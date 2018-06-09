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ABD'li uzman Makovsky: 24 Haziran'dan sonra kaos çıkabilir, Erdoğan Akşener’e cumhurbaşkanı yardımcılığı teklifinde bulunabilir

09.06.2018 17:51 | Son Güncelleme

ABD'li bir düşünce kuruluşunda kıdemli uzman olan Alan Makovsky, 24 Haziran seçimlerinde Erdoğan'ın büyük bir ihtimalle yeniden cumhurbaşkanı seçileceğini, seçildikten sonra da Meral Akşner'e başkan yardımcılığı teklifinde bulunabileceğini söyledi. Makovsky, Millet İttifakı'nın seçimden sonra dağılacağını, aksi durumda ülkede kaos yaşanacağını da iddia etti.

ABD'li uzman Makovsky: 24 Haziran'dan sonra kaos çıkabilir, Erdoğan Akşener’e cumhurbaşkanı yardımcılığı teklifinde bulunabilir

Amerikan İlerleme Merkezi (CAP) adlı düşünce kuruluşunda kıdemli uzman olan Alan Makovsky, 24 Haziran seçimlerini Amerika’nın Sesi'ne değerlendirdi.

Makovsky’ye göre, Türkiye’de bir “Erdoğan yorgunluğu” var ama yine de en muhtemel sonuç Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ipi yine göğüsleyeceği yönünde.

"Cumhurbaşkanı ve Meclis’te çoğunluğa sahip parti aynı partiler olmazsa bu durum Türkiye’de kaosa mı neden olur, yoksa demokrasi ve birlikte yaşama kültürü açısından bu aslında iyi bir deneyim mi olur?" sorusuna Makovsky ilginç bir yanıt verdi:

"MİLLET İTTİFAKI SEÇİMDEN SONRA DAĞILABİLİR"

“Bu senaryo illa ki bir kaosa neden olmak zorunda değil. Muhalefette birkaç diğer parti olsa da esas üç büyük partili bir gruplaşma görüyoruz, CHP, İYİ Parti ve HDP. HDP resmi olarak muhalefet bloğunun içinde değil ama yine de muhalefet. Bunlar bir yandan da birbirlerinden ayrı partiler. Meclise girdiklerinde birlikte hareket edecekleri kesin değil.

"ERDOĞAN AKŞENER’E CUMHURBAŞKANI YARDIMCILIĞI TEKLİFİNDE BULUNABİLİR"

Şunu hatırlayalım; yeni sisteminden özelliklerinden biri, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı yardımcılığı da dahil yürütme makamlarına kişiler atayabiliyor. Atayabileceği cumhurbaşkanı yardımcısının sayısında bir sınırlama yok. Dolayısıyla örneğin Meral Akşener’e gidip, ‘senin desteğine gerçekten ihtiyacım var, cumhurbaşkanı yardımcım olur musun. Önem verdiğin bazı alanları senin sorumluluğuna verebilirim’ diyebilir. Ya da Meral Akşener’e değil de onun partisinin başka bir üyesine bunu yapar. Çoğunluğu kazanamasa da elinde oynayabileceği çok koz var.

"SEÇİMDEN SONRA KAOS YAŞANABİLİR"

Kaotik bir durum da yaşanabilir. Türkler ya tek parti hükümetine ya da AK Parti’den önce olduğu gibi koalisyon hükümetlerine alışık. Mecliste artık bir koalisyon olmayacak, her bir oy ayrı bir koalisyon olacak. Dolayısıyla cumhurbaşkanı, mecliste çoğunluğu alamasa dahi sistemle oynamak için fırsatlara sahip olacak. Eğer muhalefet birlik halinde kalmayı sürdürür ve cumhurbaşkanının peşine düşmek isterse o zaman çok kaotik bir sistem oluşabilir.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
"MİLLET İTTİFAKI SEÇİMDEN SONRA DAĞILABİLİR" Başka ne bekleniyor ki. Biribrine benzemez BEŞLİYİ bekleyen en doğal netice.
erdoğan akşenere başkan yardımcılığı teklif edicek. bi kaç kez daha okudum. şaka gibi türkiyeyi haritada bi göstersin bu şahıs. ötesi onu aşar
Bunlar dış güçler işte... İstedikleri şey bizim istemediğimiz şeyler.
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