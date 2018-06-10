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24 Haziran seçimlerine günler kala İYİ Partili vekil adayından olay iddia: AK Parti seçmene para dağıtıyor

SEÇİM HABERLERİ  | 10.06.2018 17:55 | Son Güncelleme

24 Haziran erken seçimine günler kala İYİ Parti İstanbul milletvekili adayı Murat Ağırel'in sosyal medya hesabından paylaştığı video tartışma yarattı. Videoda yaşlı bir kadının 'AK Parti'nin para dağıttığı' sözleri yer alıyor.

24 Haziran erken seçimine az bir zaman kalırken, Gebze Mevlana Mahallesi'nde tartışma yaratacak bir olay yaşandı. İYİ Parti İstanbul milletvekili adayı Murat Ağırel'in sosyal medya hesabından paylaştığı video ile AK Parti'nin seçmene para dağıttığı iddia ediliyor.

Videoda yaşlı bir kadının, "Para dağıtırlar, Ak Parti, Erdoğan" dediği görülüyor.

'TEYZE AKP'NİN PARA DAĞITTIĞINI SÖYLÜYOR'

Ağrıel, kişisel Twitter hesabından, "Gebze Mevlana Mahallesi... Videoda ki teyze AKP’nin para dağıttığını söylüyor. 24 Haziran’da kaybetme korkusu neler yaptırıyor değil mi? Sayın Savcılar bu suç değilmidir?" diye yazdı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Adamlar devleti soydular, krallıklarını korumak için para dağıtmaları normaldir.
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