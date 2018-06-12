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24 Haziran seçimlerine 12 gün kala gündem yaratan fotoğraf!

SEÇİM HABERLERİ  | 12.06.2018 10:37 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimleri yaklaşırken siyasi partiler ve temsilcileri oy istemek için ziyaretlerini sıklaştırmış durumda. Vatandaşlarla iletişime geçen siyasiler, bazen ilginç görüntülerin de ortaya çıkmasına neden oluyor. Bunlardan sonuncusu Nevşehir'de gazetecilerin objektiflerine işte böyle yansıdı...

24 Haziran seçimlerine 12 gün kala gündem yaratan fotoğraf!

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, AKP Nevşehir Milletvekili ve 27. Dönem AKP Nevşehir Milletvekili Adayı Mustafa Açıkgöz, 27. Dönem AKP Nevşehir Milletvekili adayları Yücel Menekşe ve Emre Çalışkan ile birlikte, pazar esnaflarını ziyaret ederek, hayırlı işler dileğinde bulundular.

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Ziyaret sırasında bir pazarcının elini aynı anda sıkmaya çalışan milletvekili adayları, ortaya ilginç görüntüler çıkmasına neden oldu. O sırada vekil adaylarıyla tokalaşan esnafın surat ifadesi de dikkat çekti. (İHA)

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Okuyucu Yorumları 19 yorum
Ne iş , Esnaf uyanıyor Galiba.......!
@sultan_1977_lufip umarım herkes uyanır artık...
herşey o ceylan derili koltuklara oturana kadar ondan sonra kim şeyine takar esnafı vatandaşı.
cafede otururken masaya gelip selam vermislerdi a.selam deyip masayi isgal etmeyin dedim makarnaci degiliz dedik rezil olup cikip gittiler
Seçildiklerinde onlar da o esnafın elini öyle sıkacaklar zaten, sıkıntı yok.
esnafı bitirdiniz. oy zamanı da ziyarete gelirsiniz ha. hadi oradan. dükkanıma gelirseniz sizi kovarım. selam da size çoktur. herşeyi kendiniz için düşünüyorsunuz.
@sait_okumus_1985 --aynene çıkar eşittit AKP googlde yaz çıkar para ihale AKP yanıtı çıkar
Kalbimi ve aklımı hep sağ elime verdim; Görevi olmasaydı sol elimi keserdim... Demiş Üstat Necip Fazıl. Sen ruhunu sola satmışsın bunun hesabını nasıl vereceksin. Bunu düşün be gafil.
şimdi şu resimdeki şahıslar mı millet vekili olacak.... ? vay Türkiyemin haline vay...
hangi görüş olursa olsun bunu böyle haberdiye yayınlıyorsunuzya yazıklar olsun sizin haberciliğinize medet beklenen hareketlere bakınya
Şarlatanlıktan başka birsey yapmıyorlar
seçim zamanı suratlarında gülücükler eksik olmaz iş bitip bi yerlere geldiler mi ya ananı da algit derler ya soru sorana tekme tokat girerlker yada en iyi ihtimal sen dekimsin ya seni tanımıyom deyif kibirle göğüslerini gere gere dünyayı ben yarattım misali tur atar ve hatta birileri birilerine haşa allahın sıfatlarını üzerinde toplamış diye yaltaklanırlar heee şimdi gelsin 24haziran bakalım kim kibirlenir kim saygınlığını gösterir vatandaşın saygınlığımı artacak yada kıraathanelerde kek yedirilip sen karışma fikir üretme mi denecek göreli neylerse mevlam güzel eyler
adamlar utanmıs ne var bunda:)) bu muhalefet var ya artık ne dıyecegını sasırmıs :))))
TAMAM vakit TAMAM vakti
birileri fena yalan söylüyo...anketlerde ak parti müthiş...lakin gittikleri her yerden kovuluyorlar...
yeni zengin olma adayları ! gelirler milyarder olurlar 1 2 yılda !
başka zaman vatandaş akıllarına bile gelmez çok eminim
siyasetçileri savunmayın, onlar aileniz değil, siz ülkeye fayda edecek diye düşündüğünüze oy verin. tercihinizi yapın. bırakın gerisini onlar yapsın. böyle mynet gibi şeref yoksunu kışkırtıcı fitnecilerin oyunlarına gelmeyin. arkadaşınıza eşinize dostunuza kötü konuşmayın.
anca secimde vatandasi vatandas yerine koyuyorsunuZ TAMAM.
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