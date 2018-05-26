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24 Haziran seçimlerinde gözler genç seçmende! Hangi partiye oy verecekler? Son anketin sonuçları

SEÇİM HABERLERİ  | 26.05.2018 08:54 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimlerinde, ilk kez oy kullanacak olanlar da dahil olmak üzere, genç seçmen de partilerin radarına girdi. Peki, genç seçmenin eğilimi ne durumda? Hangi partiye, ne kadar yakınlar? Genç seçmen kime oy verecek?

24 Haziran seçimlerinde gözler genç seçmende! Hangi partiye oy verecekler? Son anketin sonuçları

24 Haziran seçimleri öncesinde genç seçmenin tavrı da merak ediliyor. Milliyet gazetesi yazarı Serpil Çevikcan, genç seçmenlerin partilere yönelimleri üzerine bir yazı kaleme aldı. Son anket sonuçlarını da köşesine taşıyan Çevikcan, ilk kez oy kullanacak genç seçmenler için 'Oy oranlarında sıçrama yaratabilecek kadar yeni seçmen sayısı anlamına geliyor bu rakam.' ifadelerini kullandı.

Çevikcan, genç seçmenlerin partilere dağılımının rakamlarını da köşesine taşıdı.

Serpil Çevikcan'ın 'Gençleri hangi parti kazanacak?' başlıklı yazısı:

24 Haziran seçimine az bir süre kaldı.

Muhafazakâr seçmen, milliyetçi seçmen, Kürt seçmen, kadın seçmen gibi kategoriler bolca tartışılıyor.

Her ne kadar adaylar ve partiler öneminin farkında olsa da taşıdığı önemden çok daha az konuşulan bir kategori daha var:
Genç seçmen.

Sonuçları çok tartışılan 7 Haziran seçiminden bu yana 1 milyon 585 bin yeni seçmen sisteme eklenmiş durumda.

Bugüne kadar oy kullanmamış, oy oranlarında sıçrama yaratabilecek kadar yeni seçmen sayısı anlamına geliyor bu rakam.

Bu seçimde oy kullanacak 18-27 yaş arası toplam seçmen sayısı 10 milyon 200 bin.

Yeni Şafak yazarı Kemal Öztürk, dün köşesinde, 18-24 yaş arasındaki gençlerin siyasi eğilimleriyle ilgili, kendi isteği üzerine bir araştırma şirketinin yaptırdığı çalışmaya yer verdi.

Ankete göre AK Parti, genel seçmenin yüzde 45 oranında tercihiyken, 18-24 yaş arasındaki gençlerin yüzde 39’unun tercihi.

CHP’nin oy oranı yüzde 23 gözüküyor. 18-24 yaş arasındaki oyu ise yüzde 19.

İYİ Parti’nin oy oranı yüzde 12. 18-24 yaş arası seçmende ise bu oran yüzde 13.5 ve genel seçmen tercihinden daha yüksek.
Gençler en çok HDP’ye yöneliyor. HDP’nin genel seçmendeki oranı yüzde 11, gençlerdeki oranı yüzde 18 gözüküyor.

MHP’nin oy oranı yüzde 7. Gençlerde ise oran yüzde 9.
SP’nin oy oranı yüzde 2. Gençlerdeki oranı yüzde 3.

Sandığa gidecekler mi?

Farklı araştırmalar farklı sonuçlar verebilir.

Ancak hem Ak Parti hem CHP ile ilgili geçmişte ortaya konulan rakamlar da anketteki eğilimi doğrular nitelikte.

AK Parti’nin aldığı oyla, gençlerden aldığı oy arasında bir makas bulunduğu, bu makasın kapatılması gerektiğine yönelik tespitler daha önce de yapıldı.

Gençlerin en çok tercih ettiği parti olsa da gelecek açısından oranları tersine çevirebilmesi, gençlerden aldığı oyun, genelden aldığından daha yüksek olması önemli.
Aynı durum CHP için de geçerli.

HDP ve İYİ Parti ile ilgili oranlar ise gençlerin değişiklik arayışının işareti.

MHP ve SP de eklendiğinde, gençlerin, ana akımın tercihlerinden farklı tercihte bulunma eğilimleri görülebiliyor.

Buradaki temel sorun ise gençlerin sandığa gitmeleri olacak.
Araştırmalar, gençlerin sandığa gitme oranlarının orta yaş grubuna göre daha az olduğunu da gösteriyor.

Gelecek arayışı

Partiler de elbette gençlerle ilgili rakamları inceliyor, araştırıyor.

Ak Parti’nin seçim beyannamesinde gençlere ilişkin ayrı bölüm açılması da bunun işareti.

En büyük sorunu işsizlik ve gelecek kaygısı olan gençler için kurulması planlanan Beyaz Kafeler, en önemli vaatlerden.
Vaatler, istihdam amaçlı bu kafelerle sınırlı değil.
10 bin lisans mezununa yurt dışı eğitimi olanağı, 10 bin gencin spesifik 20 alanda uzmanlaştırılması, genç muhtar adaylarının teşviki, gençlere yönelik esnek istihdam sağlanması, spor akademilerinin kurulması, gençlik veri tabanı kurularak, işverenlerle gençlerin buluşturulması vaatlerden bir bölümü.
CHP ve MHP, seçim beyannamelerini bugün açıklayacak.
Orada da gençlere yönelik vaatleri göreceğiz.

Ancak CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin gençlere iş bulana kadar kredi verileceği vaadi, İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener’in gençlerin borçlarının silinmesi ve istihdam vaatleri şimdiden kulaklarda.

MHP, HDP ve SP de gençler için özel çalışmalar yapıyor.

Gençleri sandığa getiren ve oylarını alabilen aday ve partiler bir adım öne çıkacak gibi gözüküyor.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
YANDAŞ BASINLA GENÇLERE YÖN VEREMEZSİNİZ. GENÇLERİN % 35 İ CHP,%30 İYİ,%20 AKP ,%3 MHP,%4 SAADET,%7 HDP ye oyunu verecek görünüyor. Bu araştırma hem üniversite hem de lise çağındaki gençler arasında yapılan amma şu an AKP nin yayınlatmadığı araştırmadır.
En çok artışın HDP'de olması normal, malum 10 çocuk!
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