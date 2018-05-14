24 Haziran sonrası için 'kabine' kulisi! Devlet Bahçeli soğuk bakıyor

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin “İş birliğimiz seçimlerden sonraki 5 yıllık süreci de kapsayacak” sözlerinin ardından AK Parti kulislerinde TBMM Başkanı'nın MHP'li bir isim olabileceği iddia ediliyor.

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, TBMM yönetiminin yanı sıra, komisyonların oluşumunda da birlikte hareket ederek yasama çalışmalarında muhalefetin aşılması hedefleniyor.

Yeni hükümet sisteminde, MHP’li bir ismin kabinede yer almasının düşük ihtimal olduğu değerlendirilirken, Bahçeli’nin de bu konuya soğuk baktığı ifade ediliyor. Ancak bürokrasideki yapılanmada MHP kökenli isimlerle çalışılabileceği belirtiliyor. AK Parti kulislerinde yapılan değerlendirmelerde, MHP tabanında da, hem yeni Meclis yapısında hem de bürokraside MHP kökenli isimlere yer verilmesi beklentisi olduğu, bu taleplerin AK Parti yönetimi tarafından dikkate alınacağı belirtiliyor.

Öte yandan, Başbakan Binali Yıldırım’la ilgili “Cumhurbaşkanı yardımcısı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı” olabileceği şeklinde kulislerde yapılan değerlendirmelere bir yenisi daha eklendi.

AKP kulislerinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sürpriz bir kararla Yıldırım’ı milletvekili listesine koyabileceği ve seçim sonrasında oluşacak yeni yapıda Meclis Başkanı olarak değerlendirileceği konuşuluyor. Fakat Yıldırım’ın Meclis Başkanı yapılacağı düşük ihtimal olarak görülüyor.

