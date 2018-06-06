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24 Haziran seçimlerinde bir ilk! İYİ Parti vaatlerini 'çizgi roman' ile anlattı!

SEÇİM HABERLERİ  | 06.06.2018 19:50 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Merkezi tararfından, Genel Başkan Meral Akşener'in vaatlerini anlatan bir çizgi roman hazırlandı.

İYİ Parti'den ilginç seçim çalışması...

İYİ Parti vaatlerini 'çizgi roman' ile anlattı

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İYİ Parti Genel Merkezi tararfından, Genel Başkan Meral Akşener'in vaatlerini anlatan bir çizgi roman hazırlandı.
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19 sayfadan oluşan romanda Akşener'in vaatlerinin yanı sıra hayatına ve özgeçmişine de yer verildi.
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Akşener'in vaatlerini ve özgeçmişini içeren çizgi roman şöyle:
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Aynı tip kampanyalar demirtaş için de yapılmıştı sevim sevim sevimliler sizi.
süper
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