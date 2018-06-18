24 Haziran seçimlerine az bir süre kala MHP'de toplu istifa şoku: Bu bozuk çarkta yer almayacağız

Milliyetçi Hareket Partisi Aybastı İlçe Başkanı Abdullah Kendir, teşkilatıyla birlikte MHP 'den istifa ettiklerini açıkladı. Ülkücü ideallerinin devam ettiğini belirten Kendir, " MHP Aybastı İlçe başkanı olarak artık bu bozuk çarkta yer almayacağım" ifadelerini kullandı. Kendir, 2017 yılının sonlarında ilçe başkanı olarak atanmıştı.

MHP , seçime günler kala istifalarla sarsıldı. Milli Gazete'nin haberine göre, MHP 'den istifa eden Aybastı İlçe Başkanı Abdullah Kendir, istifa etmelerine rağmen ülkücülüklerinin devam ettiğini söyledi. Kendir'in yanı sıra birçok teşkilat üyesinin de istifa ettiği ve İyi Parti'ye geçmeyi düşündükleri öğrenildi.

"Bu bozuk çarkta yer almayacağız"

MHP Aybastı İlçe Başkanı Abdullah Kendir, "Birilerinin bireysel çıkarları için hareket eden kişilerin baskılarıyla değil, doğru ve dürüstlük yolunda kendi çizgimizden şaşmadan bu bozuk düzene dur, tamam diyerek Aybastı ülküdaşları olarak istifamızı sunuyoruz. Aybastı MHP İlçe başkanı olarak artık bu bozuk çarkta yer almayacağım." dedi.

Öte yandan istifa eden Başkan Abdullah Kendir'in yerine MHP Aybastı İlçe Başkanlığına Turan Maytalman'ın atandığı belirtildi.

