24 Haziran seçimlerinde Abdullah Gül için flaş iddia!

Abdullah Gül'ün muhalefetin çatı adayı olarak Erdoğan'ın karşısına çıkma planları içinde olduğu konuşuluyor.

Hürriyet yazarı Deniz Zeyrek de konuyu köşesine taşıdı. Zeyrek, 2 önemli ismin Gül'ü ziyaret ettiğini söyledi. Zeyrek, "Bu iddiaya göre Gül’le uzun yıllar yakın çalışmış, hatta arkadaş olmuş iki önemli isim Ankara’dan İstanbul’da giderek Gül’ü ziyaret etmiş. Kaynaklarım, ziyaretin gündeminin Suriye başta olmak üzere güncel dış politika ve savunma konuları olduğunu söyledi. Ancak ‘Söz konusu isimler böyle kritik bir dönemde Gül’ün yanına gitmişse orada seçimlerin ve Cumhurbaşkanlığı adaylığının konuşulmaması mümkün mü?’ diye sorarsanız, gönül rahatlığıyla 'Evet' yanıtını veremem." ifadelerini kullandı

Zeyrek'in "Gül'ü 'adaylıktan vazgeçirme' trafiği" başlıklı yazısının ilgili kısmında görüşme iddiasına "özellikle 'iddia' diye yazıyorum, çünkü kayıt dışı —off the record- teyit ettiğim bu bilgi henüz kendileri tarafından resmen açıklanmadı" diye not düştü.

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