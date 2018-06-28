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24 Haziran seçimlerindeki geçersiz oy sayısı şaşırttı

SEÇİM HABERLERİ  | 28.06.2018 08:23 | Son Güncelleme

1 Kasım 2015’te 697 bindi, 2018’te 1 milyon oldu. Türkiye, 24 Haziran Pazar günü çifte seçim için sandık başına gitti. 51 milyon 189 bin 698 kişi oy verdi. Oyların 1 milyon 53 bin 362’si geçersiz çıktı. Yani seçimde vatandaşın yüzde 2.1’i oyunu doğru kullanmadı.

Seçimlerde, 59 milyon 367 bin 469 seçmenin 51 milyon 189 bin 698'i oy kullandı. 8 milyon 177 bin 771 seçmen sandığa gitmedi. Oyların 1 milyon 53 bin 362'si ise geçersiz çıktı. Geçersiz oyların sayısı bir önceki seçime göre yüzde 51.3 oranında arttı. İlk kez uygulanan ittifak sisteminin de etkisi olduğu ifade edildi. 1 Kasım 2015 seçimlerinde ise kayıtlı seçmen sayısı 56 milyon 949 bin, oy kullanan seçmen sayısı 48 milyon 537 bin ve geçersiz oy sayısı da 697 bin 464 olmuştu. Yani seçimlerde yüzde 2.1 oranında vatandaş oyunu doğru kullanamadı.

KATILIM ORANI YÜZDE 86.2

24 Haziran seçimlerine katılım oranı yüzde 86.2 oldu. Yine istatisklere göre, Kasım 2002 seçimlerinde katılım yüzde 79.1'de kalmıştı. 22 Temmuz 2007 seçimlerinde bu oran yüzde 84.5 olarak gerçekleşirken, 2011 seçimlerinde yüzde 83.2 oldu. Cumhurbaşkanlığı seçimine katılım oranı yüzde 74.25'e düşmüştü. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde katılım yüzde 89.2 oldu. 7 Haziran genel seçiminde katılım yüzde 85.6 olurken, 1 Kasım seçimlerinde ise seçime katılım yüzde 85.2 olarak gerçekleşmişti. Son referanduma katılım yüzde 86.7 olarak kayıtlara geçtmişti.

Sözcü

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Anahtar Kelimeler:
24 haziran seçimleri geçersiz oylar YSK

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
onları da bizim hanemize yazın, chp liler okumuş ve kültürlü kesinlikle yanlış yapmaz! Kültür akıyor heryerlerinden...
vay be, yani bir mühür basmayı bile becerememişsiniz yazık.
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