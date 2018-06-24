24 Haziran seçimlerinde Erdoğan'ın memleketi Rize'de kim önde?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a memleketi Rize'den rekor bir oy çıktı. Sandıkların yüzde 54'ünün sayıldığı Rize'de Erdoğan'ın oy oranı yüzde 80.2. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise Erdoğan'ın oy oranı yüzde 57,7, açılan sandık oranı ise 33,3.
Recep Tayyip Erdoğan : % 80,02
Muharrem İnce : % 14,34
Meral Akşener : % 4,22
Temel Karamollaoğlu : % 1,05
Selahattin Demirtaş : % 0,17
Doğu Perinçek : % 0,14
CUMHUR İTTİFAKI : % 79,53
AK PARTİ : % 66,84
MHP : % 12,99 6.360
MİLLET İTTİFAKI : % 18,22
CHP : % 10,31 5.051
İYİ PARTİ : % 5,26 2.577
SAADET PARTİSİ : % 2,64
DİĞER : % 1,07
HDP : % 0,65
VATAN PARTİSİ : % 0,08
HÜDA PAR : % 0,05
ERDOĞAN'IN MAHALLESİNDEN KİM ÇIKTI?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın baba ocağı Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'ndeki sandıklarda, cumhurbaşkanı adaylarından Recep Tayyip Erdoğan birinci çıktı.
Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Rize'de başlayan oy kullanma işleminin 17.00'de tamamlanmasının ardından sandıklardaki oyların sayımına başlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın baba ocağı olan Güneysu'nun Merkez Mahallesi'nde kurulan 3 sandıkta seçmenler oy kullandı.
Sandıklardan cumhurbaşkanı adaylarından Recep Tayyip Erdoğan'a 848, Muharrem İnce'ye 53, Meral Akşener'e 21, Temel Karamollaoğlu'na 7, Doğu Perinçek'e 5, Selahattin Demirtaş'a 1 oy çıktı.
Yükselen patates fiyatlarına müdahale! Sandıklar kapandı fiyatı 1,95'e düştü!
18 yaşındaki kız sandığa gitti, hayatının şokunu yaşadı
Oy pusulaları böyle taşındı
Antalya'da yabancı gelinler böyle oy kullandı
Suudi Arabistan'da bir ilk!
Kadın avukat, iki hafta önce aldığı tabancayla intihar etti
İsrail askerlerinin yarıdan fazlası uyuşturucu kullanıyor
İnanılmaz keşif! Gök bilimciler 80 öte gezegen keşfetti
Lefkoşa'da akıl almaz kaza: 2 ölü, 1 yaralı
Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce hakkında tartışma yaratacak sözler
Aysel Tuğluk tanınmayacak halde! Cezaevi fotoğrafları ortaya çıktı
Milli Eğitim Bakanı'ndan binlerce öğrenciye müjde! Devamsızlıktan kalan 9 bin öğrenci bu yıla mahsus mezun edildi
Okuyucu Yorumları 0 yorum