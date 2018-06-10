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24 Haziran seçimleri öncesi flaş iddia: Erdoğan MHP’yi sırtında taşımak istemiyor

SEÇİM HABERLERİ  | 10.06.2018 08:34 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimleri öncesi 'Cumhur ittifakı' hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulunan CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş 'RTE’nin yeni ittifak aradığı sır değil' ifadelerini kullandı.

24 Haziran seçimleri öncesi flaş iddia: Erdoğan MHP’yi sırtında taşımak istemiyor

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Şuanda bizim gündemimizde af diye bir şey yok. Kimse bize farklı bir yaklaşım göstermesin” şeklindeki açıklamasından sonra Twitter hesabından ‘Cumhur ittifakı’nı değerlendirdi.

'MHP TBMM'YE SADECE 17 VEKİL SOKABİLECEK'

Yarkadaş’ın açıklaması şu şekilde:

”Erdoğan, anketlere bakınca MHP’nin 24 Haziran’da TBMM’ye sadece 17 vekil sokabileceğini gördü. Bu yüzden artık MHP’yi sırtında taşımak istemiyor. Bahçeli ise bunu gördüğü için Cumhur İttifakı’nı kutsayıp ortaklığını sürdürmeye çalışıyor. RTE’nin yeni ittifak aradığı sır değil…”

barıs yarkadas


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Anahtar Kelimeler:
Barış Yarkadaş cumhur ittifakı erdoğan MHP Bahçeli TBMM

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
YALANCI MEZİYETSİZ SENİ BU YALANLARINIZIN YÜZÜNDEN KİTLE PARTİSİ OLDUNUZ İŞDE HALKIN PARTİSİ OLAMADINIZ DAHA BUNA KUŞ BEYNİNİZ HALAAAAA BASMIYOOOO İŞDE SİZ BU YÜZDEN BİR YERLERE GELEMİYONUZ İNŞALLAH ALLAHIMA DUALAR EDİYORUMMM GELEMESİNİZDE
24 haziranda kurtulucaz
Artık Ak parti ve reis, bir muhalefeti görsünler öğrensinler... emekli ikramiyelerinde 1000 lira dediler 600 lira yattı... bunlar muhalefeti bir görsünler artık...
mhp akp'ye yük.bu ittifakın akp'ye hiç bir getirisi yok.akp saadetle ittifak yapsaydı daha avantajlı olurdu.en azından saadete giden oylarını geri getirir ve saadet sayesinde topluma güven verebilirdi.ama kibir, gurur ve iktidarın vermiş olduğu sarhoşluk akpnin sonunu hazırladı.bu gidişi durdurabilmesinin tek yolu var pkknın partisiyle anlaşması.bu kezde diğer partilere atmış oldukları ''pkk ile işbirliği yapıyorlar'' iftirasının altında ezilecekler.vatandaş oradanda cezayı kesecek.nereden baksan yolun sonu görünüyor....
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