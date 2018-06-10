24 Haziran seçimleri öncesi flaş iddia: Erdoğan MHP’yi sırtında taşımak istemiyor

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Şuanda bizim gündemimizde af diye bir şey yok. Kimse bize farklı bir yaklaşım göstermesin” şeklindeki açıklamasından sonra Twitter hesabından ‘Cumhur ittifakı’nı değerlendirdi.
'MHP TBMM'YE SADECE 17 VEKİL SOKABİLECEK'
Yarkadaş’ın açıklaması şu şekilde:
”Erdoğan, anketlere bakınca MHP’nin 24 Haziran’da TBMM’ye sadece 17 vekil sokabileceğini gördü. Bu yüzden artık MHP’yi sırtında taşımak istemiyor. Bahçeli ise bunu gördüğü için Cumhur İttifakı’nı kutsayıp ortaklığını sürdürmeye çalışıyor. RTE’nin yeni ittifak aradığı sır değil…”
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