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24 Haziran seçimlerinde FETÖ provokasyonu!

SEÇİM HABERLERİ  | 24.06.2018 16:27 | Son Güncelleme

İstanbul'da, okuma yazma bilmediğini söyleyerek kocası ve oğluyla birlikte oy kullanmak isteyen kadına izin verilmemesi üzerine olay çıkaran ailedeki baba ve oğul, FETÖ'den aranmaları bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

24 Haziran seçimlerinde FETÖ provokasyonu!

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Seçimlerinde oy kullanmak üzere Pendik Mahir İz İlkokulu'ndaki 3253 numaralı sandığa gelen Hatice K'nın, okur yazar olmadığını belirterek yanında bulunan kocası İshak K. ve oğlu Ahmet K'nın da kendisiyle birlikte oy kullanma kabinine girmesini istediği ancak sandık başkanının, durumun mevzuata aykırı olduğunu belirterek izin vermediği öğrenildi.

Yaşanan tartışma sırasında kendisini yere atarak fenalaşan Hatice K'nın, sandığın bulunduğu sınıfa çağrılan sağlık ekiplerince, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldüğü bildirildi.

TEHDİT ETTİLER

Söz konusu kadının hastaneye götürülmesine rağmen eşi İshak K. ve oğlu Ahmet K'nın sandığın bulunduğu yeri terk etmeyerek diğer seçmenleri provoke edici söylemler kullanmaları, sandık alanında sağlıklı oy kullanımını engellemeleri ve görevlilere tehdit ve hakaret içerikli sözler söylemeleri üzerine olay yerine polis ekipleri çağrıldı.

EŞİ VE OĞLU FETÖ'DEN GÖZALTINA ALINDI

Olaya müdahale eden Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, GBT kontrolü yaptıkları ve FETÖ soruşturmaları kapsamında aranmalarının bulunduğu ortaya çıkan İshak K. ve oğlu Ahmet K'yı gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, İshak K'nın Halil ismindeki diğer bir oğlunun ise halen Kırgızistan'da FETÖ okullarında öğretmenlik yaptığı öğrenildi.

AA

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
NE SEÇİMİ BE BÖYLE SEÇİM Mİ OLUR...KARMAŞA KAOS KAVGA SALDIRI TEHDİT NE ARARSAN VAR..BÖYLE SEÇİM OLMAZ ..BU YAPILAN SEÇİM MEÇİM DEĞİL TAMAMEN ZIRVALIK...YSK DURUMA EL KOYUP YAŞANAN BU KEPAZELİĞE HEMEN SON VERMELİ...
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