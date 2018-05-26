24 Haziran seçimlerinde gözler genç seçmende! Hangi partiye oy verecekler? Son anketin sonuçları

24 Haziran seçimleri öncesinde genç seçmenin tavrı da merak ediliyor. Milliyet gazetesi yazarı Serpil Çevikcan, genç seçmenlerin partilere yönelimleri üzerine bir yazı kaleme aldı. Son anket sonuçlarını da köşesine taşıyan Çevikcan, ilk kez oy kullanacak genç seçmenler için 'Oy oranlarında sıçrama yaratabilecek kadar yeni seçmen sayısı anlamına geliyor bu rakam.' ifadelerini kullandı.

Çevikcan, genç seçmenlerin partilere dağılımının rakamlarını da köşesine taşıdı.

Serpil Çevikcan'ın 'Gençleri hangi parti kazanacak?' başlıklı yazısı:

24 Haziran seçimine az bir süre kaldı.

Muhafazakâr seçmen, milliyetçi seçmen, Kürt seçmen, kadın seçmen gibi kategoriler bolca tartışılıyor.

Her ne kadar adaylar ve partiler öneminin farkında olsa da taşıdığı önemden çok daha az konuşulan bir kategori daha var:

Genç seçmen.

Sonuçları çok tartışılan 7 Haziran seçiminden bu yana 1 milyon 585 bin yeni seçmen sisteme eklenmiş durumda.

Bugüne kadar oy kullanmamış, oy oranlarında sıçrama yaratabilecek kadar yeni seçmen sayısı anlamına geliyor bu rakam.