HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

24 Haziran seçimlerinde Türkiye'de bir ilk! İYİ Parti'den aday oldular

SEÇİM HABERLERİ  | 01.06.2018 08:11 | Son Güncelleme

Marmara Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevinden süresi içinde istifa etmeyen Mehmet Akalın'ın İYİ Parti Edirne 1. sıra adaylığı düşürüldü. Akalın'ın yerine getirilen isim ise Türkiye'de bir ilke neden oldu.

24 Haziran seçimlerinde Türkiye'de bir ilk! İYİ Parti'den aday oldular

İYİ Parti Edirne 1. sıra milletvekili adayı Mehmet Akalın’ın adaylığı Marmara Üniversitesi rektör yardımcılığı görevinden zamanında istifa etmediği gerekçesiyle YSK tarafından düşürüldü.

Habertürk Haber Merkezi'nden Mesut Han'ın haberine göre; bunun üzerine Akalın’ın yerine İYİ Parti Edirne 1. sıra milletvekili adayı olarak 2. sıra adayı Orhan Çakırlar’ın eşi emekli öğretmen İmren Çakırlar getirildi.

TÜRKİYE'DE BİR İLK

Böylece milletvekili aday sıralamasında 1. ve 2. sıra Çakırlar çiftinin oldu. Bu durumun Türkiye’de bir ilk olduğu öne sürüldü.


PARTNERBen olsam beni bırakmazdımBen olsam beni bırakmazdım
Selahattin Demirtaş anket açıkladı! İşte 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket sonucuSelahattin Demirtaş anket açıkladı! İşte 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket sonucu
Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortak mitingleri iptal olduMuharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortak mitingleri iptal oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
24 haziran seçimleri milletvekili adayları iyi parti milletvekili adayları Marmara Üniversitesi

En Çok Okunan Haberler

Reuters duyurdu! 24 Haziran'da Erdoğan seçilirse...

Reuters duyurdu! 24 Haziran'da Erdoğan seçilirse...

24 Haziran erken seçimi öncesi cumhurbaşkanı adaylarının reyting yarışının sonuçları

24 Haziran erken seçimi öncesi cumhurbaşkanı adaylarının reyting yarışının sonuçları

Arsenal'den Yusuf Yazıcı için 20 milyon euro!

Arsenal'den Yusuf Yazıcı için 20 milyon euro!

Arsene Wenger'in Real Madrid'e gideceği iddia edildi!

Arsene Wenger'in Real Madrid'e gideceği iddia edildi!

AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı

AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı

Pentagon'dan savaş ilanı gibi Çin açıklaması: ABD ordusu yok etmek konusunda oldukça deneyimlidir

Pentagon'dan savaş ilanı gibi Çin açıklaması: ABD ordusu yok etmek konusunda oldukça deneyimlidir

Okuyucu Yorumları 1 yorum
iyi parti değil iyi aile çiftliği olmuş parti
Diğer Haberler
Selahattin Demirtaş anket açıkladı! İşte 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket sonucu

Selahattin Demirtaş anket açıkladı! İşte 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket sonucu

Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortak mitingleri iptal oldu

Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortak mitingleri iptal oldu

Cumhurbaşkanı adayları ve siyasi partilerin TRT'de propaganda tarih ve saatleri belli oldu

Cumhurbaşkanı adayları ve siyasi partilerin TRT'de propaganda tarih ve saatleri belli oldu

The Economist: Muhalefet Erdoğan karşısında galibiyet kokusu alıyor

The Economist: Muhalefet Erdoğan karşısında galibiyet kokusu alıyor

AK Parti, milletvekili adaylarına rehber hazırladı

AK Parti, milletvekili adaylarına rehber hazırladı

Taş ocağı istemeyen köylüler, seçimleri boykot edecek

Taş ocağı istemeyen köylüler, seçimleri boykot edecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.