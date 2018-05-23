24 Haziran seçimlerinde hangi ünlü politikacının akrabası hangi partiden aday oldu?

İşte o ünlü politikacı ve aday olan akrabaları...

Hangi politikacının akrabası hangi partiden aday oldu?

1 / 15 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partiler, listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunmuştu. Ünlü politikacıların yakınları ise partilerin aday listelerindeki yerini aldı.

2 / 15 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partiler, listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunmuştu.

3 / 15 Listeler tek tek açıklanınca listelere ünlü siyasetçilerin de çok büyük etki ettiği ortaya çıktı. Ünlü politikacıların yakınları ise partilerin aday listelerindeki yerini aldı. Partilerin listelerinde yer alan isimlerden bazıları dikkat çekiyor.

4 / 15 Bülent Arınç, Mustafa Kamalak, Mehmet Ağar, Leyla Zana, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Altan Tan gibi isimlerin akrabaları, çocukları partilerden aday oldu. Ak Parti'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu siyasetçileri bizzat arayıp çocuklarını siyasete davet ettiği ortaya çıkmıştı. Peki hangi politikacının yakınları hangi partiden aday oldu? İşte o isimler...

5 / 15 Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün eniştesi olan Necip Fazıl Kurt, AK Parti'nin İzmir 2. bölge 6. sıradan adayı oldu.

6 / 15 Eski Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın oğlu Ahmet Mücahit Arınç, İstanbul 3. bölgeden 11. sıradan aday olurken, Arınç'ın manevi oğlu olarak bilinen Murat Baybatur ise Manisa'dan birinci sıradan aday gösterildi.

7 / 15 Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın oğlu Zülfü Tolga Ağar, Elazığ'dan 3. sıradan aday gösterildi.

8 / 15 Saadet Partisi'nin İstanbul 1. bölge 3. sıra adayı ise Dicle Şit gösterildi. Şit, 12 Ocak 2018’de vekilliği düşürülen HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana’nın ve HDP Milletvekili İmam Taşçıer’in akrabası olarak tanınıyor.

9 / 15 Altan Tan’ın işadamı kardeşi Alaaddin Tan ise Saadet Partisi Van 2. sıradan aday gösterildi.

10 / 15 Saadet Partisi eski Genel Başkanı Mustafa Kamalak'ın oğlu Muhammet Furkan Kamalak da Ankara 2. bölgeden 5. sıradan milletvekili adayı oldu.

11 / 15 Bir dönem Sanayi-Teknoloji ve İçişleri Bakanlığı da yapan Saadet Partisi’nin önemli isimlerinden Oğuzhan Asiltürk’ün gelini, partinin İstanbul Kadın Kolları Başkanı Nagehan Gül Asiltürk ve akrabası Malatya İl Başkanı Mehmet Kaya Asiltürk de aday gösterildi. Nagehan Gül Asiltürk, SP'den İstanbul 3. bölge 3. sıradan aday gösterilirken, Mehmet Kaya Asiltürk de Malatya'dan 1. sıradan aday gösterildi.

12 / 15 CHP’den ise Kemer Belediye Başkanlığı’na seçilen Mustafa Gül’ün oğlu ve CHP'nin en genç adayı olan İsmail Hakkı Gül Antalya'dan 16. sıradan gösterildi

13 / 15 Van’ın geçmişteki politikacılarından Kinyas Kartal’ın yeğeni İrfan Kartal, AK Parti'nin Van'dan 2. sıradan adayı oldu.

14 / 15 AK Parti, HDP’li Leyla Birlik’in eşinin akrabası Rizgin Birlik’i, Şırnak'ta 1. sıradan aday gösterdi.