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24 Haziran sonrası kaç Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak?

SEÇİM HABERLERİ  | 17.05.2018 07:14 | Son Güncelleme

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü, "Partilerden seçim kulisleri" başlıklı yazısında, 24 Haziran sonrası, Cumhurbaşkanı olarak Recep Tayyip Erdoğan'ın seçilmesi durumunda, iki Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağını köşesine taşıdı. Selvi, ismi geçen bir ismi de köşesine taşıdı.

24 Haziran sonrası kaç Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak?

AK Parti'de güçlü bazı bakanların seçim bölgelerinin değiştirileceğinin konuşulduğunu söyleyen Selvi, "Karadeniz ve İç Anadolu bölgesinden iki bakanın İstanbul’a, iki bakanın Ankara’ya kaydırılacağı, Başbakan Binali Yıldırım’ın İzmir’de liste başı olacağı söyleniyor." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım için Meclis Başkanlığı’nın konuşulduğunu daha önce de yazdığını ifade eden Selvi, "Bu durumda Binali Yıldırım, cumhurbaşkanı yardımcısı olmayacak gibi."

Selvi, Cumhurbaşkanı yardımcılığıilk için şunları yazdı:

"Cumhurbaşkanı yardımcılığı için çeşitli sayılar söyleniyor ama benim kulağıma gelen dış politika ve ekonomi olmak üzere cumhurbaşkanının iki yardımcısının olacağı yönünde. Hatta dış politikadan sorumlu cumhurbaşkanlığı yardımcılığı için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ismi geçiyor. Ama ekonomide sürpriz bir isim olabilir. Çünkü kimin olacağı belli değil."

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24 haziran seçimleri abdulkadir selvi Recep Tayyip Erdoğan Mevlüt Çavuşoğlu binali yıldırım

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
doğmamışa don biçmiş selvi.bakalım akepe kazanabilecek mi millete gına geldi artık elde ne var ne yoksa sattılar ucuz bu milleti aptal mı sanıyorsunuz?
selvi yazıyor kendi yalanlarına kendi inanıyor satılık kalem dün vardı bugünde var bunlar var olduğu sürece bu ülkede sağlıklı demokrasi nümkün olmaz....
:) bu mu lan süpriz
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