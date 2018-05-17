24 Haziran sonrası kaç Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak?

AK Parti'de güçlü bazı bakanların seçim bölgelerinin değiştirileceğinin konuşulduğunu söyleyen Selvi, "Karadeniz ve İç Anadolu bölgesinden iki bakanın İstanbul’a, iki bakanın Ankara’ya kaydırılacağı, Başbakan Binali Yıldırım’ın İzmir’de liste başı olacağı söyleniyor." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım için Meclis Başkanlığı’nın konuşulduğunu daha önce de yazdığını ifade eden Selvi, "Bu durumda Binali Yıldırım, cumhurbaşkanı yardımcısı olmayacak gibi."

Selvi, Cumhurbaşkanı yardımcılığıilk için şunları yazdı:

"Cumhurbaşkanı yardımcılığı için çeşitli sayılar söyleniyor ama benim kulağıma gelen dış politika ve ekonomi olmak üzere cumhurbaşkanının iki yardımcısının olacağı yönünde. Hatta dış politikadan sorumlu cumhurbaşkanlığı yardımcılığı için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ismi geçiyor. Ama ekonomide sürpriz bir isim olabilir. Çünkü kimin olacağı belli değil."

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