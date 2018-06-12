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24 Haziran seçimlerine günler kala MHP'yi karıştıran 'siyah çorap' krizi

SEÇİM HABERLERİ  | 12.06.2018 14:04 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala, üzerinde MHP eski il başkanı ve milletvekili adayı Bülent Karataş'ın ismi ile üç hilal ambleminin yer aldığı 'siyah promosyon çorabı' partide büyük bir krize neden oldu. MHP içinde tepki çeken çorapla ilgili olarak konuşan Bülent Karataş, 'Çoraptan haberim yok' dedi ancak tartışmalar son bulmadı.

24 Haziran seçimlerine günler kala MHP'yi karıştıran 'siyah çorap' krizi

24 Haziran’da yapılacak olan milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimine AKP ile birlikte oluşturulan ‘Cumhur İttifakı’ çatısı altında giren MHP’de şimdi de çorap krizi patlak verdi.

Üzerinde; İstanbul MHP İl Başkanlığı görevinden geçtiğimiz ay istifa ederek, İstanbul 1. bölgeden milletvekili adayı olan Bülent Karataş’ın ismi ile üç hilal ambleminin yer aldığı siyah çorap, camiada tartışmalara konu oldu.

Pendik ilçesinde bir grup tarafından dağıtıldığı bildirilen çoraplar, MHP’ye yakın sosyal medya hesaplarından “Üç hilal ayaklar altında” “MHP ayağa düştü” gibi eleştirilere yol açtı.

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‘BİLGİMİZ DIŞINDA’

Sözcü'nün haberine göre, eleştirilere ilişkin açıklama yapan Bülent Karataş ise “Bilgimiz dışında yapılan bir promosyonla ilgili farklı değrelendirmeler yapılmaktadır. Üç hilal bizim şerefimizdir. Üç hilal bizim aşkımızdır.” dedi.

Ancak Karataş’ın bu açıklaması tartışmaların sonlanmasını sağlamadı. Çoraba tepki gösteren bazı MHP’liler, promosyon çorabının dağıtımının tepkiler üzerine sonlandırıldığı iddiasında bulundular.

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