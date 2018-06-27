Abdulkadir Selvi: Kılıçdaroğlu’nun öfkesinde Muharrem İnce’nin bu tavrına tepki vardı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarının ardından ilk kez dün kameraların karşısına geçti. İstifa beklentilerinin olduğu konuşmada CHP lideri 'yola devam' mesajı verdi. Hürriyet gazetesi yazarı Selvi, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını bugünkü 'İstifa yok, yeni sistem netleşiyor' başlıklı yazısında değerlendirdi.

'Kılıçdaroğlu beklentilerin aksine olağanüstü kongre isteyenleri koltuk sevdalısı olmakla suçladı. Seçimlerin tek kaybedeninin AK Parti olduğunu savundu.' diyen Selvi, 'Muharrem İnce yüzde 31 alırken CHP’nin yüzde 22’de kalmasını bir başarısızlık olarak yorumlamadı. Böylece olağanüstü kurultay ya da istifa beklentilerini boşa çıkardı.' ifadelerini kullandı.

'KILIÇDAROĞLU'NUN ÖFKESİNDE İNCE'NİN BU TAVRINA TEPKİ VARDI'



Erdoğan'ı tebrik sorusuna CHP liderinin verdiği yanıtı irdeleyen Selvi, 'Ha bir de Erdoğan’ı tebrik konusu vardı. Kılıçdaroğlu, bu soruya cevap verirken barut gibiydi. “Demokrasiye inanmayan bir insan tebrik edilemez” dedi. Oysa Muharrem İnce, yarışa giren insanların kaybettiği zaman rakibini tebrik etmesini de bilmesi gerektiğini söylemiş, ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arayarak tebrik etmişti. Kılıçdaroğlu’nun öfkesinde Muharrem İnce’nin bu tavrına bir tepki vardı. Ama Muharrem İnce kötü yapmadı ki, siyaset aynı zamanda centilmenlik demektir.' dedi.

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