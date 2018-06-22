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9 siyasi partiden Muharrem İnce'ye destek

SEÇİM HABERLERİ  | 22.06.2018 22:40 | Son Güncelleme

9 siyasi partinin genel başkanı 24 Haziran seçimlerinde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi destekleme kararı aldı.

9 siyasi partiden Muharrem İnce'ye destek

Türkiye İşsizler ve Emekçiler Partisi Genel Başkanı Rıfat Derya SERCAN , Kadın Partisi Genel Başkanı Benal YAZGAN, Engelsiz Yaşam Partisi Genel Başkanı Hayri İDİN, Büyük Türkiye Partisi Genel Başkanı Ali ÇETİN, Milli Mücadele Partisi Genel Başkanı Ahmet KAYA, Müdafaa-i Hukuk Hareketi Partisi Genel Başkanı Kadir KARTAL, Türkiye Birlik Partisi Genel Başkanı Hüseyin EKİCİ, Türk Birliği Partisi Genel Başkanı Hurşit YİĞİT, Genç Anadolu Partisi Genel Başkanı Ali ALEMDAROĞLU, 24 Haziran Seçimleri için bir araya geldiler.

Türkiye'nin geleceği hakkında toplantı sonucunda;

Türkiye'nin barışması, adil bölüşmesi ve büyümesi için,

Kesin kuvvetler ayrılığına dayanan hukuk devleti, bağımsız ve tarafsız, adil ve hızlı işleyen bir yargı sisteminin kurulması için,

Demokratik yaşamın güçlendirilmesi için düşünce ve ifade, inanç ve ibadet özgürlüğünün tam manasıyla teminat altına alınması için,

Her türlü terör, darbe, zorbalık ve tehdide karşı mücadele edilmesi için,

Dış politikada Atatürk’ün koyduğu “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” ilkesine dönülmesi, öncelikle sınır komşularımız olmak üzere, yakın komşularımızla, “İç İşlerine Karışmama” ilkesiyle derhal iyi ve dostane ilişkiler kurulması için,

OHAL'in acilen kaldırılması için,

Üretim ekonomisi ve tarıma dayalı sanayinin geliştirilip endüstri 4.0 teknolojisine geçilmesi için,

Kadın, erkek, dil, din, etnik köken, mezhep ayrımın olmadığı ve kadınların çalışma hayatına katılımının arttığı bir Türkiye için" diyerek 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Muharrem İnce 'yi destekleme kararı aldıklarını açıkladılar.

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Çok büyük destek almış ince .. artık kesin kazanır ..:))
körler sağırlar birbirini ağırlar hesabı olmuş
hiçler toplulugu hepsini toplasan sayın cumhurbaşkanı nın ayakkabısının ökçesi bile olamaz
TOPUNUZ GELSE NE YAZAR ÖNCE VATAN DEDİK BİR KERE
%1 bile değilsiniz ama gönlünüz büyük,helal olsun...
Maarem 9 değil 90 parti de destek verse bu iş olmaz olmaz olmaaaazzz....
bu iş tamam ozaman :):):)
DEVLET AYAKTA.. MİLLET YIKILMIŞ....
Bu çok önemli 9 partinin desteğini almak büyük avantaj. Muro % 99.9 1/3 alır
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