24 Haziran seçimlerinin kaderini HDP'nin oyları belirleyecek

24 Haziran seçimlerinde hem Cumhurbaşkanlığı hem de parlamento için kurulacak sandıklar hesapların da buna göre yapılmasını gerekli kılıyor. Milliyet gazetesi yazarı Serpil Çevikcan, bugünkü, "Hesaplar Kürt oyları üzerine" başlıklı yazısında, her iki seçimde HDP'nin oylarının önemine dikkat çekerek olası senaryoları kaleme aldı.

Milliyet gazetesi yazarı Çevikcan'ın yazısı:

YSK’nın geçici aday listelerini açıklamasıyla, Cumhur-başkanlığı için 6 adayın yarışacağı netleşti.

Adaylar ve partiler seçim beyannamelerini hazırladı, seçim için artık en önemli aşama olan, halka kendini anlatma dönemi başladı.

Adaylar meydanlara indi, genel seçim için aday listesi hazırlıklarında sona gelindi.

Ak Parti ve MHP’nin BBP destekli Cumhur İttifakı’nın adayı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bir yandan birinci turda rahatça seçimi kazanmanın, diğer yandan parlamentoda anayasayı değiştirecek çoğunluğu elde etmenin peşinde.

Cumhurbaşkanlığı seçimini ikinci tura bırakmaya çalışan muhalefetin hedefi de genel seçimde 300+1 vekil çıkararak, parlamento çoğunluğunu elde etmek.