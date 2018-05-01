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24 Haziran seçimleriyle ilgili son ankette çarpıcı sonuçlar!

SEÇİM HABERLERİ  | 01.05.2018 12:44 | Son Güncelleme

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son anket Piar Araştırma'dan geldi. Genel gündem araştırması sonuçlarına göre, AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu 'Cumhur İttifakı'nın oyu yüzde 32 olarak açıklandı.

Piar Araştırma 24 Haziran anketinde, Cumhur İttifakı'nın Mart ayına göre 2,5 puan kaybettiğine dikkat çekti. Değerlendirmeye göre, bunun en önemli sebebi ekonomik bozulma olurken, başka bir sebep ise erken seçim sürecinde yaşananlardan kaynaklanan erozyon.

Piar'ın değerlendirmesinde "Özellikle 15 CHP vekilinin geçici olarak İYİ PARTİYE katılarak, Seçimlere girme hakkını elde etmesi psikolojik üstünlüğü Muhalefet partilerinin eline geçirmiştir. Uzunca bir süredir belki de ilk defa gündemi muhalefetin belirlemesi, “Erdoğan'ı yendiler” algısı, seçimi kazanma ümidini de arttırmıştır, bu sebeple sandığa gitme oranı da artmıştır. Sonuç olarak bugün ki oy oranlarının, seçim sandıklarına aynen yansıması durumunda TBMM çoğunluğu muhalefetin eline geçecektir" ifadeleri kullanıldı.

BU PAZAR SEÇİM OLSA KİM KAZANIR?

Anket usulüyle yapılan araştırmada katılımcılara "Bu Pazar seçim olsa kime oy verirsiniz" sorusu yöneltildi. Buna göre seçmenlerin oy tercihleri şöyle:

Cumhur İttifakı: %32.3
CHP: %17.1
HDP: %8.8
İYİ Parti: %12.8
Saadet Partisi: %1.8
Kararsız: %11
Oy kullanmayacak: %16

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KARARSIZLARLA BİRLİKTE OY ORANI YÜZDE 44

Kararsızlar dağıtıldığında ise tablo şöyle oluyor:

Cumhur İttifakı: %44.24
CHP: %23.42
HDP: %12.05
İYİ Parti: %17.53
Saadet Partisi: %2.49

İTTİFAK İHTİMALLERİNE GÖRE OY ORANLARI

Araştırmaya göre olası parti ittifakları alternatiflerine göre oy tercihleri şöyle şekillenecek:

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