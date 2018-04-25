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Abdulkadir Selvi'den gündeme bomba gibi düşecek Abdullah Gül yazısı

SEÇİM HABERLERİ  | 25.04.2018 07:10 | Son Güncelleme

Ankara'nın en önemli gündem maddesi Abdullah Gül. Bugün Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ile görüşecek olan Gül'ün aday olup olmayacağının da netleşmesi bekleniyor. AK Parti kulisleri de 'Abdullah Gül' ismi ile adeta çalkalanıyor.

Abdullah Gül aday olacak mı? Ankara kulislerinde en fazla yanıt aranan soru bu. Gül'ün adaylığı konusunda kritik saatlere girildi. Bugün Abdullah Gül ve Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu bir araya gelecek. Gül'ün adaylık durumunun netleşmesi bekleniyor.

Gül'ün adaylığı konusunda yazı kaleme alan Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "Kritik saatlerin içine girdik. İbre Gül’ün adaylığı yönünde. Şimdiye kadar tereddütlü tutumu nedeniyle eleştiri konusu olan 11.Cumhurbaşkanı Gül’ün bu kez kararlı olduğu söyleniyor. Ama Gül, ittifakın ortak adayı olma konusundaki şartından vazgeçmiş değil." ifadelerini kullandı.

CHP’den 15 milletvekili gönderilerek seçimlere girmesi sağlanan İYİ Parti’nin, bu jeste karşılık Akşener’in adaylığını yeniden gözden geçirmesinin beklendiğini söyleyen Selvi, "CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu dün PM’den yetki aldı bugün de Meral Akşener ile görüşecek. Bu görüşmenin Temel Karamollaoğlu ile Abdullah Gül görüşmesinden hemen sonra yapılacak olması önemli. " diye yazdı.

Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül görüşmesine de değinen Selvi, şunları yazdı:

Eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu’nun Abdullah Gül ile görüşmesi ise AK Parti kulislerini dalgalandırdı. Görüşme talebinin Gül’den geldiği söyleniyor. Gül’ün, görüşmede Cumhurbaşkanı adaylığına yakın bir profil çizdiği ifade ediliyor. Hatta daha öncekilere göre daha kararlı olduğu dikkati çekiyor. Davutoğlu, 30 Ocak günü AK Parti grubuna Cumhurbaşkanı Erdoğan’la birlikte geldiği için, bu görüşme şaşkınlık meydana getirdi.

Muhalefet için birinci adımın İYİ Parti'nin seçimlere girmesinin sağlanması sonucunda atıldığını söyleyen Selvi, "İkinci sırada Abdullah Gül’ün muhalefetin ortak adayı olarak çıkarılması geliyor. Üçüncü sırada ise Gül’ün, manifesto gibi bir açıklama ile ortaya çıkması planlanıyor. Parlamenter sisteme dönüşü vaat edecek olan Gül’ün, ekonomi yönetimi ağırlıklı olmak üzere alternatif Bakanlar Kurulu ve yeni Anayasa taslağı ile çıkması bekleniyor. AK Parti kulisleri Abdullah Gül’le çalkalanıyor. Gül’ün gözü ise Akşener’in üstünde." ifadelerini kullandı.

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
Gül akp nin truva atıdır . Tek aday Akşener olmalıdır. Ortak aday olmak istemesinin tek nedeni muhalefeti toptan kilitlemektir.
YAHU ABDULLAH GULE NIYE OY VERIYIM DEELIMIYIM. IYI Partiye iy verecegim ama Abdullah Gul ortak aday gosterilirse ÇOK OY KAYBOLUR!! Yapmayin bu hatayi. Aksener de aday olsun Gülde. Secim uzarsa en cok oy alana verilir!
Ülkemiz gül gibi olur.Huzur gelir.
Abdullah Gül, Sayın Meral Akşener'in yolunu kesmemeli. Gül evinde oturup dışarıdan destek vermeli.
Ne olmuş bunda Abdullah bey özüne geri dönmüş .Çıkıpta şimdi hükümet şaşırmış rolleri yapmasın nede olsa hepsi rahmetli erbakanın talebeleri...
AKP nin her icraatına kızıp da AKP nin tabanından gelmiş geçmiş bir insana bel bağlamak nasıl bir zihniyettir anlamış değilim. Hiç mi içinizde aday gösterebileceğiniz bir adam yok. Bu kadar mı batık durumdasınız? Denize düşüp yılana mı sarılıyorsunuz? Allah akıl fikir versin. Sırf Tayyip gitsin de kim gelirse gelsin mantığı. Yazık yazık...!
%01 lik oyu ile iki ay sonra kimsenin yüzüne bakmayacağı hatırlamayacağı Çakma Temel niye bu kadar çırpınıyor acaba?
Gül akp nin noteridir. Cumhurbaşkanlığı zamanında akp den gelen her yasayı onayladı, hiç birine itiraz etmedi. Saadet boşa kürek çekiyor. Ha akp, ha Gül ne farkı var.
milli iradenin tecellisi mecliste bu adamı ezici çoğunluğun cumhur seçmesine karşın... cumhurluğunu engelleyenlerin.. şimdilerde bu adamı kendi içlerinde adam gibi adam olmayışından cumhur adayı yapabilmek için giriştikleri entrikaları gördükçe gülesim geliyor... samimiyet tavan yapmış:)))
kardeşim deyen birilerinin karşısına çıkılmaz bu hatayı yapmaz yaparsa güvenilmez biri olarak tarihe geçer.
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