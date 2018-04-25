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24 Haziran seçimlerinde AK Parti'de Abdullah Gül endişesi

SEÇİM HABERLERİ  | 25.04.2018 09:16 | Son Güncelleme

Abdullah Gül, 24 Haziran seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Herkes bu sorunun yanıtını arıyor. Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya konuyu köşesine taşıdı. Sarıkaya, "AK Parti Gül konusunda kaygılı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da dün grup konuşmasında dile getirdiği gibi meseleyi kendilerine karşı “operasyon” olarak değerlendiriyor. Ancak kimse de Gül’ün AK Parti’den oy koparma gerçeğini reddedemiyor" diye yazdı

Türkiye'nin gündeminde 24 haziran seçimleri var. En merak edilen konulardan biri ise Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı. Konu henüz netlik kazanmadı. Ancak her gün yeni iddialar ortaya atılıyor.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'da son durumu gündemine taşıdı.

Sarıkaya'nın bugünkü yazısı şöyle;

Seçim dönemi Meclis böyle olur...

Her aday adayı ardına onlarca kişiyi takar, partinin liderinin odası, parti grup salonu ile Meclis restoranı arasında mekik dokur.

Bazen bir seçmen kaybolur, diğerleri de kaybolmasın diye toplu olarak onun aramasına çıkılır.

Özetle seçim dönemi karmakarışıktır Meclis’in koridorları...

Ancak hem sürecinin kısalığı, hem muhalefetin taktik atakları, hem de Abdullah Gül’ün adaylık arayışıyla daha da karmaşıklaştı.

Gelinen durum şöyle...

Gül muhalefetin uzlaşması halinde bağımsız olarak 100 bin imzayla aday çıkmaya hazır.

Ancak Karamollaoğlu’nun dünkü ziyaretinde de kayda geçirdiği gibi İYİ Parti Lideri Meral Akşener’in, “Her parti adayını çıkarsın, tek adayla Erdoğan ilk turda alır” yaklaşımı bunu engelliyor.

SP Lideri kendi penceresinden durumun böyle olmadığını, CHP’nin de Gül’e destek vereceğini belirtmesine karşın Akşener’in ısrarı sürüyor.

Gül ile ilgili CHP-SP ve Demokrat Parti’nin desteklediği aday olması veya sadece SP adayı olarak çıkması formülleri de tartışılıyor.

Gül’ün kararı bugün Karamollaoğlu ile yapacağı görüşmeye bağlı; bu diğer partilerin kararını da tayin edecek.

Ya da yeni bir formül üzerinde liderler bir tur daha görüşecek.

‘ÖZVERİYE AÇIĞIZ’

CHP cephesindeki duruma gelirsek...

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısında mesajını net verdi:

“Dönem A partisi, B partisi dönemi değil, birlikte hareket ederek devleti kurtarmanın zamanıdır. Bütün partilere sesleniyorum, CHP olarak her türlü özveride bulunmaya hazırız.”

Grup çıkışı Kılıçdaroğlu’na “özverinin cumhurbaşkanlığı adaylığını da kapsayıp kapsamadığını” sordum, “Her türlü desteğe ve özveriye hazırız” yanıtını verdi.

Sonrasında CHP yöneticileriyle konuştum, Akşener’in ısrarı halinde CHP’nin aday çıkarmama gibi bir durumda kalamayacağını belirtti.

“Eğer Gül üzerinde geniş mutabakat sağlanırsa bu durumda biz de zayıf bir isim çıkarıp dolaylı destek veririz” yaklaşımı gösterdi.

‘BİZİ AYRI TUTUN’

HDP de İYİ Parti’den farklı değil; hatta “kendilerinin içinde olmasının ittifaka zarar getireceği” görüşü hâkim.

Nitekim HDP’nin eski liderlerinden Ahmet Türk de Fehim Işık’a dün verdiği demeçte, “Bu işin içinde olursak Erdoğan bunu çok kötü kullanır, ‘Bakınız, bölücülerle bir araya geldiler’ şeklinde aleyhte propaganda yapar” sözleriyle bu görüşü dille getirdi.

Türk, CHP, SP ve İYİ Parti’nin ortak, HDP’nin de kendi adayıyla devam etmesinin yararlı olacağını belirtti.

CHP’nin önerdiği 7 partinin katılımıyla oluşacak “Sıfır Baraj İttifakı”na da HDP olumlu bakıyor.

Orada İYİ Parti’den gelen, “HDP’den biri yarın olur olmadık söz söylerse bütün ittifakı sıkıntıya sokar” endişesi öne çıkıyor.

İYİ Parti, SP-DP ile ittifakı istiyor.

CHP ise endişelere karşı D’Hondt sisteminde artık oyların ciddi sayıda milletvekiline karşılık geldiğini, bu nedenle partilerin birlikte ama ayrı propagandasının önemli olacağını belirterek, “Endişelerle mi hareket edeceğiz yoksa parlamentodaki çoğunluğu mu hedefleyeceğiz?” sorusunu yöneltiyor.

AK Parti’deki durum ise biraz farklı, çünkü Gül konusunda kaygılı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da dün grup konuşmasında dile getirdiği gibi meseleyi kendilerine karşı “operasyon” olarak değerlendiriyor.

Ancak kimse de Gül’ün AK Parti’den oy koparma gerçeğini reddedemiyor...

Siyaset satrancının hafta sonuna kadar devam edeceği görülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
24 haziran seçim sonuçları ak parti Abdullah Gül

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Okuyucu Yorumları 26 yorum
Değişim şart olmuştur allah'ın izniyle hak hukuk adalet gelecek Türkiye IYI olacak güneş yeniden doğacak TÜRK milleti huzur bulacak AKŞENER Türk milletinin ortak adayıdır......
yav neyin endişesi ? recep tayyip erdogan yine kazanır sadece biraz oy kayıbı olabilir bu kadar siyasetçi bunu göremiyormu
Değişim şart olmuştur allah'ın izniyle hak hukuk adalet gelecek Türkiye IYI olacak güneş yeniden doğacak TÜRK milleti huzur bulacak AKŞENER Türk milletinin ortak adayıdır!...
Siz anlamadınız herhalde ülkeye bir beyefendi geliyor. Lazım olan ve her daim başarılı özverili ve mütevazi bir insan geliyor. Bu kadar endişe edecek birşey yok. Zaten adam bir önceki Cumhurbaşkanı niye üzülüyorsunuz ki. Size Cumhurbaşkanlığında bir tane kötü veya sıkıntılı bir laf mı söyledi. Herkes Sayın Gülü çok iyi biliyor. Gül gibi adam daha ne olsun. Memleket misler gibi kokar artık.
Siz anlamadınız herhalde ülkeye bir beyefendi geliyor. Lazım olan ve her daim başarılı özverili ve mütevazi bir insan geliyor. Bu kadar endişe edecek birşey yok. Zaten adam bir önceki Cumhurbaşkanı niye üzülüyorsunuz ki. Size Cumhurbaşkanlığında bir tane kötü veya sıkıntılı bir laf mı söyledi. Herkes Sayın Gülü çok iyi biliyor. Gül gibi adam daha ne olsun. Memleket misler gibi kokar artık....
reis Allah esirgesin ölmediği sürece kimse onu devşrecek ne güce nede kudrete sahip Allah başımızdan eksik etmesin
Bunların hepsi şehir efsanesi, buradan zorbalık yapanlar, algı oluşturmaya çalışanlar şu sorulara cevap yazın; 15 yıl önce muhafazakar kesim nerede ise hastahanelere gidemiyordu zorbalıktan dolayı şimdi özgürce devletin tüm imkanlarından yararlanıyor, ülke 3 milyon dolara muhtaçtı memurunun maaşını ödeyemiyordu memur 170 dolar maaş alıyordu şimdi 5 milyar dolar sarsılmadan yardım yapabiliyor, kıbrıs harakatında mermisiz kalmış ambargo yemiştik abd'den izin almadan kımıldayamazdık şimdi ortada Afrin var söylesene özgürlükten ve bağımsızlıktan neden vazgeçeyim. Koyun kim. Karekterinizi yazmayın.
akparti giderse dış güçlerin isteği olmuş olacak.
Meral hanım haklı, Gül demek zaten bence AKP demektir.CHP nin bunu kabul etmesi ise tuhaf.
Değişim şart olmuştur allah'ın izniyle hak hukuk adalet gelecek Türkiye IYI olacak güneş yeniden doğacak TÜRK milleti huzur bulacak AKŞENER Türk milletinin ortak adayıdır!........
DAHA ADAY BİLE BELİRLEYEMEYENLERİN HER ZAMAN DİK OLAN PARTİ İLE İLGİLİ TESBİTLERİ AK PARTİ KAYGILI HAKİKATTEN BUNLAR NE YİYOR VE İÇİYORLARSA BAŞKA BİR RUHLAR ALEMİNDE YAŞIYORLAR
Memleket oturmasıyla kalkmasıyla bir beyefendiye yine izin verecek. Korkulacak birşey yok. Bu kadar kavga gürültü patırtıyı kaldıracak durumda olduğumuzu nereden çıkardınız da bize bunları yapıyorsunuz. Ya artık yeter beyler yeter. Makamı mevkiyi size teslim eden halka yazık. Onlar evlatlarının geleceği için sizleri oraya temsil edin diye gönderirken o rahat koltuklara zulm yapmayın etmeyin kime ne faydanız olur bağırarak hakaret ederek.
Hiç endişe etmesinler Abdullah gül çatı aday olursa açık farkla Recep Tayyip erdoğan kazanır
BU ülkede sayın eski cumhur başkanımız Abdullah GÜL bey efendi başbakanlığı döneminde de cumhur başkanlığı dönemindede TÜRKİYE Mİ siyasi ayak oyunlarıyla karıştırarak varlıklarını sürdürmek isteyen aynı gruplar değilmiydi?şimdi bu ne GÜL sevdası acaba Amaç GÜL e dün her türlü çirkin karalamaları yapanlar şimdi gül sevdalısı oldular YILAN her zaman yılandır Syın gÜl vatanını seven bir liderimizdir inşallah bu ayak oyunlarına gelmez oyun büyük hedef TÜRKİYE nin bekasıdır şer odakları dün durmadı bugün durmayacak yarında var olacaklardır..Rabbimen iyisini bilir Rabbiminde planı vardır.
Helal ne,sonunda Demokrat Parti'den bahsetmeye başladınız! Bu ülkenin çimentosudur DP. Her ne kadar 2007'de bir oyunlar dönse de ben ve benim gibi ülke genelinde halâ orijinal DP'li %5'ler-10'lar duruyor. DP'yi de alın bu ittifaka,%20'yi görün en az...Cumhurbaşkanı da çıkar,ülkeyi sıfırdan bile kurabilirsiniz,Cumhuriyet dönemindeki gibi...
içinde boğulacaklar inşallah.
Anlaşılan Akepe seçimleri kaybedeceğini anlayınca Ak trollerin de işlerine son vermeye başlamış.Maaşlar kesilince aktroller bile oyların azalacağını anlamaya başlamışlar.Aktrollere günaydın der bundan sonraki ayak işlerinde de başarılar dilerim.
abdullah gül aday olsun direk tayyibe oy veririm...
Asla ve asla Cumhur ittifakının önüne kimse geçemez siz kendinizi avutun 25 Haziran sabahı görürsünüz. Biz her daim Vatanımıza sahip çıkacağız sizin gibi değiliz Yazık ki bundan sizde faydalanıyorsunuz her seferinde sizi biz kurtarıyoruz Nankör olabilirsiniz olun ama kaldı ki burada bozgunculuk yapmayın iftiralar atarak Devletimi kötülemeyin sizler önünü bile göremeyen aciz kişilersiniz Yazıklar olsun . RABBİM ıslah eylesin sizi
GÜL CUMHURBAŞKANI OLMASIN DİYE AKLA HAYALE GELMEYEN ENTRİKA ÜRETİP ŞEYTANA PABUCUNU TERS GİYDİRENLER, HER NE OLDUYSA GÜL HAYRANI OLDULAR VE ONU BAŞ TACI ETMİŞ GÖRÜNÜYORLAR. BU KADAR İLKESİZLİK OLMAZ. 2. EKMELEDDİN VAKIASINA HAZIR OLUN.
SAYIN ERDOGAN YAŞA TAKILANLARIN HAKKINI VERMEDİK ÇE HAZİRAN SEÇİMLERİNİ KAZAN MA ŞANSINIZ YOK KARŞI CEPHE HEPSİ SANA KARŞI BİRLEŞTİ SENİN YAPACAĞIN EN İYİ VE KARŞI BLOĞU ÇÖKERMENİN TEK YOLU YAŞA TAKILAN EMEKLİLERİN SORUNU NU ÇÖZMEN BU ONLARA ÇOK BÜYÜK BİR DARBE OLACAKTIR VE BİR TANE BİLE OY KAYBINIZ OLMAYACAK BANA İNANIN VE ELİNİZİ ÇABUK TUTUN EYT KANUNU ÇIKARIN VE HAZİRAN SEÇİMLERİNİ EZİCİ BİR ÇOĞUNLUKLA KAZANIN BAŞKA ŞANSINIZ KALMADI BENCE BUNU DEGERLENDİRİN EN AZ 2 MİLYON OY GELECEK AZ DEGİL BU KADAR OY
Gülü seçtirmeyenler şimdi güle baba diyorlar . gül babaları oldu 7 yıl artık bitti
bana bu konuşmalar zırıltı gibi geliyor GÜL deli olmuş kaybedeceği seçime girsin KILIÇTAROĞLU niye girmiyor kaybadecegini bildiğinde. bunu hala anlamayan varsa şimdi öğrensin
HERKESİ KENDİNE DÜŞMAN GÖREN ZİHNİYET, KARŞISINDAKİ HERKESE DÜŞMANLIK BESLİYOR DEMEKTİR.
GÜL MUHALEFET İÇİN BİR TUZAKTIR. ÖNCEDEN HAZIRLANMIŞ OYUNUN SENARYOSU. MUHALEFET BİR AN ÖNCE ADAYINI BELİRLEYİP ORTAYA ÇIKMALIDIR. BİRİNCİ TURU SAĞLAMA ALMALIDIR. YOKSA BU SONUN BAŞLANGICINDAKİ AKP DE DAHA ÇOK BİZANS OYUNLARI VARDIR.
Osmanlı Padişahları ne yapıyordu, hemen kansız boğuyordu o zaman siz AKP lilere göre de başka aday çıkmasın çıkarsa hemen berteraf edin nasılsa belediyeler sizde gönderin İZAYDAŞA hemen orada bertaraf edilsin yakılsın gömülsün veyahut fetocu -PKK atın içerüüüü veya KHK çıkarın tek aday olacak başka aday olamaz Cumhur ittifakına herkes rey atacak deyiverin ne var bunda bir defacık yazık 16 yıl yönetememişler yazık sonrada adına DEMOKRASİİİİİİİİİİ Ne Mutlu Türküm Diyene
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