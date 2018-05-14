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24 Haziran sonrası için 'kabine' kulisi! Devlet Bahçeli soğuk bakıyor

SEÇİM HABERLERİ  | 14.05.2018 11:26 | Son Güncelleme

AK Parti ve MHP, 24 Haziran'daki seçimlere Cumhur İttifakı olarak giderken, AK Parti kulislerinde, yeni hükümet sisteminde, MHP’li bir ismin kabinede yer almasının düşük ihtimal olduğu değerlendirilirken, Bahçeli’nin de bu konuya soğuk baktığı ifade ediliyor.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin “İş birliğimiz seçimlerden sonraki 5 yıllık süreci de kapsayacak” sözlerinin ardından AK Parti kulislerinde TBMM Başkanı'nın MHP'li bir isim olabileceği iddia ediliyor.

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, TBMM yönetiminin yanı sıra, komisyonların oluşumunda da birlikte hareket ederek yasama çalışmalarında muhalefetin aşılması hedefleniyor.

Yeni hükümet sisteminde, MHP’li bir ismin kabinede yer almasının düşük ihtimal olduğu değerlendirilirken, Bahçeli’nin de bu konuya soğuk baktığı ifade ediliyor. Ancak bürokrasideki yapılanmada MHP kökenli isimlerle çalışılabileceği belirtiliyor. AK Parti kulislerinde yapılan değerlendirmelerde, MHP tabanında da, hem yeni Meclis yapısında hem de bürokraside MHP kökenli isimlere yer verilmesi beklentisi olduğu, bu taleplerin AK Parti yönetimi tarafından dikkate alınacağı belirtiliyor.

Öte yandan, Başbakan Binali Yıldırım’la ilgili “Cumhurbaşkanı yardımcısı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı” olabileceği şeklinde kulislerde yapılan değerlendirmelere bir yenisi daha eklendi.

AKP kulislerinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sürpriz bir kararla Yıldırım’ı milletvekili listesine koyabileceği ve seçim sonrasında oluşacak yeni yapıda Meclis Başkanı olarak değerlendirileceği konuşuluyor. Fakat Yıldırım’ın Meclis Başkanı yapılacağı düşük ihtimal olarak görülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli 24 haziran ak parti MHP

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
yıllardır niye oy verdik sana amacın ne.. hdp ülkeyi yönetmeye talip ken sen akp nin arkasına saklanmak ne ya .. oy moy yok sana mhp nin başında olduğun aürece
bahçelinin oyu kaldımı meclise girecek akp ile hükümette yer alacak.
İstemem, yan cebime koy hikayesi. Ben iddiaya girmeye hazırım. Takla atarlar valla....
Bahçeli MHP'yi bitirdi.
ÜLKÜCÜLERİN VİCDAN AZABISIN
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