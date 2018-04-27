HABER

Abdullah Gül aday olacak mı? Abdullah Gül'den son dakika açıklamalar

SEÇİM HABERLERİ  | 27.04.2018 12:51 | Son Güncelleme

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gül, adaylığı ile ilgili yarın basın mensuplarına açıklama yapacağını söyleyerek, "Ne düşündüğümü, ne yapacağımı bunları size detaylı olarak yarın anlatacağım. Ama siz de doğrusu bunu takdir etmelisiniz, cami kapısında, cami önünde, bu kadar memleketin geleceğiyle ilgili önemli meseleleri konuşmayı çok doğru bulmuyorum" ifadesini kullandı.

Abdullah Gül, cuma namazını Maslak'taki Orman Bölge Müdürlüğü içerisindeki Fatih Ormanları Camisi'nde kıldı. Namaz çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gül, ülkenin olağanüstü bir seçime gittiğini ifade etti.

Seçim sonuçlarının memleket için hayırlı olması dileğinde bulunan Gül, şöyle konuştu:

"Şüphesiz ki seçim denince beklentiler, tartışmalar, heyecanlar. Bunlar da bunun bir parçası, bunlardan kaçınılamaz. Hele memleketle ilgilenen, memleketin geleceğinden kaygı duyan, 'daha iyi olsun' diye uğraşan, tartışan herkes bu kaygıyı taşıyacaktır. Bu çerçevede bugünlerde tabii yoğun olarak bu tartışmalar olurken benim ismim etrafında da herkes bir şeyler söylüyor. Bunları böyle bir cami önünde açıkçası konuşmak, düşüncelerimi açıklamak pek istemem. Onun için yarın sizleri çağıracağım, ne düşündüğümü, ne yapacağımı bunları size detaylı olarak yarın anlatacağım. Ama siz de doğrusu bunu takdir etmelisiniz, cami kapısında, cami önünde, bu kadar memleketin geleceğiyle ilgili önemli meseleleri konuşmayı çok doğru bulmuyorum. Sizlerle yarın görüşmek üzere."

"KARDEŞİNİ YALNIZ BIRAKMA"

Ardından Gül, basın mensuplarının ısrarlı sorularını cevapsız bırakarak camiden ayrıldı. Öte yandan, cami çıkışında bir vatandaş Gül'e "Kardeşini yalnız bırakma" diye bağırdı.

AA/İHA

Erdoğan'dan 'Abdullah Gül' uyarısıErdoğan'dan 'Abdullah Gül' uyarısı
Gündeme bomba gibi düşmüştü! 'Abdullah Gül randevuyu defalarca reddetti'Gündeme bomba gibi düşmüştü! 'Abdullah Gül randevuyu defalarca reddetti'
Eski milli futbolcu milletvekili adayı olduEski milli futbolcu milletvekili adayı oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Abdullah Gül Abdullah Gül aday olacak mı 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül,

En Çok Okunan Haberler

Ufak Tefek Cinayetler'de tepki çeken sahne

Ufak Tefek Cinayetler'de tepki çeken sahne

Müthiş iddia: Bahçeli, Erdoğan'ı devirmek için erken seçim kararı aldı!

Müthiş iddia: Bahçeli, Erdoğan'ı devirmek için erken seçim kararı aldı!

İşte Tosun'un melekleri...

İşte Tosun'un melekleri...

24 Haziran seçimleriyle ilgili son ankette İYİ Parti şaşırttı!

24 Haziran seçimleriyle ilgili son ankette İYİ Parti şaşırttı!

Zahmeti az getirisi yüksek

Zahmeti az getirisi yüksek

AK Parti'yi karıştıran ses kaydı!

AK Parti'yi karıştıran ses kaydı!

Okuyucu Yorumları 16 yorum
otur oturduğun yerde senden hiçbir şey olmaz
@m_atilla_oral yalaka...
aynen bro
ANLAMIYORUM YA...BU GÜL..O KOLTUKTA 7 SENE OTURDU..GERİ GÖNDERDİĞİ TEK KANUN,SPOR İLE İLGİLİ BİR KANUNDU..HİÇBİR KONUDA FİKRİNİ AÇIKLAMAYAN..NE YAPMAK İSTEDİĞİNİ KİMSENİN BİLMEDİĞİ BU ZAT....KİMİ TEMSİL EDECEK...NE DİYE OY VERECEK BU İNSANLAR..HANGİ ÖZELLİĞİNE....SAYIN GÜLÜ EN ÇOK İSTEYEN,,TAYYİP ERDOĞAN DIR ...
ÜLKEDE HUZUR YOK KARDEŞİM AKP LİLER ÇOK MU HUZURLU SANIYOSUNUZ ŞİMDİ TEKRAR BAŞKAN SEÇİLİNCE ÜLKEDE HUZURLUMU OLACAK SANIYORSUNUZ YINE KAVGA YINE DÖVÜŞ YİNE EYY BİLMEM KİM.
geçmiş olsun.maalesef geç kaldınız.beklediniz kamuoyu oluşsun yazık ettiniz 24 haziran gelmeden abdullah gül ismini LAVETTİNİZ
reizz gizliden aramış anlaşılan...
kankan kemal yanaşmıyor sen gel bakalim Reisin deyimiyle boyunun ölçüsünü bi alalım sonrada dooogru senin gibilerin yanina.
Arkadaş cami önünde açıklama vermişsin konuşmuşsun.Sonra cami önünde açıklama olmaz diyorsun.Bu nasıl bir zihniyet anlaşılır gibi değil.
SİLİK BİRİ OLARAK MİLLETİN HAFIZASINDA YER EDİNDİN.
!Gül,Gül,Gül!:)
kardeşini yalnız bırakma demiş adam...akp kardeşini itin şeyine soktu..feto Abdullah gülü istiyordan tutun..Abdullah Gül e etmedikleri hakaret kalmadı..aldulatif sener e de..akp oy için kardeş mardes tanımadığını birsuru örnekle gösterdi..akp oylarını sarsacak herkes kötü denildi..kardeş mardes hikaye akp de
bir chp li olarak gelmesini canı gönülden istiyorum gercek bir devlet adamı Allah tan tek dileğim gelmesi istenen adalet yerini bulacaktır.
ses yok SES BİRAZ BAĞIR..
İnsanlar hata yapabilir.Hatasız kul yoktur.Abdullah Gül de hata yaptığını farketmiş olabilir ilk Cumhurbaşkanlığı deneyiminde! İnsanlar aynı hataya 2 yada 3.kez düşmezler kolay kolay!. Sayın Gül de belki bu (olacaksa) yeni döneminde daha şeffaf olacaktır...Cumhuriyetin kazanımlarına,değerlerine daha önem vererek Yeni bir başlangıç yapmak istiyor olabilir... Atatürkçü,merkez sağ bir seçmen olarak yazıyorum...
yav bişey söyle be arkadaş senin kadar anlaşılamaz bir insan yok
Diğer Haberler
Alpay Özalan, AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu

Alpay Özalan, AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu

Enis Berberoğlu aday oluyor

Enis Berberoğlu aday oluyor

Yeni Şafak yazarı: AK Parti kan kaybedebilir!

Yeni Şafak yazarı: AK Parti kan kaybedebilir!

Abdüllatif Şener'den 24 Haziran seçimleri için dikkat çeken paylaşım

Abdüllatif Şener'den 24 Haziran seçimleri için dikkat çeken paylaşım

İYİ Partili vekilden bomba açıklama: Suikast girişimi bilgisi aldık

İYİ Partili vekilden bomba açıklama: Suikast girişimi bilgisi aldık

Ömer Halisdemir’in kardeşi Soner Halisdemir, milletvekili aday adayı oldu

Ömer Halisdemir’in kardeşi Soner Halisdemir, milletvekili aday adayı oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.