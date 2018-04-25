Abdulkadir Selvi'den gündeme bomba gibi düşecek Abdullah Gül yazısı

Abdullah Gül aday olacak mı? Ankara kulislerinde en fazla yanıt aranan soru bu. Gül'ün adaylığı konusunda kritik saatlere girildi. Bugün Abdullah Gül ve Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu bir araya gelecek. Gül'ün adaylık durumunun netleşmesi bekleniyor.
Gül'ün adaylığı konusunda yazı kaleme alan Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "Kritik saatlerin içine girdik. İbre Gül’ün adaylığı yönünde. Şimdiye kadar tereddütlü tutumu nedeniyle eleştiri konusu olan 11.Cumhurbaşkanı Gül’ün bu kez kararlı olduğu söyleniyor. Ama Gül, ittifakın ortak adayı olma konusundaki şartından vazgeçmiş değil." ifadelerini kullandı.
CHP’den 15 milletvekili gönderilerek seçimlere girmesi sağlanan İYİ Parti’nin, bu jeste karşılık Akşener’in adaylığını yeniden gözden geçirmesinin beklendiğini söyleyen Selvi, "CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu dün PM’den yetki aldı bugün de Meral Akşener ile görüşecek. Bu görüşmenin Temel Karamollaoğlu ile Abdullah Gül görüşmesinden hemen sonra yapılacak olması önemli. " diye yazdı.
Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül görüşmesine de değinen Selvi, şunları yazdı:
Eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu’nun Abdullah Gül ile görüşmesi ise AK Parti kulislerini dalgalandırdı. Görüşme talebinin Gül’den geldiği söyleniyor. Gül’ün, görüşmede Cumhurbaşkanı adaylığına yakın bir profil çizdiği ifade ediliyor. Hatta daha öncekilere göre daha kararlı olduğu dikkati çekiyor. Davutoğlu, 30 Ocak günü AK Parti grubuna Cumhurbaşkanı Erdoğan’la birlikte geldiği için, bu görüşme şaşkınlık meydana getirdi.
Muhalefet için birinci adımın İYİ Parti'nin seçimlere girmesinin sağlanması sonucunda atıldığını söyleyen Selvi, "İkinci sırada Abdullah Gül’ün muhalefetin ortak adayı olarak çıkarılması geliyor. Üçüncü sırada ise Gül’ün, manifesto gibi bir açıklama ile ortaya çıkması planlanıyor. Parlamenter sisteme dönüşü vaat edecek olan Gül’ün, ekonomi yönetimi ağırlıklı olmak üzere alternatif Bakanlar Kurulu ve yeni Anayasa taslağı ile çıkması bekleniyor. AK Parti kulisleri Abdullah Gül’le çalkalanıyor. Gül’ün gözü ise Akşener’in üstünde." ifadelerini kullandı.
Son dakika! HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş
AK Partili eski vekil: Tiksiniyorum
İsmail Küçükkaya'ya hapis şoku!
Erdoğan ve Aliyev'den ortak açıklama
Reuters duyurdu! Suriye'de Rus paralı askerler görüntülendi
İstanbul'daki lüks sitede korkunç olay!
Rusya açıkladı: Türkiye’ye sevk edilecek S-400’lerin üretimi başladı
IŞİD, porno oyuncusunu tehdit etti! Evinin görüntüsünü yayınladı
Seks tarikatından son anda kaçmışlar
WhatsApp'tan ‘ses' getiren yenilik: Yanlış mesaja son
Okuyucu Yorumları 10 yorum