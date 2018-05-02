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24 Haziran sonrası yeniden erken seçim mi olacak?

SEÇİM HABERLERİ  | 02.05.2018 11:10 | Son Güncelleme

Akit gazetesi yazarı Ali Karahasanoğlu, 24 Haziran seçimlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazanması ancak AK Parti'nin Meclis'te çoğunluğu kaybetmesi durumunda erken seçim kararı alınacağını yazdı.

24 Haziran sonrası yeniden erken seçim mi olacak?

Hükümete yakınlığıyla bilinen yazarlar arasında tartışma konusu olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Erdoğan'ın, Meclis seçimlerini "muhalefetin" kazanması durumunda ne olacağına ilişkin Akit yazarı Ali Karahasanoğlu'ndan dikkat çeken bir yazı geldi.

Gazeteci Ali Karahasanoğlu, böyle bir tablo oluşması durumunda erken seçim kararı alınacağını belirtirken, "Tabii ki en kısa zamanda, yeniden bir erken seçimle karşı karşıya kalırız.. Ne yapacaktı Tayyip Erdoğan, davul kendi boynunda, tokmak muhalefetin elinde olan bir tabloda kendisini feda mı edecek?" ifadelerini kullandı.

Karahasanoğlu'nun yazısının ilgili bölümü şöyle:

Cumhurbaşkanlığı seçimi zaten Tayyip Erdoğan lehine bitmiş gibi olduğuna göre.. En azından, milletvekili seçimleri açısından PKK’nın uzantısı HDP ile ittifak kurup, alabilecekleri milletvekili sayısını yükseltip, meclisteki muhalefeti güçlendirmek..
Plan bu..
Özellikle, İngiliz haber ajansı Reuters’tan aldıkları bilgiye göre..
Reuters haberini, AK Partili bir yetkiliye dayandırmış ama..
Siz anlayın artık..
Pensilvanya’dan ismini açıklamak istemeyen bir yetkiliye göre..
AK Parti TBMM’de 300 milletvekili kazanamaz ise..
Cumhurbaşkanlığı seçimini yenileyecekmiş..
Bunu söyletmek için, ismini gizleyen bir AK Partili yetkili aramalarına..
Pensilvanya’dakilerin hatırlatması ile, FETÖ’yü gizleyip, böyle bir haber servis etmelerine aslında hiç gerek yoktu..
Aklı başında kime sorarsanız sorunuz..
Teorik bir ihtimal olarak söylüyorum..
Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanı seçilip.. AK Parti, MHP ile birlikte kurduğu ittifaktaki milletvekili sayısı 300’ün altında kalırsa..
Tabii ki en kısa zamanda, yeniden bir erken seçimle karşı karşıya kalırız..
Ne yapacaktı Tayyip Erdoğan, davul kendi boynunda, tokmak muhalefetin elinde olan bir tabloda kendisini feda mı edecek?

BİR SÜREDİR BU SENARYO TARTIŞILIYOR

Karahasanoğlu'nun bugün kaleme aldığı konu, bir süredir tartışma konusu.

Sabah yazarı Hilal Kaplan ve Yeni Şafak yazarı Kemal Öztürk de daha önce konuyla ilgili yazılar kaleme almış, Öztürk böyle bir durumda Erdoğan'a yargı yolunun bile açılabileceğini söylemişti.

Kaplan da bu durumun AK Parti için tehlike oluşturduğunu belirterek, "AK Parti kazanmak istiyorsa, yasama erkinde kuvvetli olmadığı takdirde Erdoğan'ın eli kolu bağlı bir Cumhurbaşkanı haline gelebileceği, muhalefetin yasamayı kilitleyerek Cumhurbaşkanı'nın idare gücünü sekteye uğratacağı, bunun ekonomiden dış politikaya pek çok alana menfi yansımalarının olacağı da özenle anlatılmalı diye düşünüyorum" demişti.


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Okuyucu Yorumları 37 yorum
Yargılanmaktan korkuyorlar!!!!!!!!!!
Atı alan Üsküdar'ı geçecek yine ! Hey Allah'ım 17 yıldır bu zulmü ancak sen durdurursun her şeyi sen bilirsin ya rabbimm.
yenilen pehlivan yarışa doymazmış.. göreceğiz..
Bunlardan nasıl kurtulacak bu millet ya?????
Hersey yaparlar herseye hazırlıklı olmak gerek
Finish e doğru 2 ay kaldı
İnanamiyorum,bunlar devleti milleti değil kendilerini düşünüyorlar,nasıl bir şeytan ucgenine düştü bu millet,Allah tez zamanda kurtarsın bu şeytanların elinden.
her zaman derim akp ye en yakın parti terörist hdp dir..
@gocebe09 hırsı ve katil olmaktan iyidir
o zamam muhalefete verelim başkanlığı da teşekkürler akit uyandırdığın için
KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ .BAŞKANLIK SİSTEMİ DİYE ORTALIĞI YIRTAN SONUCUNA KATLANIR .
onun için ülkemiz için en iyisi parlementer seçim yoksa seçilen her cumhurbaşkanın partisi yeterli sayıyı almasa türkiye her yıl seçim yapar
Siz Hala Bu REZILLIK.lerinizle Yeniden Cumhurbaskani olabileceginizimi Saniyonuz
o zaman akp istediğini alana kadar seçim mi olacak
Hani başkanlık istikrar getirecekti bu senaryolar hiç hesaplanmadımı evet derken neye evet dediğinizi daha anlayamadınız demi Ülke hiç olmadıgı kadar bilinmeze kaosa sürükleniyor yazık
sizden her şey beklenir
Karaalioğlu senin dediğin gibi olmayacak, yani buna gerek kalmayacak,Sn.Erdoğan sadece AKP genel başkanı, ayrıca birde BOP eş başkanı hüvviyeti ile kalacak.Yalnız çok parası olan bir politikacı hüvviyetinide taşıyacak.Bütün dinciler bu dönemde semiz vaziyette afiyetteler,
saçma bir yazı diyelimki mecliste 350 vekille muhalefet kazandı ne olacak bunlar bir bütün degilki .. öyle kılıçdaroglu istedi diye kanun mu çıkaracaklar..yok 450 vekil alılarsa Tayibi devirmek için şeçim diyebilirler .derlerde sonu ne olur....
Anlaşıldı ağam zorda. Ama unutulmasın millet de zorda. Sandık oyunları bu sefer sökmez hiccc yeltenmeyin
ISTE AKP NIN ADALETI BU
Ha siz diyorsunuz ki biz abidik gubidik trafo kedi misali kazanacağız. Sizlerin Şaibesiz durust işiniz olamayacak mi? Hep mi ayak, hep mi kirli gizli pazarlıklar. Bu sefer yemezler
Agit yerin tipine batasınız.Bu memleket size mi çalışacak.Sizin tanrınız başka bizim ki başka.Çünkü sizi yaratan şeytan olarak yarattı.İşiniz gücünüz alavera dalavera İki milyar insan Allah'a yedi gün yirmi dört saat dua ediyor ama bütün felaketi İslam Dünyası yaşıyor.Bu tanrıda bir yanlışlık var.
kendim ettim kendim buldum şarkısı tam buna göre,RTE hep kendi kazanacak tüm hesapları kurguları buna göre yaptı başkanlık gelecek memleketi uçuracak,yemezler Türk milleti öyle bir şamar atacak ki başkanlık bitecek adaletin hüküm sürdüğü parlamener sistem veya güçler dengesinin oluşturduğu başkanlık yok öyle hep benim dediğim olacak rejimi
artık kaçacak yerleri,kurtaracak elleri de kalmadı.24 haziran seçimi son kullanım tarihleri..çoklu ittifak güçleri gümbür gümbür geliyor..
@aguven45 sizin şer ittifakınız 3 gün yürümez. ondan sonra vay bu ülkenin haline.
parlementer sistem, istediğiniz kadar kıvırın
Ben size senaryo değil gerçekleri anlatayım..Akp seçimle kaybetsede gitmez..gidemez çünkü aileleride dahil yargılanacaklarını biliyorlar..ayrıca Akp kazanırsa Türkiyenin yarısı beş sene daha Akpyi çekmez yani isyan çıkar....muhalefetin kazanması durumunda pek bir şey değişmez bu sefer cumhur ittifakında olanlar yani Türkiyenin diğer yarısı isyan eder..her halukarda iç savaş bu ülkede yaşanacak..hepsini bir kenera bırakalım şuan insanlar çok büyük geçim sıkıntısı çekiyor ve bu daha başlangıç..ekonomik krizle büyük karışıklığın olacağı kesin..Allah fakire fukaraya acısın durum vahim..
@baris27488 80 li 90 lı yıllarda bundan çok daha büyük ekonomik sıkıntılar çekiyorduk.Ne oldu iç savaş mı çıktı.İç savaş sizin gibilerin hayali.Bunu başaramayacaksınız!
Ülke babalarının tapulu malı ya koltuğu bırakmamak için her şeyi yapar bunlar
İşte bütün bunların sebebi yargılanma korkusu, her ne tür suç işledilerse, ipler başkasının eline geçsin istemiyor, iddia ettikleri gibi normal bi durum olsaydı; “ben 16 yıldır hizmet ettim biraz da başkaları hizmet etsin yeter artık yoruldum” demesi lazımdı, demekki iş millete hizmet falan değil başka durumlar var
hakkımı helal emem
şu seçimde kurtulalım inşallah ya zengin kibirli yandaş torpilli referans partisinden
iktidarı kaybetmemek için herşey mübah bunlara
halk bunu yermi peki...
Güçlü parlamenter sisteme seve seve geri döneceksiniz.Tükürdüğünüzü şlapşlap yalayacaksınız..ve siz bu ülkeden kaçmak zorunda kalacaksınız.deneme tahtasına çevirdiniz güzel ülkemizi..
milletin geçim derdini unuttunuz...bıktık bu seçimlerden yeter artık, milletin çoğu perişanlık içerisinde , ayıp ya.....iş imkanı istihdam yarat , seçim yapana kadar
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