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Abdulkadir Selvi, son oy oranlarını açıkladı! Kritik sınırın altında çoğunluğu kaybediyor

SEÇİM HABERLERİ  | 11.06.2018 08:50 | Son Güncelleme

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü 'Seçimle ilgili çarpıcı simülasyon' başlıklı yazısında uluslararası bankacılık ve finans kuruluşlarının analizlerinin sonuçlarını köşesine taşıdı.

Abdulkadir Selvi, son oy oranlarını açıkladı! Kritik sınırın altında çoğunluğu kaybediyor

24 Haziran seçim sonuçları için uluslararası bankacılık ve finans kuruluşlarının çalışmalarına köşesinde yer veren Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, çalışmaların iki ayaktan oluştuğunu bunu, ilkinin Cumhurbaşkanlığı seçimi, ikincisinin ise Meclis'teki denge olduğunu söyledi.

Selvi, analizlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk turda seçimi kazanacağının üzerinde durulduğunu aktardı. Selvi, Erdoğan'ın oy oranı olarak 16 Nisan halk oylamasındaki bir denge üzerinde durulduğunu söyledi. İkinci tura kalma ihtimalinde ise Erdoğan'ın oy oranının daha da artacağının belirtildiğini aktardı.

Meclis dengesine ilişkin olarak ise Selvi, Cumhur İttifakı'nın oy oranlarının 37 ile 55 arasında analiz edildiğini, Millet İttifakı'nın ise 30-48 arasında ele alındığını söyledi.

Selvi, HDP'nin ise baraj riskinin çalışmalarda azaldığının görüldüğünü aktardı. HDP'nin baraj altında kalma ihtimalinin azalmakla birlikte varlığını koruduğuna dikkat çekildi. HDP ile ilgili değerlendirmelerin baraj üstü esas alınarak yapıldığını söyleyen Selvi, yüzde 10 ile 14 arasındaki oranlar üzerinden hesaplamalar yapıldığını söyledi.

CUMHUR İTTİFAKI'NIN KRİTİK SINIRI

Millet İttifakı için kritik sınırın yüzde 38 olduğunu aktaran Selvi, bu oranın Cumhur İttifakı için yüzde 45 olduğunu yazdı. Cumhur İttifakı bu oranın altına gerilediğinde Meclis'teki çoğunluk muhalefete geçiyor.

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
alacağız alacağız ince ince geliyoruz
BU KADAR OLUMSUZLUK , YALAN DOLAN HIRSIZLIK ORTADAYKEN BUNLARI GÖRMEYİP OY VERECEKLERSE ZATEN TÜRKİYE İYİSİNİ HAK ETMİYOR DEMEKTİR. BETER OLALIM HEP BİRLİKTE BATALIM YOK OLALIM.
Rahat olun %54 ilk tur biter
TEZGAHÇI YİNE KONUŞTU !
Elbet akp de kaybedecek eskiyecek küflenecek paslanacak akp liler ne kadar kabul etmese de.
yetti artik algi operasyonunuz.harbi yalakasiniz.incenin miting kalabaliklari uzaydanmi geliyor.onlarda kimse yok.boşuna uğraşmayin.
bu adamda herdaim algı yaratıyor ki kazanalım diye,Selvi bey kaybettiniz hemde açık ara kaybettiniz,siz palsinya ya haber iletin eğer kabul ederse oraya gidersiniz hani abd sizede sahip çıkar,ama bu millet artık herşeye kanmıyor oradan alır hepinizi bunların alamadığı fetöyü de alır gereken neyse yapar merak etmeyin.
atma recep klasik oldu artık genede atma selvi bu iş bitti diyelim.İNCE ince İYİ olacak artık güzel ülkemiz
A. Selvi: Allahıma bin şükür bugün de yaladım. (Okumaya tenezzül bile etmiyorum.)
o nasıl birşey la 35-55 arası? böyle bir sonuçmu olur :)) 0 -40 arası gibi demekle aynı.
MEMLEKETTEKİ TAVUKLAR BİLE HAYIR OYLARININ YÜZDE 70 E DAYANDIĞINI BİLİYOR .AMA BU SELVİ DENEN HERİF BİLMİYOR .
Dogru ince ince geliyorsunuz 9.Osmanli Tokadini yemeye.
Her seçimden önce böyle konuşuyorlar Sonra Seçimden sonra da kızıyorlar
ne olursa olsun değişim şart oldu küllerden alevlenmemiz lazım herşey İYİ olacak inşallah
Arkadaşlar sakın olun heyecana kapılmayın, zira 16 yıldır hep bu şekilde heveslendirdiler sizi sonuç ;Fenevbahçe bursaspor stadı timsah yürüyüşü :)))
hahahah aç tavuk ruyasinda misir görürmüş
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