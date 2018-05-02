24 Haziran sonrası yeniden erken seçim mi olacak?

Hükümete yakınlığıyla bilinen yazarlar arasında tartışma konusu olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Erdoğan'ın, Meclis seçimlerini "muhalefetin" kazanması durumunda ne olacağına ilişkin Akit yazarı Ali Karahasanoğlu'ndan dikkat çeken bir yazı geldi.
Gazeteci Ali Karahasanoğlu, böyle bir tablo oluşması durumunda erken seçim kararı alınacağını belirtirken, "Tabii ki en kısa zamanda, yeniden bir erken seçimle karşı karşıya kalırız.. Ne yapacaktı Tayyip Erdoğan, davul kendi boynunda, tokmak muhalefetin elinde olan bir tabloda kendisini feda mı edecek?" ifadelerini kullandı.
Karahasanoğlu'nun yazısının ilgili bölümü şöyle:
Cumhurbaşkanlığı seçimi zaten Tayyip Erdoğan lehine bitmiş gibi olduğuna göre.. En azından, milletvekili seçimleri açısından PKK’nın uzantısı HDP ile ittifak kurup, alabilecekleri milletvekili sayısını yükseltip, meclisteki muhalefeti güçlendirmek..
Plan bu..
Özellikle, İngiliz haber ajansı Reuters’tan aldıkları bilgiye göre..
Reuters haberini, AK Partili bir yetkiliye dayandırmış ama..
Siz anlayın artık..
Pensilvanya’dan ismini açıklamak istemeyen bir yetkiliye göre..
AK Parti TBMM’de 300 milletvekili kazanamaz ise..
Cumhurbaşkanlığı seçimini yenileyecekmiş..
Bunu söyletmek için, ismini gizleyen bir AK Partili yetkili aramalarına..
Pensilvanya’dakilerin hatırlatması ile, FETÖ’yü gizleyip, böyle bir haber servis etmelerine aslında hiç gerek yoktu..
Aklı başında kime sorarsanız sorunuz..
Teorik bir ihtimal olarak söylüyorum..
Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanı seçilip.. AK Parti, MHP ile birlikte kurduğu ittifaktaki milletvekili sayısı 300’ün altında kalırsa..
Tabii ki en kısa zamanda, yeniden bir erken seçimle karşı karşıya kalırız..
Ne yapacaktı Tayyip Erdoğan, davul kendi boynunda, tokmak muhalefetin elinde olan bir tabloda kendisini feda mı edecek?
BİR SÜREDİR BU SENARYO TARTIŞILIYOR
Karahasanoğlu'nun bugün kaleme aldığı konu, bir süredir tartışma konusu.
Sabah yazarı Hilal Kaplan ve Yeni Şafak yazarı Kemal Öztürk de daha önce konuyla ilgili yazılar kaleme almış, Öztürk böyle bir durumda Erdoğan'a yargı yolunun bile açılabileceğini söylemişti.
Kaplan da bu durumun AK Parti için tehlike oluşturduğunu belirterek, "AK Parti kazanmak istiyorsa, yasama erkinde kuvvetli olmadığı takdirde Erdoğan'ın eli kolu bağlı bir Cumhurbaşkanı haline gelebileceği, muhalefetin yasamayı kilitleyerek Cumhurbaşkanı'nın idare gücünü sekteye uğratacağı, bunun ekonomiden dış politikaya pek çok alana menfi yansımalarının olacağı da özenle anlatılmalı diye düşünüyorum" demişti.
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