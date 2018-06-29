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24 Haziran seçimlerinde Muharrem İnce ve Meral Akşener'in mülteci politikası ters tepti

SEÇİM HABERLERİ  | 29.06.2018 16:57 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimleri öncesinde Muharrem İnce ve Meral Akşener, seçimi kazanmaları halinde Suriyeli mültecileri ülkelerine göndereceklerini söylemişlerdi. İnce ve Akşener'in mülteci politikası ters tepti ve Suriyelilerin en çok yaşadığı 7 ilde sandıktan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti birinci çıktı.

24 Haziran seçimlerinde Muharrem İnce ve Meral Akşener'in mülteci politikası ters tepti

Yenişafak gazetesinden Emrah Yeşilduman'ın haberine göre, cumhurbaşkanı adayları Muharrem İnce ve Meral Akşener'in seçim meydanlarında yürüttükleri Suriyeli karşıtı kampanya ters tepti.

Habere göre, Suriyelilerin en çok yaşadığı Kilis, Gaziantep, İstanbul, Şanlıurfa, Adana, Bursa ve Hatay'daki sandıktan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti birinci çıktı.

KİLİS'TE ERDOĞAN YÜZDE 70, AK PARTİ YÜZDE 50 OY ALDI

Erdoğan, 130 bin nüfusu olan ve bir o kadar da Suriyelinin yaşadığı Kilis'te yüzde 70, AK Parti ise yüzde 50 oy aldı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "4.5 milyon Suriyeli Türkiye'de yaşıyor. Bayram'da gidiyor 72 bin kişi, 1 hafta 10 gün kalıyor, sonra geri dönüyor. Eğer sen gidip 10 gün kalıp geri gelebiliyorsan kal orada devamlı. Ne diye geliyorsun, tatile mi geliyorsun? Demek ki şartların uygun. Gittikten sonra kapatırım kapıyı kalırsın. Burası aşevi mi? Benim ülkemin insanları işsiz" ifadelerini kullanmıştı.

İYİ Parti Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, 11 Haziran'da yapılan partisinin Kahramanmaraş mitinginde, Suriye ile ilişkileri düzelteceklerini vaat ederek, "4 milyon Suriyeli kardeşimizi sağ salim ülkesine göndereceğiz. Halep'te iftar edeceğiz" demişti.

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Okuyucu Yorumları 45 yorum
ali cengiz oyunları dönüyorda vatandaşa sorsan herkes şikayetçi ama nasıl seçimde öyle oluyor
iyi o zaman demekki az suriyeli almisiz bes milyon suriyeli daha gelse oylar iki kat artacak demektir..
HANİ Sadece 30 bin suriyeli oy kullanacaktı?
İnş gelen tüm mülteciler bu illere gönderilir madem memnunlar
suriyelilerin kaçının t.c vatandaşlığı var, haber yapacağız diye milleti kandırmayın..
ALLAH BAŞINIZA BİRKAÇ MİSLİ DAHA SURİYELİ NASİP ETSİN!!!MÜSTAHAK!!!
neyi geri tepti,mülteciler zaten tayyibe oy veriyor.ne derlerse desinler akşener ve ince onlardan oy alacakmıydı sanki...geri zekalıca bir tespit.
kimin ne söz söylediği ayan beyan açık!!! siz esas ne kadar oy çalındı onun haberini verin, onun peşine düşün. bakın komşum CHP kadın kollarında çalışıyordu ve sandık görevlisiydi. saat gece 12 ye kadar sandık başında beklediler. gecenin bir vakti AKP li 10 kadar adam gelip 2 oy için kadını darp ettiler bacakları yara bere içinde kaldı. karakola gittik şikayetçi olmak için. karakolda bize verilen cevap, yani devletin polisinin bize verdiği cevap neydi biliyor musunuz BİZ BU KADAR BÜYÜK DARPLARA BAKMIYORUZ!!!!!!! sözün bittiği yer
sadece suriyelilerin olduğu iiller değil ki. lapanan şeker fab. olduğu iller, sarımsak, fındık,zeytin domates çay vb tüm üreticilerin olduğu yerler de ters tepti. demekki deveye diken lazımmış. rte boşuna demedi dünyan7n tüm siyasi bilimcileri yıllarca araştırma yapaa bu seçimi yorumlayamazlar diye.
Bu halk katır gibidir önünden de arkasından da gidilmez.Ne halleri varsa görsünler.Pazarda çarşıda salya sümük ağlayana dalacağım ama and olsun
göndermesini istemeyenler zama karşı olmayacaklar
Suriyeliler O illerde Oymu Kullandı ?
Ne alakası var sanki Suriyeliler TC vatandaşı olmuş AKP ye oy vermiş arkadaşlar bu Suriyeliler ülkemizde gitme zamanları gelmiştir eğer bugün işsizlik düşmüyorsa Suriyeliler sen kaynaklıyor ve artık suriye de savaş bitti ve gönderilmeleri lâzım
İNCE yi Demirtaş ziyareti yakmıştır çok basit bir hata
Yaralısı yaşlısı çocuğu gelsin eyvallah, fakat koca koca adamların gençlerin ne işi var burda, bizim insanımız işsiz gençlerimiz işsiz onlar gelip buranın sefasını çekecekler, vatanını satan herşeyini satar merak etmeyin suriyeliler on onbeş yıl sonra başımıza iyice bela olacaklar, kime sordularda bunları aldılar, kendi payıma hakkımı helal etmiyorum.
SİZE GÜZEL BİR HABER:) O İLLERE SURİYELİ AKINI BAŞLAMIŞ BİLE:)
Yarin birgun suriyeliler islerini kaptigi zaman gorucem ben bu oy verenleri cok meraklilar heralde araplarla yasamaya her haktan faydalanip bir de turkleri begenmezler bu suriler diyim oy verenlere her eve bir suriyeli kampanyasi baslatalim o zaman
Eee doğru yu söyledikleri için mi oy vermediler çok ta lazım kendi vatanımızda siginmacidan kötü olduk hadi anlarım çoluk çocuk bayan yaşlı bakalım 20 yaşından 45 yaşına kadar olan erkekler senden benden sağlam vatanlarını kurtarmak için neden savasmadilar kaçtılar vatanını satan yarın bizi hemen satar adamlar Türkiye yi bile beğenmiyor Avrupa amarika ya gitmek istiyor neden bunlar oy kullandı vatandaş oldu neden Türkiye nin her köşesinde dağıldı yaşıyor yarın başımıza bela olmazlar inşallah Özal da peşmerge leri getirmişti pkk hortladı doğru söze ne denir
Alan memnun satan memnun. Bundan sonra kimseye acımayacağım, düşene bir tekme de ben atacağım. Dolarla ben yüksek maaş alıyorum, Akapeye gidiyor bu gundiler oy veriyor. 3. havaalanını da ben kullanacağım, 3. köprüden de ben geçiyorum. bizim gundilere ne oluyor onu ben anlamıyorum.
TÜRKİYEDE çoğu kişi suriyeli mültecilerden şikayetçi bu bir gerçek.ve en kısa zamanda tüm mülteciler ülkelerine gönderilmeli en doğrusu budur.
Daha ne saçmalıklar var..wn önemlisi pkk nın siyasi sözcüsü Demirtaş a tahöiye istemek..ula sizemi kaldı?hem yargıya mğdahake hem teröre destek verene destek veriyorsun.sonuç hüsran.unutmayjn terörden yana olan bu ülkede kaybeder.
Türkler memlekette ikinci sınıf vatandaş oldu anasını satayım. Adamların maaşı var, sgk sı var. Kilislilerin hiçbirşeyden şikayet etmeye hakkı yok.
Demekki Suriyeliler oy kullanmış.
Suriyelilerden yaka silken halk böyle bir şey yapmaz. Suriyeliler oy kullanmış..
Sacma sapan haber yapmayin be. Muhalefetin ne projesi vardi yapilan hizmetleri durduracaklarini soylemekten baska.
Bu politika değil, aksine halkımızı düşünen bir yaklaşım yazık size...
Doğruları söyleyeni dokuz köyden kovarlar ya !! Genel Başkanlar doğru söylemiş yanlışı nerede biri izah edebilir mi ?? Kendi vatandaşı işsiz dolaşırken onların çalışması sizce doğru mu ???
amaç oy almaktı neden vatandaşlık veriyor sanıyorsun belediye seçimdede durum aynı süriyeliri bu kadar sevmesi boşunamı ama fakir edebiyatı yapıyor yok müslüman kardeşiymiş yok falan filan. 2023 de 10 milyon süriyenin oyu hazır
Herkes vatanında mutlu olur.Ama bizi yönetenler bu işe müdahil oldu.Suriye olayını kucağımızda bulduk.Esasen milli gelir hesaplanırken Suriyelilerde katılmalı.yani 81 milyon değil.85 milyon diye hesaplanmalı.O zaman milli gelir bayağı düşer.belki 7000 dolar olabilir.Neyse fedakarlıkta, nereye kadar. 4 milyon insana bu fakir ülke nereye kadar bakacak.Üretmeyen tüketen bir toplum için zor bir süreç.
Adam herşeyi ele almış tabi o çıkıcak geç kaldı millet
Siyasal islamcılar yıllarca kendilerine zulmetmemiz konusunda ne kadar haklı olduğumuzu kanıtladılar... Ayrıca sonuçta AKPliler de arap ! Niye şaşırdınız ki? Sen kardeşini kapının önüne koyar mıydın? Onlar kardeşleriyle aynı evde oturuyorlar. Odaları paylaşırlar yakında...
30bin kişi dediler suriyeli oy kullanacak ne yaparki ilginç olan MHP nasıl bu oyu aldı tanıdığım MHP liler vermedim diyor eee bu oyyy nasıl geldii
OZAMAN SURİYENİN TAMAMINIGETİRELİM MADEM ÖYLEYMİŞ ADAMLARIN HOŞUNA GİDEN BİRTARAFLARI VARDIR MUTLAKA BELKİBİZ BİLMİYORUZ KEŞKE BİZLERDE ANLASAYDIK NEDEN KALMASIGEREKTİGİNİ
bırakın bu işleri onları yakan demirtaş seviciliği oldu...ülkenin yüzde 95 inin sevmediği bir terör yandaşını desteklemek her zaman kaybettirir..demokrasi adı altında olsa bile
ee suriyeliler ınceye mi Meral e mi oy verecek ti sahtekarlık Suriyeli ler üzerinden yapıldı oy çalma sahte secmen
erdoganda dedi onlarin soylediklerini
50 bin oyun 20 bini alan akp iktidar 30 binin alanlar ne
Apolet sökme ve hdp desteği CHP yi. Halk TV ve Meral in tavrı iyi partiyi yaktı.
Yalanınızı yiyeyim. hem 30.000 suriyeli oy kullandı diyorsunuz. Hemde politika ters tepti diyorsunuz. Yani vatandaş kendini değil suriyeliyi seçti demek yada bir sürü suriyeli illegal oy kullandı diğer anlamı.
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