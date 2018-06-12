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Liderler nerede oy kullanacak? İşte cevabı

SEÇİM HABERLERİ  | 12.06.2018 16:22 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı adaylarının oylarını nerede kullanacakları belli oldu. Erdoğan, Akşener ve Perinçek İstanbul'da, Karamollaoğlu Ankara'da, Muharrem İnce ise Yalova'da oy kullanacak. Tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş ise cezaevinde oy kullanacak. Demirtaş her tutuklu gibi avukatları ile seçim sonucuna ilişkin görüşerek fikirlerini iletebilecek.

Liderler nerede oy kullanacak? İşte cevabı

Türkiye 24 Haziran'da sandık başına gidecek. Vatandaşların oy kullanacakları yerler belli oldu. Cumhurbaşkanı adaylarının da oy kullanacakları şehirler belli oldu.

ERDOĞAN NERDE OY KULLANACAK?

Habertürk'ün haberine göre, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan her sene olduğu gibi İstanbul'da oy kullanacak. Erdoğan'ın daha sonra Ankara'ya gitmesi bekleniyor. Erdoğan, seçim sonuçlarını AK Parti Genel Merkezi'nden takip edecek.

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AKŞENER VE PERİNÇEK İSTANBUL'DA OY KULLANACAK

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener de İstanbul'da oy kullanacak. Akşener, oy kullanma işleminin ardından Ankara'ya gidecek ve partisinin Genel Merkezi'nde partililerle birlikte seçim sonuçlarını izleyecek.

Vatan Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek de İstanbul'da oy kullanacak liderler arasında. Perinçek seçim sonuçlarını İstanbul'da takip edecek.

Ankara'da oy kullanacak tek cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu olacak. Karamollaoğlu partisinin genel merkezinden süreci takip edecek.

Ek fotoğraflar // Muharrem İnce Bahçelievler'de konuştu

İNCE MEMLEKETİNDE OY KULLANACAK

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ise memleketi Yalova'da oy kullanacak. İnce, aday olurken parti rozetini çıkarmıştı. İnce'nin CHP Genel Merkezi'ne gitmesi beklenmiyor.

DEMİRTAŞ CEZAEVİNDEN SEÇİMİ TAKİP EDECEK

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş oyunu tutuklu bulunduğu Edirne Kapalı Cezaevi'nde kullanacak. Demirtaş seçim sonuçlarını televizyondan takip edecek. Sonuçlar netleşirken avukatı ile istişare edebilecek.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
cumhurbaşkan rierine bakın yüzünde tebessüm nur kimde varsa oy ona verin ben selahhattin demirtaşı gördüm diğerleri çok sikintili
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