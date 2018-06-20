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Abdulkadir Selvi: Sürprizlerin seçimi geliyor

SEÇİM HABERLERİ  | 20.06.2018 07:26 | Son Güncelleme

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü 'Sürprizlerin seçimi' başlıklı yazısında çok çarpıcı ifadeler kullandı. 'Sonuçları anketlerden değil, seçim gecesi sandıktan öğreneceğiz' diyen Selvi, ilk kez sonucu önceden kestirilemeyen bir seçime gidildiğini ifade etti.

Abdulkadir Selvi: Sürprizlerin seçimi geliyor

Seçim tarihi yaklaştıkça oranların birbirine yaklaştığını söyleyen Selvi, belirsizliğin arttığının altını çizdi. Selvi, "Adım adım her türlü sürprize açık bir seçime doğru yaklaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Seçimlerde son haftaya girildiğinde blok halinde kaymalar olduğunu ancak bu kez sonucun çok küçük oranlara gerileyen kararsızlar tarafından belirleneceğini savunan Selvi, "3-4 puanlık bir kararsız oyu kaldığı söyleniyor. Türkiye’de seçimlere katılım oranı yüzde 85’ler seviyesinde. Oyların dağılımı geçerli oylar üzerinden yapılacağı için seçimlere gitmeyeceklerle kararsızları birbirine karıştırmamak gerekiyor. Bir de 7 Haziran seçimlerinde kendini gösteren, 16 Nisan sonuçları üzerinde etkisi görülen iki kesim dikkati çekiyor." dedi.

Selvi, söz konusu iki kesimi şöyle açıkladı:

1- Öfkeli kesim. Bunlar sadece iktidara değil aynı zamanda muhalefete de tepkili olan asabı bozuk oylar. İkna edilmeyi bekliyorlar.

2- Yeni kuşak liberal-muhafazakâr kitle. AK Parti döneminde oy kullanma çağına gelmiş olan, özgürlükleri önemseyen, adalet ve eşitlik algısı yüksek, batı dünyasıyla entegrasyona önem veren, eğitimli, gelir düzeyi iyi olan, bireysel, şehirli, muhafazakâr seçmen kitlesi. 7 Haziran ve 16 Nisan’da sonuçlar üzerinde etkili olmuşlardı. Ancak AK Parti bunları yok saymayı tercih edip kazanmak için bir çaba göstermedi. 24 Haziran seçimlerinde de bu kitleyi kazanmaya yönelik bir gayret içine girmedi.

Selvi yazısının sonunda 24 Haziran gecesi sürprizlerin seçiminin geldiğini söyleyerek, "birçok sonucu anketlerden değil, ancak sandıklardan öğrenebileceğiz" dedi.

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