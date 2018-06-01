24 Haziran seçimlerinde Türkiye'de bir ilk! İYİ Parti'den aday oldular

İYİ Parti Edirne 1. sıra milletvekili adayı Mehmet Akalın’ın adaylığı Marmara Üniversitesi rektör yardımcılığı görevinden zamanında istifa etmediği gerekçesiyle YSK tarafından düşürüldü.

Habertürk Haber Merkezi'nden Mesut Han'ın haberine göre; bunun üzerine Akalın’ın yerine İYİ Parti Edirne 1. sıra milletvekili adayı olarak 2. sıra adayı Orhan Çakırlar’ın eşi emekli öğretmen İmren Çakırlar getirildi.

TÜRKİYE'DE BİR İLK



Böylece milletvekili aday sıralamasında 1. ve 2. sıra Çakırlar çiftinin oldu. Bu durumun Türkiye’de bir ilk olduğu öne sürüldü.



