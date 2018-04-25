Abdulkadir Selvi'den gündeme bomba gibi düşecek Abdullah Gül yazısı

Abdullah Gül aday olacak mı? Ankara kulislerinde en fazla yanıt aranan soru bu. Gül'ün adaylığı konusunda kritik saatlere girildi. Bugün Abdullah Gül ve Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu bir araya gelecek. Gül'ün adaylık durumunun netleşmesi bekleniyor.

Gül'ün adaylığı konusunda yazı kaleme alan Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "Kritik saatlerin içine girdik. İbre Gül’ün adaylığı yönünde. Şimdiye kadar tereddütlü tutumu nedeniyle eleştiri konusu olan 11.Cumhurbaşkanı Gül’ün bu kez kararlı olduğu söyleniyor. Ama Gül, ittifakın ortak adayı olma konusundaki şartından vazgeçmiş değil." ifadelerini kullandı.

CHP’den 15 milletvekili gönderilerek seçimlere girmesi sağlanan İYİ Parti’nin, bu jeste karşılık Akşener’in adaylığını yeniden gözden geçirmesinin beklendiğini söyleyen Selvi, "CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu dün PM’den yetki aldı bugün de Meral Akşener ile görüşecek. Bu görüşmenin Temel Karamollaoğlu ile Abdullah Gül görüşmesinden hemen sonra yapılacak olması önemli. " diye yazdı.