Abdullah Gül: Milletin iradesi ortaya çıkacak!

Abdullah Gül, saat 12.00 sıralarında oy kullanacağı Çubuklu Mahallesi'ndeki Şehit İsmail Kefal İlkokulu'na eşi Hayrünnisa Gül ile birlikte geldi. Oy kullanacağı sınıfın önünde vatandaşların ilgisiyle karşılaşan Gül, fotoğraf çektirdi.
Ardından sandık görevlileriyle selamlaşan Gül çifti, oy pusulalarını aldı ve kabinde oy verme işlemlerini tamamladı. Oyunu 1134 nolu sandıkta kullanan Abdullah Gül, sandık görevlileriyle sohbet etti. Geçen seferki seçimlere oranla okuldaki kalabalığın daha az olduğu şeklindeki gözlemini paylaşan Gül'e sandık görevlisi "Sabah daha yoğundu" yanıtını verdi.
"MİLLETİMİZ İÇİN HAYIRLI OLACAKTIR"
Çıkışta açıklama yapan Abdullah Gül, "Demokrasinin güzel anlarından birini yaşıyoruz. Bütün vatandaşlar olarak herkes oyunu kullanıyor. Çoğulculuk içerisinde milletin iradesi ortaya çıkacak. Neticede milletin kararı; herkesin başının üstünde olacaktır. Milletimiz için hayırlı olacaktır" dedi.
DHA
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