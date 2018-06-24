24 Haziran seçimlerinde Erdoğan'ın memleketi Rize'de kim önde?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a memleketi Rize'den rekor bir oy çıktı. Sandıkların yüzde 54'ünün sayıldığı Rize'de Erdoğan'ın oy oranı yüzde 80.2. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise Erdoğan'ın oy oranı yüzde 57,7, açılan sandık oranı ise 33,3.

Recep Tayyip Erdoğan : % 80,02

Muharrem İnce : % 14,34

Meral Akşener : % 4,22

Temel Karamollaoğlu : % 1,05

Selahattin Demirtaş : % 0,17

Doğu Perinçek : % 0,14

CUMHUR İTTİFAKI : % 79,53

AK PARTİ : % 66,84

MHP : % 12,99 6.360

MİLLET İTTİFAKI : % 18,22

CHP : % 10,31 5.051

İYİ PARTİ : % 5,26 2.577

SAADET PARTİSİ : % 2,64

DİĞER : % 1,07

HDP : % 0,65

VATAN PARTİSİ : % 0,08

HÜDA PAR : % 0,05

ERDOĞAN'IN MAHALLESİNDEN KİM ÇIKTI?



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın baba ocağı Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'ndeki sandıklarda, cumhurbaşkanı adaylarından Recep Tayyip Erdoğan birinci çıktı.

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Rize'de başlayan oy kullanma işleminin 17.00'de tamamlanmasının ardından sandıklardaki oyların sayımına başlandı.