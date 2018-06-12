24 Haziran seçimlerine 12 gün kala gündem yaratan fotoğraf!

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, AKP Nevşehir Milletvekili ve 27. Dönem AKP Nevşehir Milletvekili Adayı Mustafa Açıkgöz, 27. Dönem AKP Nevşehir Milletvekili adayları Yücel Menekşe ve Emre Çalışkan ile birlikte, pazar esnaflarını ziyaret ederek, hayırlı işler dileğinde bulundular.

Ziyaret sırasında bir pazarcının elini aynı anda sıkmaya çalışan milletvekili adayları, ortaya ilginç görüntüler çıkmasına neden oldu. O sırada vekil adaylarıyla tokalaşan esnafın surat ifadesi de dikkat çekti. (İHA)

