlu arasında geçen görüşmeye ilişkin de ilginç detaylar ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre Davutoğlu, Gül ile yaptığı görüşmenin detaylarını yakın çevresi ile paylaştı. Görüşmede, Davutoğlu’nun Gül’e “Erdoğan’ın karşısına muhalefetin adayı olarak çıkmasının” yanlış olacağını söylediği, bu durumda AK Parti camiası içinde “İstenmeyen adam” ilan edileceği uyarısı yaptığı belirtildi. Davutoğlu, Gül’ün “aday olmayı çok istediği” izlenimi edindiğini, CHP içinden gelen “itirazlar” sebebiyle; adaylık ihtimalinin zayıfladığı değerlendirmesi yaptığı da kaydedildi.

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