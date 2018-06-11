Abdulkadir Selvi, son oy oranlarını açıkladı! Kritik sınırın altında çoğunluğu kaybediyor

24 Haziran seçim sonuçları için uluslararası bankacılık ve finans kuruluşlarının çalışmalarına köşesinde yer veren Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, çalışmaların iki ayaktan oluştuğunu bunu, ilkinin Cumhurbaşkanlığı seçimi, ikincisinin ise Meclis'teki denge olduğunu söyledi.

Selvi, analizlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk turda seçimi kazanacağının üzerinde durulduğunu aktardı. Selvi, Erdoğan'ın oy oranı olarak 16 Nisan halk oylamasındaki bir denge üzerinde durulduğunu söyledi. İkinci tura kalma ihtimalinde ise Erdoğan'ın oy oranının daha da artacağının belirtildiğini aktardı.

Meclis dengesine ilişkin olarak ise Selvi, Cumhur İttifakı'nın oy oranlarının 37 ile 55 arasında analiz edildiğini, Millet İttifakı'nın ise 30-48 arasında ele alındığını söyledi.

Selvi, HDP'nin ise baraj riskinin çalışmalarda azaldığının görüldüğünü aktardı. HDP'nin baraj altında kalma ihtimalinin azalmakla birlikte varlığını koruduğuna dikkat çekildi. HDP ile ilgili değerlendirmelerin baraj üstü esas alınarak yapıldığını söyleyen Selvi, yüzde 10 ile 14 arasındaki oranlar üzerinden hesaplamalar yapıldığını söyledi.

CUMHUR İTTİFAKI'NIN KRİTİK SINIRI



Millet İttifakı için kritik sınırın yüzde 38 olduğunu aktaran Selvi, bu oranın Cumhur İttifakı için yüzde 45 olduğunu yazdı. Cumhur İttifakı bu oranın altına gerilediğinde Meclis'teki çoğunluk muhalefete geçiyor.

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