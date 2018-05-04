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4 Partinin ittifakının ismi belli oldu! Yeni ittifakın adı 'Millet İttifakı'

SEÇİM HABERLERİ  | 04.05.2018 19:24 | Son Güncelleme

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi (SP) ve Demokrat Parti (DP) 4’lü ittifak yapma konusunda prensipte anlaştı. Partilerin tam yetki ile görevlendirdiği heyetler, ilkeler çerçevesinde görüştü. İttifakın isminin ise 'Millet İttifakı' olarak belirlendiği öğrenildi.

4 Partinin ittifakının ismi belli oldu! Yeni ittifakın adı 'Millet İttifakı'

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi (SP) ve Demokrat Parti (DP)'nin yarın saat 15.00'te de protokolü imzalayacağı öğrenildi. 4 parti arasında ittifakın ismine yönelik de çalışma tamamlandı. Yapılan görüşmelerde ittifakın isminin ise 'Millet İttifakı' olarak belirlendiği öğrenildi.

İttifak, milletvekili seçimleri için oluşturuldu. Cumhurbaşkanlığı yarışındaysa her parti kendi adayını destekleyecek.

İttifak kuracak siyasi partilerin ittifak protokollerini 6 Mayıs'a kadar Yüksek Seçim Kurulu'na sunmaları gerekiyor.

DEMOKRAT PARTİ AYRINTISI

İttifakta CHP, İYİ Parti ve SP kendi kurumsal kimlik ve listeleriyle yer alacak. DP’nin bu ittifakta hangi formülde yer alacağı ise dört partiden yetkililerin oluşturduğu ortak çalışma grubunun son toplantısında karara bağlanacağı belirtiliyor. Kulislere göre DP’den bazı isimlere İYİ Parti listesinden, SP’den bazı isimlere de İYİ Parti ve CHP listesinden yer verilebileceği konuşuluyor.

PİAR ARAŞTIRMIŞTI

Piar Araştırma'nın son anketinde ittifakın bu şekilde olması durumunda oy dağılımının şöyle olduğu ifade edilmişti:

AK Parti-MHP: 44.70

CHP-İYİ Parti-SP-DP: 40.20

HDP: 14.90

Diğer: 0.20

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CHP İYİ parti Saadet Partisi Demokrat Parti ittifak Millet İttifakı

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Okuyucu Yorumları 19 yorum
millet ittifakı padişahlığı devirecek.kuvvayı milliye hainlere padişah yanlılarına gereken dersi verecek.ne mutlu türküm diyene
Demekki neymis Reise topunuz 1 adam etmiyormus
ülkücü solcu milli görüşçü Atatürkçü bir araya gelmiş kurtuluş reçetesi arıyor gör ki ülkeyi 17 senede ne hale getirmişler...
Hayırlı olsun. Millet İttifakı Gelecek Yüzler Gülecek.
Geç kalmışlar millet zaten ittifak halinde,Zillet ittifakı deseler uyardı.
Bu ankete inanan varsa kendisini guiness rekorlar kitabına dünyanın en gerizekalı adamı olarak tescil ettirebilir
şer dörtlüsü koltuk sevdalısı şunlardan cumhurbaşkanı olacakda benim bu güzel ülkemi yöneteceklermiş
Hayırlı uğurlu olsun. Uzun zamandır görmek istediğimiz bir birliktelik oluştu. Bu güzel insanlar ülkemiz siyasetine ahlakı ve dürüstlüğü inşallah yeniden geyirecekler...
sıkıntı yok sandıkta boğulacaksınız
millet kelimesi yanlış bendeğilim
Türkiye'nin içerisinde bulunduğu kötü gidişata dur demenin 'Sağı-Solu-Ortası' yok. Fikirlerimiz ters düşebilir ama ideallerimiz aynı. Tebrik ediyorum bu 4 partiyi.
bu millet kazanacak ayağındaki parangalardan kurtulacak.,barış huzur gelecek hak,hukuk herkese eşit dağıtılacak.,
ÇANAKKALE RUHUYLA, KUVAYİ MİLLİYE RUHUYLA YOLLARA DÜŞELİM... ÇOOOOK ÇALIŞALIM. BİRLİKTE ÜRETELİM, BİRLİKTE KAZANALIM..! LAİK DEMOKRATİK ÖZGÜR TÜRKİYE CUMHURİYETİMİZE SAHİP ÇIKALIM..!
millet gelecek devlet gülecek. bunuda slogan yapın eyyyyy siyasi partililer.
yav he he
Yani hdp yi kazanan Cumhurbaşkanlığını alır algısı he.Zaten ülkemde ½15 terör yanlısı varsa ölelim biz ya
Artık oyları sandıkta sayacağız.YSK ya gerek yok.Hırsızlıkta yapılamayacak.Güle güle sana güle güle. Eskisi sona erdi yepyeni biri geldi.Kutlu olsun hepimize kutlu olsun hey hey.
Millet Partisinin olmadığı ittifak nasıl Millet İttifakı olur
bENİM BUNDAN ANLADIĞIM SON SÖZÜ KÜRTLERİN OYU VE HDP SÖYLEYECEK.
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