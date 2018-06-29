24 Haziran seçimlerinde Muharrem İnce ve Meral Akşener'in mülteci politikası ters tepti

Yenişafak gazetesinden Emrah Yeşilduman'ın haberine göre, cumhurbaşkanı adayları Muharrem İnce ve Meral Akşener'in seçim meydanlarında yürüttükleri Suriyeli karşıtı kampanya ters tepti.

Habere göre, Suriyelilerin en çok yaşadığı Kilis, Gaziantep, İstanbul, Şanlıurfa, Adana, Bursa ve Hatay'daki sandıktan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti birinci çıktı.

KİLİS'TE ERDOĞAN YÜZDE 70, AK PARTİ YÜZDE 50 OY ALDI

Erdoğan, 130 bin nüfusu olan ve bir o kadar da Suriyelinin yaşadığı Kilis'te yüzde 70, AK Parti ise yüzde 50 oy aldı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "4.5 milyon Suriyeli Türkiye'de yaşıyor. Bayram'da gidiyor 72 bin kişi, 1 hafta 10 gün kalıyor, sonra geri dönüyor. Eğer sen gidip 10 gün kalıp geri gelebiliyorsan kal orada devamlı. Ne diye geliyorsun, tatile mi geliyorsun? Demek ki şartların uygun. Gittikten sonra kapatırım kapıyı kalırsın. Burası aşevi mi? Benim ülkemin insanları işsiz" ifadelerini kullanmıştı.

İYİ Parti Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, 11 Haziran'da yapılan partisinin Kahramanmaraş mitinginde, Suriye ile ilişkileri düzelteceklerini vaat ederek, "4 milyon Suriyeli kardeşimizi sağ salim ülkesine göndereceğiz. Halep'te iftar edeceğiz" demişti.

