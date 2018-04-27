HABER

24 Haziran seçimlerinde Abdullah Gül için flaş iddia!

SEÇİM HABERLERİ  | 27.04.2018 09:14 | Son Güncelleme

24 Haziran 2018 seçimleri için Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına ittifak adayı olarak Abdullah Gül'ün çıkması gündemde. Bunun için Saadet Partisi lideri İstanbul'da Abdullah Gül ile biraraya gelirken, Ankara'da ise CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu İYİ Parti lideri Meral Akşener ile buluştu. Gül ile ilgili bugün yeni bir iddia geldi. Hürriyet yazarı Deniz Zeyrek, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü 2 "esrarengiz" kişinin ziyaret ettiğini öne sürdü

24 Haziran seçimlerinde Abdullah Gül için flaş iddia!

Abdullah Gül'ün muhalefetin çatı adayı olarak Erdoğan'ın karşısına çıkma planları içinde olduğu konuşuluyor.

Hürriyet yazarı Deniz Zeyrek de konuyu köşesine taşıdı. Zeyrek, 2 önemli ismin Gül'ü ziyaret ettiğini söyledi. Zeyrek, "Bu iddiaya göre Gül’le uzun yıllar yakın çalışmış, hatta arkadaş olmuş iki önemli isim Ankara’dan İstanbul’da giderek Gül’ü ziyaret etmiş. Kaynaklarım, ziyaretin gündeminin Suriye başta olmak üzere güncel dış politika ve savunma konuları olduğunu söyledi. Ancak ‘Söz konusu isimler böyle kritik bir dönemde Gül’ün yanına gitmişse orada seçimlerin ve Cumhurbaşkanlığı adaylığının konuşulmaması mümkün mü?’ diye sorarsanız, gönül rahatlığıyla 'Evet' yanıtını veremem." ifadelerini kullandı

Zeyrek'in "Gül'ü 'adaylıktan vazgeçirme' trafiği" başlıklı yazısının ilgili kısmında görüşme iddiasına "özellikle 'iddia' diye yazıyorum, çünkü kayıt dışı —off the record- teyit ettiğim bu bilgi henüz kendileri tarafından resmen açıklanmadı" diye not düştü.

YAZININ TAMAMINI BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ


'Görüşme talebi Abdullah Gül'den geldi' iddiası ortalığı karıştırdı'Görüşme talebi Abdullah Gül'den geldi' iddiası ortalığı karıştırdı
Abdullah Gül'ün şansı yüzde sıfır!Abdullah Gül'ün şansı yüzde sıfır!
Davutoğlu 24 Haziran seçiminde aday olmayacak!Davutoğlu 24 Haziran seçiminde aday olmayacak!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
24 haziran seçimleri Abdullah Gül

En Çok Okunan Haberler

Ufak Tefek Cinayetler'de tepki çeken sahne

Ufak Tefek Cinayetler'de tepki çeken sahne

'Kim Milyoner Olmak İster' tarihinde bir ilk

'Kim Milyoner Olmak İster' tarihinde bir ilk

Kuzey Kore ve Güney Kore liderleri bir araya geldi

Kuzey Kore ve Güney Kore liderleri bir araya geldi

Son dakika! İran'da düşen uçağın kokpitteki ses kayıtları ortaya çıktı

Son dakika! İran'da düşen uçağın kokpitteki ses kayıtları ortaya çıktı

Fenerbahçe maçına çıkmayan Beşiktaş ne ceza alacak? TFF talimatnamesi men cezası ve ihraç diyor...

Fenerbahçe maçına çıkmayan Beşiktaş ne ceza alacak? TFF talimatnamesi men cezası ve ihraç diyor...

Müthiş iddia: Bahçeli, Erdoğan'ı devirmek için erken seçim kararı aldı!

Müthiş iddia: Bahçeli, Erdoğan'ı devirmek için erken seçim kararı aldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
HDP'de seçimi boykot kararı masada!

HDP'de seçimi boykot kararı masada!

İYİ Parti'ye geçen 15 vekil CHP'ye geri dönüyor!

İYİ Parti'ye geçen 15 vekil CHP'ye geri dönüyor!

'Görüşme talebi Abdullah Gül'den geldi' iddiası ortalığı karıştırdı

'Görüşme talebi Abdullah Gül'den geldi' iddiası ortalığı karıştırdı

Temel Karamollaoğlu'nun konuşacağı program son gün iptal edildi

Temel Karamollaoğlu'nun konuşacağı program son gün iptal edildi

Kılıçdaroğlu neden aday olmuyor? İşte 24 Haziran seçimleriyle ilgili son anket

Kılıçdaroğlu neden aday olmuyor? İşte 24 Haziran seçimleriyle ilgili son anket

'CHP'nin adayları arasında Adnan Menderes de vardı'

'CHP'nin adayları arasında Adnan Menderes de vardı'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.