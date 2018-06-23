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9 partiden Muharrem İnce'ye destek

SEÇİM HABERLERİ  | 23.06.2018 09:38 | Son Güncelleme

9 siyasi partinin genel başkanı 24 Haziran Seçimleri'nde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi destekleme kararı aldı.

9 partiden Muharrem İnce'ye destek

Türkiye İşsizler ve Emekçiler Partisi Genel Başkanı Rıfat Derya Sercan, Kadın Partisi Genel Başkanı Benal Yazgan, Engelsiz Yaşam Partisi Genel Başkanı Hayri İdin, Büyük Türkiye Partisi Genel Başkanı Ali Çetin, Milli Mücadele Partisi Genel Başkanı Ahmet Kaya, Müdafaa-i Hukuk Hareketi Partisi Genel Başkanı Kadir Kartal, Türkiye Birlik Partisi Genel Başkanı Hüseyin Ekici, Türk Birliği Partisi Genel Başkanı Hurşit Yiğit, 9.Genç Anadolu Partisi Genel Başkanı Ali Alemdaroğlu, 24 Haziran Seçimleri için bir araya geldiler.

9 parti toplantı sonucunda,

*Türkiye'nin barışması, adil bölüşmesi ve büyümesi için,

*Kesin kuvvetler ayrılığına dayanan hukuk devleti, bağımsız ve tarafsız, adil ve hızlı işleyen bir yargı sisteminin kurulması için,

*Demokratik yaşamın güçlendirilmesi için düşünce ve ifade, inanç ve ibadet özgürlüğünün tam manasıyla teminat altına alınması için,

*Her türlü terör, darbe, zorbalık ve tehdide karşı mücadele edilmesi için,

*Dış politikada Atatürk’ün koyduğu “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” ilkesine dönülmesi, öncelikle sınır komşularımız olmak üzere, yakın komşularımızla, “İç İşlerine Karışmama” ilkesiyle derhal iyi ve dostane ilişkiler kurulması için,

*OHAL'in acilen kaldırılması için,

*Üretim ekonomisi ve tarıma dayalı sanayinin geliştirilip endüstri 4.0 teknolojisine geçilmesi için,

*Kadın, erkek, dil, din, etnik köken, mezhep ayrımın olmadığı ve kadınların çalışma hayatına katılımının arttığı bir Türkiye için" diyerek 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Muharrem İnce 'yi destekleme kararı aldıklarını açıkladılar.

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Anahtar Kelimeler:
muharrem ince 24 haziran seçimleri Millet İttifakı

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Okuyucu Yorumları 57 yorum
hepsini oy oranını toplasan %0,01 bile etmez
Topunuz gelin
Dokuz partiden ortak çağrı diyince bişey sandım. Kanarya severler sevmeyeni döverler partisi. komedimi la bu. Saydığınız bu partilerin toplam oy oranını bırakın, toplam oy sayısı 5i geçmez. Muhtemelen partilerin kurucuları bile kendisine oy vermiyordur
ya şimdi seçimi kazandınız işte.
@kenan12cagliyan milletin gönlünü kazanmak zaten seçimden onemli
bunlar ne ara kurulmuş?
bilmem ne derneee????
@nova_2015 kanarya sevenler derneği
1000 seçim de yapsanız erdoğan kazanır. çünkü adam gibi bir muhalefet yok ki. en büyük sıkıntı burda zaten
@yakup_camyar_1990 muhalefet varda dinleyip anlayacak adam yok
@ekurek ideolojisi olmayan,olan ideolojilerini yerle bir eden,iktidar taklitçileri
Topunuz gelin yine yıkamazsınız Reisi
herkes vatanın kırtuluşu peşinde çıkar peşinde değil en azından makarnaacı değiller
pişman olmazlar.. doğru karar
9 partiyi toplasan bi Hudapar etmez inceyi gazlamak için yapilmis bir haber
@selcuk_isin balonların saltanatı iğneyi görene kadar :)
bu gün cumayı nerede kılacak muharrem ince :)
@erz_arap İBADETİN YERİ SİYASETE ALET EDİLMEZ. O DEVİR BİTTİ..
Kamyoncular partisi genel başkanını unutmuşsunuz o da destek veriyor
@salih_kamaci_1979 A UTANMAZ, HAKİR GÖRDÜĞÜN KAMYONCULAR ÜLKENİN HER TARAFINDAKİ SİYASİ NABZI GÖREN KİŞİLERDİR. MAHALLEDEKİ SİYASİ ATMOSFERİ DE MAHALLE ESNAFI BİLİR. SİZDEKİ BU HALKI HAKİR GÖREN AKP ZİHNİYETİNE KARŞI #TAMAM#MUHARREM İNCE DİYORUZ.
AKLIN YOLU BİRDİR... AKP İÇİNDEN DE BU FİKİRLERE SAYGI DUYAN VAR AMA KORKUDAN SÖYLEYEMİYORLAR. SANDIKLAR YARIN HER ŞEYİ SÖYLEYECEK..
@hikmetgungor bu yorumdan kamyoncuları hakir gördüğüm yorumunu çıkartan kafanın içinde beyin yerine ne olduğunu gerçekten merak ediyorum.Ayrıca siz utanmazlığı PKK ile kolkola girerken yaptınız zaten, hala hangi yüzle yorum yazabildiğini de merak ediyorum
biz ince mitingine gidiyoruz Maltepe ye siz çalıp oynayın. Geliyor Muharrem İNCE
İŞTE BUDURRRRRRR, ŞAHLAN TÜRKİYE'MMMMMMMMMMMMMMM ŞAHLANNNNNNNNNNNNN
dokuzunuzu toplasak 9 bin oy çıkmaz
akpliler 12 partiye birden terorist demeye utanir belki
bu partiler kendilerini fasulyeden mi zanneetti isimlerini ilk kez duyuyorum..cıksaa cıksa bunlardan bi roy cıkar
bunlar kim la
yaşasın sizlere demokrasiyi bir dha bulmak zor.iyiki birleştiniz dostlar.
ilkkez duyuyorum böyle partiler mi var
INCE ERDOĞAN İ İÇERDEN VURACAK ÇOK ŞEY VAR AMA HALA BUNU KULLNMIYIRSUN BU KoZLAR BENDE OLSAYDIM YIKARIM AKP NİN PISLIKLERINI MECLİSTE DAHA GÜZEL ANLATİYİRDUNUZ3 KENDİ İMAM HATİPLİ SİNİ SATAN ÜLKEYİ SATAR DİYEMİYOR SUN SENİN EKİBİN İSLAMİ CAMIANIN DÜŞMANI FETO ORTAKLARI 2 MİLYON İMAM HATİPLİ NİN KADRO HAKKİNİ ELİNDEN ALIP İSKURDAN SÜRÜNÜRKEN İKTİDAR DİYEMİYOR SUN İMAM HATİPLİ DİYANETE GİREMİYOR GEÇİCİ KULLANİP ATAN VEKİL FAHRİ İSKURDAN BU KİŞİLERİN HAYALLERİNİ ELİNDEN ALAN GELECEGINI SATAN İS GUVENCEKİ OLMUYARAK 900 TL MAAŞLA HER YİL İŞSİZ BIRAKAN BİR ZİHNİYET HERŞEY BEKLENİR
bu partileri ince mi kurdu acaba :)
ehh adını AMERİKANIN B PLANI koyun. bu millet bu kadar geri zekalımı hayretle izliyorum...
hesinin toplam oyu 36 yı bulmaz birde haber yapıyonuz
efenim geçiniz bunları adam kendini parçaladı aylardır son gün bu ne samimiyetsizlik.!!
bizde mahallede toplanıp 40-50 parti kursak ve Akp vs. bir partiyi desteklesek ne kadar ahlaki yada yasal yahut gerçekçi olur... bu partiler ne lan böyle partiler böyle isimler hey Allahım...
TOPUNUZZZZZZZZZ GELINNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN:))))))))))))))
Off off milletin aklı ve görgüsüyle dalga geçiyolar..
komik bu taraf cok komik
Kala kala bunlara kalmış Muharrem işin yaş be muharrem
topunuz gelin
tek başına büyük reis yeter size
bende yaş günü partisi olarak bay muharreme destek veriyorum.... bay bay muharrem bunu hak ediyor.
düşmanı dışarıda arama içinde bu kadar hain varken
süleymancılar cemaati de İP yi destekliyormuş
Dokuz partiden ortak çağrı diyince bişey sandım. Kanarya severler sevmeyeni döverler partisi. komedimi la bu. Saydığınız bu partilerin toplam oy oranını bırakın, toplam oy sayısı 5i geçmez. Muhtemelen partilerin kurucuları bile kendisine oy vermiyordur.
gelin Alayınız gelsin hikaye:) yarın ola hayrola
benim ailem bunlardan kalabalık :)
bunların toplam oyu 0.5 i bulmaz ne yapsalar boş göklerden gelen bir karar vardır
Askerlik yapanlara haklar getirilsin kısaltın askerlik süresini
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