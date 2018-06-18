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24 Haziran seçimlerine az bir süre kala MHP'de toplu istifa şoku: Bu bozuk çarkta yer almayacağız

SEÇİM HABERLERİ  | 18.06.2018 15:04 | Son Güncelleme

Cumhur İttifakı'nın ortağı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala yeni bir istifa şoku yaşıyor. Daha önce de 170 kişinin istifa ederek İYİ Parti'ye katıldığı Aybastı'da bu kez de ilçe başkanı ve teşkilatı istifa etti.

24 Haziran seçimlerine az bir süre kala MHP'de toplu istifa şoku: Bu bozuk çarkta yer almayacağız

Milliyetçi Hareket Partisi Aybastı İlçe Başkanı Abdullah Kendir, teşkilatıyla birlikte MHP 'den istifa ettiklerini açıkladı. Ülkücü ideallerinin devam ettiğini belirten Kendir, " MHP Aybastı İlçe başkanı olarak artık bu bozuk çarkta yer almayacağım" ifadelerini kullandı. Kendir, 2017 yılının sonlarında ilçe başkanı olarak atanmıştı.

MHP , seçime günler kala istifalarla sarsıldı. Milli Gazete'nin haberine göre, MHP 'den istifa eden Aybastı İlçe Başkanı Abdullah Kendir, istifa etmelerine rağmen ülkücülüklerinin devam ettiğini söyledi. Kendir'in yanı sıra birçok teşkilat üyesinin de istifa ettiği ve İyi Parti'ye geçmeyi düşündükleri öğrenildi.

"Bu bozuk çarkta yer almayacağız"

MHP Aybastı İlçe Başkanı Abdullah Kendir, "Birilerinin bireysel çıkarları için hareket eden kişilerin baskılarıyla değil, doğru ve dürüstlük yolunda kendi çizgimizden şaşmadan bu bozuk düzene dur, tamam diyerek Aybastı ülküdaşları olarak istifamızı sunuyoruz. Aybastı MHP İlçe başkanı olarak artık bu bozuk çarkta yer almayacağım." dedi.

Öte yandan istifa eden Başkan Abdullah Kendir'in yerine MHP Aybastı İlçe Başkanlığına Turan Maytalman'ın atandığı belirtildi.

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
darısı diğer beldelerin ilçelerin başına. hatanın neresinden dönülürse kârdır.
gerçek bir ülkücünün yapması gereken yapılıyor mhp nin gerçek değerleri hangi amaca yönelik hareket edeceklerini açıkca görmüşler işte milli ve ulusa olmak bu dur
madem partinizi tam seçim arefesinde sattınız ülkücü işaretiyle neden poz veriyosunuz?
mhplilere ihtiyacımız yok. kendi başımıza zaten %50iz ;)
cemal engin yurttan başka mhpli yoktu sanki. iyi etmişler valla.
mhp de kalanlar da zaten tayyibe oy vermeyeceklerini açıkladılar
güle güle çürük yumurtalar.ortalığı kokutmadan gidin.Iyi partiye satılın.indirin ellerinizi sizden ülkücü filan olmaz.
MHP temizleniyor safralarını atıyor.
çürük elmalar ayrı kasaya lütfen
sakın bu partinin önünden dahi geçme, sen MHP ülkücülügünün ne oldugunun bile farkında degilsin, git şer odaklarının safında yer al böyle milliyetçiler MHP de barınamaz zaten !!
sizin gibi ülkücü olmaz olmaz
helal olsun hemşerilerime doğru yolu bulmuşlar
helal olsun sonunda uyanmalar başladı . söz konusu kesinlikle ülke menfaati değil hep bireysel çıkarlar 10 numara tespit .
kim ne derse desin, erdoğanı desteklemek zorunda kalmak mhplilerin içinde yaradır ve muhtemelen sandıkta etkisini gösterecektir.
Bozuk olan sizsiniz! İstediğiniz olmayınca lafları süsle püsle:) gerçek ideoloji sahibi parti parti gezmez! Hadi ordan çıkarcı çarkçılar!!!
Yani batan gemiyi son terkeden devlet bahçeli olacak
Bozuk çarkı siz değil millet tamir eder.... Defolun gidin.
GİDİN GİDİN İDRİS NAİM ŞAHİN'İ DE GÖTÜRÜN.SİZİN YERİNİZ ORASI
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